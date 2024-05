Bremen ist Spitzenreiter bei Ausgaben für Mietwohnmobile

Bundeslandvergleich: Bremer*innen zahlen im Schnitt 168 Euro pro Nacht im Camper

Camper*innen aus Schleswig-Holstein verreisen am längsten mit gemieteten Wohnmobilen

Knapp die Hälfte der Wohnmobile wird in Deutschland abgeholt

Urlaub mit einem gemieteten Wohnmobil erfreut sich dank der Flexibilität und Nähe zur Natur großer Beliebtheit. Bremer*innen geben für den gemieteten Camper am meisten Geld aus. Der durchschnittliche Mietpreis für Campingfahrzeuge, die Bremer*innen buchen, liegt bei 168 Euro pro Nacht.Das sind neun Prozent mehr als im Bundesschnitt. Im gesamtdeutschen Schnitt beträgt der Preis für eine Nacht rund 154 Euro.Mit 145 Euro zahlen Camper*innen aus Mecklenburg-Vorpommern am wenigsten pro Nacht im gemieteten Wohnmobil. Das sind 14 Prozent weniger als in Bremen.Deutsche Camper*innen leihen ihr Wohnmobil durchschnittlich für 14 Nächte. Am längsten verreisen Wohnmobilfans aus Schleswig-Holstein. Die Fahrzeuge werden dort im Schnitt für 16 Nächte angemietet. Reisende aus dem Saarland verreisen mit durchschnittlich elf Nächten am kürzesten.Wohnmobilreisen in Australien und Neuseeland haben mit rund 20 Nächten die längste Mietdauer. Campingtrips in Nordamerika dauern durchschnittlich 17 Nächte. Mit elf Nächten sind Camperreisen in Europa im Schnitt die kürzesten.Fast die Hälfte der über CHECK24 gebuchten Wohnmobile wird in Deutschland abgeholt. Für die meisten Kund*innen beginnt der Campingurlaub demnach in der Nähe des Wohnortes. Außerhalb Deutschlands bucht knapp ein Fünftel der Camper*innen ein Fahrzeug in Europa. Beliebte Fernreiseziele sind insbesondere Australien, Neuseeland und Nordamerika. Am seltensten buchen CHECK24-Kund*innen Wohnmobile in Afrika.