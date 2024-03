Gasverbrauch 2023 stieg im Vergleich zu 2022 um fast ein Viertel

Im Schnitt liegt der Gasverbrauch eines Haushalts bei 18.968 kWh p. a.

Höchster Gasverbrauch in Sachsen, niedrigster in Berlin

Im Osten verbraucht ein Haushalt im Schnitt fast neun Prozent mehr Gas als im Westen

Ein deutscher Haushalt verbrauchte im vergangenen Jahr durchschnittlich fast ein Viertel (23,2 Prozent) mehr Gas als noch 2022. Im Schnitt lag der Gasverbrauch 2023 eines Haushaltes bei 18.968 kWh.2022 waren es im Schnitt nur 15.396 kWh.In allen Bundesländern stieg 2023 der Verbrauch deutlich an. In Hamburg ist der Verbrauch eines Haushaltes im vergangenen Jahr am meisten gestiegen – um 46,7 Prozent. Auch in Berlin stieg der Verbrauch um 30,7 Prozent im Vergleich zu 2022 an., sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24.Verbraucher*innen aus Sachsen hatten im vergangenen Jahr den höchsten Gasverbrauch. Im Schnitt benötigte ein Haushalt in Sachsen 22.358 kWh Gas. Das sind 17,9 Prozent mehr als im Bundesdurchschnitt.Auch in Hessen (Ø 20.969 kWh) und Saarland (Ø 20.599 kWh) wurde von den Haushalten im vergangenen Jahr viel Gas verbraucht.In Berlin war der durchschnittliche Gasverbrauch deutschlandweit am geringsten. Im Schnitt verbrauchte ein Berliner Haushalt im vergangenen Jahr 14.339 kWh Gas. Das ist fast ein Viertel (-24,4 Prozent) weniger im Bundesschnitt. Auch in Bremen (Ø 17.466 kWh) und Nordrhein-Westfalen (Ø 18.325 kWh) waren Haushalte vergleichsweise sparsam.Der Gasverbrauch im Osten des Landes ist deutlich höher als im Westen. Ein Haushalt in Ostdeutschland verbraucht im Schnitt 8,9 Prozent mehr Gas als westdeutsche Gaskund*innen. Im vergangenen Jahr lag der Unterschied noch bei 18,1 Prozent.Verbraucher*innen aus den östlichen Bundesländern gaben einen Gasverbrauch von durchschnittlich 20.395 kWh an. Ein Haushalt aus dem Westen hat einen durchschnittlichen Verbrauch von 18.725 kWh.Bei allen Fragen zum Gastarif beraten die CHECK24-Energieexpert*innen an sieben Tagen die Woche per Chat, E-Mail und Telefon. Über das Vergleichsportal abgeschlossene Energieverträge verwalten Kund*innen in ihrem digitalen Haushaltscenter.