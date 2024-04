Kfz-Versicherung: Cabrio-Anteil sinkt deutschlandweit seit 2020

Höchster Cabrio-Anteil in Hamburg, niedrigster in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen

Frauen bevorzugen Cabrios der Marken Fiat und Peugeot – Männer BMW und Mercedes

Auf deutschen Straßen sind immer weniger Cabrios unterwegs. Der Cabrio-Anteil war in den vergangenen zehn Jahren noch nie so niedrig wie 2023. Das zeigt eine Betrachtung aller über CHECK24 abgeschlossenen Kfz-Versicherungen in den Jahren 2013 bis 2023.2013 lag der Anteil an Cabrios an allen Pkw noch bei 3,3 Prozent. In den Jahren 2019 und 2020 erreichte der Cabriolet-Anteil den Höchstwert – in diesen Jahren betrug der Anteil 3,6 Prozent. Seitdem sinkt dieser. Im Jahr 2023 sind laut den Kfz-Versicherungsabschlüssen nur noch 3,2 Prozent aller Pkw Cabrios.sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherung bei CHECK24.Hamburger*innen versichern deutschlandweit am häufigsten Cabrios.4,7 Prozent der Pkw sind hier Cabriolets – mehr als in jedem anderen Bundesland.Auch in Schleswig-Holstein (3,6 Prozent) und Rheinland-Pfalz (3,5 Prozent) sind viele Cabrios unterwegs. Der Cabriolet-Anteil liegt im Bundesdurchschnitt bei 3,2 Prozent.Weniger häufig werden Autos mit offenem Dach in Sachsen-Anhalt, Sachsen oder Thüringen versichert – je 1,7 Prozent.Bei den beliebten Cabrio-Marken zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Frauen bevorzugen Cabrios der Marken Fiat (20,4 Prozent) und Peugeot (14,5 Prozent).Männer hingegen ziehen Marken wie BMW (17,6 Prozent) und Mercedes (13,2 Prozent) vor. Beim dritten Platz sind sich die Geschlechter jedoch einig. VW schafft es mit einem Anteil von 13,3 Prozent bei den Frauen und 11,3 Prozent bei den Männern auf den dritten Platz.