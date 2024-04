Nur knapp jede*r Sechste hat im Jahr 2023 einen Handyvertrag mit 5G gebucht

Mobilfunkkund*innen aus Berlin und Hamburg wählen am häufigsten 5G

5G in Metropolen öfter gebucht als in ländlichen Gebieten

Telekom ist das beliebteste Netz für 5G-Kund*innen

Die fünfte Mobilfunkgeneration (5G) ist derzeit noch kein Standard für Handynutzer*innen. Auch wenn der Anteil zunimmt, hat im vergangenen Jahr nur knapp jede*r Sechste einen Handyvertrag mit 5G gebucht (15,8 Prozent).Das zeigen alle 2023 über CHECK24 abgeschlossenen SIM-Only-Tarife.Einer Einschätzung der Bundesnetzagentur zufolge gibt es für 90 Prozent des Bundesgebietes eine Versorgung mit 5G.Dennoch wählen viele Verbraucher*innen weiterhin zumeist günstigere Handytarife mit einem „älteren“ Mobilfunkstandard . Dabei gibt es jedoch regionale Unterschiede.Verbraucher*innen aus Berlin entscheiden sich am häufigsten für den Mobilfunkstandard 5G. Insgesamt 17,3 Prozent der von Berliner*innen gebuchten Handyverträge beinhalten diese Generation des mobilen Netzes. Damit liegt der Stadtstaat neun Prozent über dem Bundesschnitt (15,8 Prozent). Auch Kund*innen aus Hamburg (17,2 Prozent), Nordrhein-Westfalen (16,7 Prozent) und Bremen (16,4 Prozent) wählen verhältnismäßig oft die fünfte Mobilfunkgeneration.Am seltensten buchen Verbraucher*innen aus Mecklenburg-Vorpommern einen SIM-Only-Vertrag mit 5G. Nur 12,9 Prozent der Kund*innen aus dem norddeutschen Bundesland entscheiden sich für noch schnelleres Netz als 4G. Auch in Sachsen (13,3 Prozent) und Sachsen-Anhalt (13,7 Prozent) wählen Handynutzer*innen selten 5G., sagt Manuel Siekmann, Geschäftsführer Mobilfunk bei CHECK24.Bei der Wahl von 5G zeigt sich ein deutliches Ost-West-Gefälle. In den westdeutschen Bundesländern wählen 16,1 Prozent der Verbraucher*innen einen Handytarif mit dem Mobilfunkstandard 5G, in den ostdeutschen Bundesländern sind es nur 13,7 Prozent. Das ist ein Unterschied von 18 Prozent.In Städten mit mehr als einer Million Einwohner*innen wird 5G am häufigsten gebucht – 17,9 Prozent der Buchungen waren dort für Handyverträge mit 5G. In Gebieten mit weniger als 100.000 Einwohner*innen wird die fünfte Mobilfunkgeneration hingegen selten gebucht. Mit einem Buchungsanteil von 14,9 Prozent ist die fünfte Generation weniger stark verbreitet als in Metropolen – ein Unterschied von 17 Prozent.Unter den Metropolen ist der Buchungsanteil an 5G in München am größten. In der bayrischen Hauptstadt entscheidet sich jede*r Fünfte bei der Buchung eines Handytarifes für 5G.Im bundesweiten Vergleich ist das Telekom-Netz bei 5G-Tarifen am beliebtesten, gefolgt von Vodafone, dem neuen 1&1 Netz und Teléfonica., sagt Manuel Siekmann.