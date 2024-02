100 deutsche Städte: Mit Gasanbieterwechsel über 2.500 Euro sparen

Familie spart bei Gas im Städtevergleich Ø 1.284 Euro p. a. durch den Wechsel, ein Single Ø 341 Euro

Großes Sparpotenzial bei der Gasrechnung in Dortmund, Konstanz und Remscheid

CHECK24-Energieexpert*innen beraten bei allen Fragen rund um den Gastarif

Die Gaspreise sind bei Alternativanbietern so niedrig wie seit Ende 2021 nicht. Darum lohnt sich ein Wechsel aus der teuren Grundversorgung besonders. Der Vergleich von Gastarifen in den 100 größten deutschen Städten zeigt: Durch den Wechsel des Gasanbieters kann eine Familie mit einem Verbrauch von 20.000 kWh ihre Gasrechnung um über 2.500 Euro oder 65 Prozent senken.Eine vierköpfige Familie hat innerhalb der 100 betrachteten Großstädte ein durchschnittliches Sparpotenzial von 1.284 Euro bzw. 47,3 Prozent durch den Wechsel aus der Grundversorgung zu dem günstigsten Alternativanbieter. Das Sparpotenzial für einen Single (Verbrauch: 5.000 kWh) liegt im Schnitt bei 341 Euro jährlich – das sind 44 Prozent.Das größte prozentuale Sparpotenzial hat eine vierköpfige Familie in Dortmund. Dort kann der Vierpersonenhaushalt durch den Wechsel 65,3 Prozent bzw. 2.507 Euro sparen. Auch ein Single spart durch den Anbieterwechsel in Dortmund prozentual am meisten. Bei einem Verbrauch von 5.000 kWh werden dort durch den Wechsel jährlich 62,1 Prozent bzw. 683 Euro weniger fällig.Aber auch anderswo lassen sich mehrere Tausend Euro im Jahr sparen: In Konstanz reduziert eine Familie mit einem Gasverbrauch von 20.000 kWh ihre jährliche Rechnung durch einen Anbieterwechsel um 2.516 Euro bzw. 63,7 Prozent. Auch in Remscheid hat ein Musterhaushalt ein hohes Sparpotenzial. Bis zu 2.307 Euro bzw. 63,1 Prozent spart ein Vierpersonenhaushalt in der nordrhein-westfälischen Großstadt durch den Wechsel., sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24Bei allen Fragen zum Gastarif beraten die CHECK24-Energieexpert*innen an sieben Tagen die Woche per Chat, E-Mail und Telefon. Über das Vergleichsportal abgeschlossene Energieverträge verwalten Kund*innen in ihrem digitalen Haushaltscenter