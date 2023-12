100 Städte: Im Schnitt über 1.900 Euro durch Wechsel bei Strom und Gas sparen

Strom: Familie (Verbrauch: 5.000 kWh) spart durch Wechsel zu Alternativanbieter Ø 865 Euro

Gas: Ø 1.084 Euro Sparpotenzial durch Wechsel aus Grundversorgung für eine Familie

CHECK24-Energieexpert*innen beraten bei allen Fragen rund um den Energietarif

Die Preise für Strom und Gas sind so günstig wie schon lange nicht mehr. Im nächsten Jahr kommen hohe Mehrkosten aufgrund von steigenden Netzentgelten, dem Auslaufen der Preisbremsen, der Anhebung der CO-Abgabe und der Mehrwertsteuer auf Verbraucher*innen zu. Durch einen Anbieterwechsel können diese Mehrkosten mehr als ausgeglichen werden. Im Schnitt der 100 größten deutschen Städte spart eine Familie über 1.900 Euro pro Jahr durch den Anbieterwechsel bei Strom und Gas Eine vierköpfige Familie mit einem Stromverbrauch von 5.000 kWh spart in den 100 größten Städten im Schnitt 865 Euro durch den Wechsel aus der Grundversorgung zum günstigsten Alternativanbieter.Am größten ist das Sparpotenzial für eine Familie in Konstanz. Dort spart sie 1.468 Euro jährlich durch den Anbieterwechsel. Auch für Karlsruher*innen besteht großes Sparpotenzial (1.462 Euro)., sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24.Ein Singlehaushalt (Verbrauch: 1.500 kWh) spart im Schnitt der größten 100 Städte durch den Anbieterwechsel 277 Euro im Jahr. Am meisten können Singles in Karlsruhe durch den Wechsel sparen. Dort werden durch den Wechsel aus der Grundversorgung zum günstigsten alternativen Anbieter im Schnitt 454 Euro weniger pro Jahr fällig.Bei Gas kann eine vierköpfige Familie über Tausend Euro pro Jahr sparen. Ein Musterhaushalt mit einem Gasverbrauch von 20.000 kWh spart im Schnitt der 100 größten Städte durch den Wechsel aus der Grundversorgung zum preiswertesten Alternativanbieter 1.084 Euro pro Jahr.Ein Musterhaushalt spart in weiten Teilen Zwickaus am meisten durch den Wechsel – im Schnitt 2.757 Euro im Jahr. Eine Familie aus Velbert spart bis zu 2.404 Euro ihrer jährlichen Gaskosten, wenn sie von der Grundversorgung zum günstigsten Alternativanbieter wechselt., sagt Steffen Suttner.Ein Singlehaushalt (Verbrauch: 5.000 kWh) spart im Schnitt der 100 größten Städte 276 Euro im Jahr durch den Wechsel.Am größten ist das Sparpotenzial in Velbert. Dort spart der Einpersonenhaushalt durch den Wechsel aus der Grundversorgung zum preiswertesten Alternativanbieter 697 Euro jährlich. Auch in Zwickau kann der Single einiges an Geld sparen. Durch den Anbieterwechsel werden dort 671 Euro weniger pro Jahr für den Musterhaushalt fällig.Bei allen Fragen zum Stromtarif oder Gastarif beraten die CHECK24-Energieexpert*innen an sieben Tagen die Woche per Chat, E-Mail und Telefon. Über das Vergleichsportal abgeschlossene Energieverträge verwalten Kund*innen in ihrem digitalen Haushaltscenter.