Channel Aid – The Aftershow: Europas größte DJ-Acts treffen auf spektakuläre Projektionen

Nach drei erfolgreichen Aftershowpartys in der Fischauktionshalle und zwei unvergesslichen Nächten im Parkhaus der Elbphilharmonie Hamburg bringt Channel Aid „The Aftershow“ am 23. Oktober 2025 ab 23:00 Uhr nun in das Port des Lumierès in der HafenCity. Direkt im Anschluss an die Montez-Show im deutschen Schauspielhaus erwartet die Gäste ein Line-Up, das so groß ist wie nie zuvor und mit einigen der größten Festivals Europas mithalten kann.Channel Aid verbindet die großen europäischen Bühnen und präsentiert Legenden und aufstrebende Stars der elektronischen Musikszene (von A bis Z):, Hamburger Legende, von der Mainstage beim Parookaville bis zum Westfield Opening mit Rita Ora, ist eine feste Größe auf Social Media und bei Fans gleichermaßen beliebt., eine der erfolgreichsten weiblichen DJs Europas, Main-Stage beim Electric Love Festival, seit 2020 ein geschätztes Mitglied der Channel Aid-Familie., die niederländische DJ-Ikone mit Hits wie „Put Your Hands Up For Detroit“ oder „Let Me Think About It“, spielte in diesem Jahr die Main-Stage bei Tomorrowland., bekannt aus den deutschen Charts mit zahlreichen Hits, darunter „I Adore You“ (feat. Hugel), stand bereits auf der Main-Stage beim Parookaville Festival. Mit über 22 Millionen monatlichen Hörern auf Spotify ein absoluter Weltstar.Der Port des Lumierès bietet die perfekte Bühne für eine Nacht voller Innovation: Atemberaubende Projektionen, neue künstlerische Elemente, spektakuläre Visuals und die treibenden Beats der DJs sorgen für eine Party-Nacht der Extraklasse. Channel Aid verspricht: Dies wird eine der Party´s des Jahres und eines der unvergesslichsten Events im Port des Lumierès überhaupt.Channel Aid lädt dazu ein, eine Nacht voller Musik, Überraschungen und beeindruckender Visuals zu erleben – ein Event, das die Hamburger Club- und Partyszene prägen wird.Fans, die ihre Eintrittskarten mitbezahlen, helfen mit:spendet einen Betrag in Höhe des Preises der Eintrittskarte für einen guten Zweck - insgesamt bis zuDer Erlös von Channel Aid 2025 geht hauptsächlich an „help alliance“, eine gemeinnützige Organisation, die vom ehrenamtlichen Engagement der Mitarbeitenden der Lufthansa Group getragen wird. Seit mehr als 25 Jahren setzte sich help alliance fü r benachteiligte Kinder und Jugendliche weltweit ein - mit dem Ziel, ihnen durch Bildung, Ausbildung und Einkommen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Die mehr als 70 Projekte in aller Welt werden von Mitarbeitenden ehrenamtlich betreut und schenken jungen Menschen neue Perspektiven und Hoffnung. Das Besondere: 100 Prozent der Spenden fließen direkt in die Projekte, denn die Lufthansa Group übernimmt sämtliche Verwaltungskosten der Organisation.Zusätzlich wird das lokale Projekt Chance to Dance unterstützt, das Menschen mit Handicap soziale Teilhabe durch Tanzkurse ermöglicht und kürzlich in Hamburg mit einem Sozialpreis ausgezeichnet wurde.Ein großes Dankeschön geht an die Partner vonund viele mehr, die dieses Event möglich machen.