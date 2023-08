100 deutsche Städte: Anbieterwechsel senkt Stromrechnung um bis zu 56 Prozent

Höchstes Sparpotenzial für Familien und Singles in Leverkusen und Bonn

Familien sparen im Städtevergleich durch Anbieterwechsel Ø 835 Euro im Jahr, Singles Ø 284 Euro

CHECK24-Energieexpert*innen beraten bei allen Fragen rund um den Stromtarif

Die Strompreise für Verbraucher*innen sinken nach den Rekorden im vergangenen Jahr. Besonders alternative Stromtarife sind für Neukund*innen so günstig wie seit über einem Jahr nicht. Die Preise der Grundversorger sind weiterhin hoch.Eine Untersuchung der Stromtarife in den 100 größten deutschen Städten zeigt: Am meisten spart ein Vierpersonenhaushalt in Leverkusen. Ein Anbieterwechsel bringt dort eine Ersparnis von 56,2 Prozent bzw. 1.771 Euro. Auch in Bonn spart eine Familie mit 55,4 Prozent bzw. 1.667 Euro besonders viel. Im Schnitt der 100 betrachteten deutschen Städte reduziert ein Haushalt mit einem jährlichen Stromverbrauch von 5.000 kWh die Stromkosten mit einem Anbieterwechsel um ein Drittel bzw. 835 Euro.“, sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24.Ein Singlehaushalt mit einem Verbrauch von 1.500 kWh kann im Schnitt der 100 betrachteten Städte die Stromkosten um 35,2 Prozent bzw. 284 Euro senken. Das größte Sparpotenzial für einen Single gibt es in Bonn. Dort können durch einen Anbieterwechsel 54,6 Prozent bzw. 553 Euro der Stromkosten gespart werden. In Leverkusen reduziert ein Einpersonenhaushalt seine Stromrechnung um 52,6 Prozent bzw. 560 Euro.Bei allen Fragen zum Stromtarif beraten die CHECK24-Energieexpert*innen an sieben Tagen die Woche per Chat, E-Mail und Telefon. Über das Vergleichsportal abgeschlossene Energieverträge verwalten Kund*innen in ihrem digitalen Haushaltscenter.