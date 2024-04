F.A.Z.-Institut: C24 Bank ist Testsieger der Studie „Bester Service 2024“

Focus Money: C24 Bank erhält das Prädikat „Höchste Kundenzufriedenheit“

Die C24 Bank bietet ausgezeichnet Service. In der Studie „Bester Service 2024“ von ServiceValue im Auftrag vom F.A.Z.-Institut wurde die C24 Bank als Testsieger in der Kategorie Neo-Banken hervorgehoben.Auch für die Kundenzufriedenheit wurde die C24 Bank ausgezeichnet. Dafür wurde die C24 Bank von ServiceValue im Auftrag von Focus Money in der Studie „Höchste Kundenzufriedenheit 2024“ ausgezeichnet.Die C24 Bank geht in der F.A.Z.-Studie als Testsieger hervor. Die Neo-Bank wird dafür mit 100 Punkten belohnt und bekommt die Auszeichnung „Branchensieger“ verliehen. Die C24 Bank schafft es damit vor die Wettbewerber Revolut und Tomorrow.Für die Datenerhebung wurden mehrere Millionen Online-Quellen herangezogen. Diese wurden in die Themenfelder „Produkt und Service“ (25 Prozent), „Weiterempfehlung“ (25 Prozent) und „Kundenzufriedenheit“ (50 Prozent) aufgeteilt. Das führende Unternehmen innerhalb einer Branche erhielt 100 Punkte und dient als Vergleichsmaßstab für die anderen Unternehmen in der Kategorie. Eine Auszeichnung erhielten alle, die überdurchschnittliche Punktewerte in der Gesamtwertung erreichten.Die C24 Bank erzielte in der Zufriedenheitsstudie von Focus Money 2,69 Punkte und erhält das Prädikat „Höchste Kundenzufriedenheit“. Mit diesem Score setzte sich die C24 Bank unter anderem gegen die Wettbewerber Tomorrow/Solarisbank und Vivid durch.Für die Auswertung wurden online über 267.600 Kundenmeinungen zu mehr als 1.500 Unternehmen aus 72 verschiedenen Branchen ausgewertet. Die Kategorien Neobanken und Online-Broker wurden dieses Jahr das erste Mal betrachtet. Für jedes Unternehmen wurden mindestens 150 Verbraucherstimmen als Grundlage herangezogen. Ein Urteil durften Verbraucher*innen nur abgeben, wenn sie in den vergangenen zwölf Monaten selbst Kund*in des Unternehmens waren.Kund*innen der C24 Bank zahlen keine Fremdwährungsgebühren. Mit der Debit Mastercard von C24 ist das weltweite Bezahlen attraktiv. Zusätzlich stehen den Kund*innen des Smartkontos vier kostenfreie Bargeldabhebungen in Euro oder Fremdwährung zur Verfügung. Außerdem sind Echtzeitüberweisungen grundsätzlich kostenlos.sagt Lasse Schmid, Geschäftsführer bei der C24 BankIm Girokonto-Vergleich der Stiftung Warentest ist das kostenfreie Smartkonto der C24 Bank eins von nur neun Gratiskonten „ohne Wenn und Aber“.