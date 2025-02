Mit Siegeln zum Erfolg: Das JUFA Hotel Hamburg HafenCity als Certified Business und Conference Hotel ausgezeichnet

Das JUFA Hotel Hamburg HafenCity darf sich über eine besondere Auszeichnung freuen: Es wurde kürzlich mit den begehrten Siegeln Certified Business Hotel und Certified Conference Hotel zertifiziert – und das in beiden Kategorien mit der hervorragenden Bewertung „Sehr gut“. Die Zertifikate von Certified stehen für höchste Qualität und Kundensicherheit im Hotel- und Tagungsbereich und zeichnen Häuser aus, die den strengen Kriterien von Geschäftsreisenden und Tagungsplanern gerecht werden. In der neuesten Folge des Certified Spotlight Podcasts spricht Moderator Christian Badenhop mit dem Hoteldirektor Sebastian Lange über die Bedeutung dieser Auszeichnung, das breite Angebot des Hotels und die Herausforderungen der modernen Hotellerie.



JUFA Hotel Hamburg HafenCity: Ein Ort für alle



Mitten im Herzen der Hamburger HafenCity gelegen, ist das JUFA Hotel nicht nur ein Anziehungspunkt für Familien und Freizeitgäste, sondern hat sich auch im Bereich Business und Veranstaltungen einen Namen gemacht. Sebastian Lange, der seit vielen Jahren als General Manager die Geschicke des Hauses leitet, erklärt im Podcast, was das JUFA Hotel von anderen unterscheidet: „Wir vereinen verschiedene Gästebedürfnisse unter einem Dach. Ob Musicalbesucher, Businessreisende oder Tagungsgäste – durch unsere vielfältigen Angebote und Flexibilität können wir alle zufriedenstellen.“ Dank der neuen Zertifizierung haben insbesondere Tagungs- und Geschäftsreisende die Gewissheit, dass das Hotel höchsten Ansprüchen gerecht wird.



Die österreichische Hotelgruppe JUFA, zu der das Haus gehört, betreibt insgesamt 57 Standorte in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Ursprünglich ausgerichtet auf Jugend- und Familienurlaub, hat sich die Gruppe erfolgreich auf die Bedürfnisse aller Gästetypen ausgedehnt, ohne dabei ihre Wurzeln zu verlieren.



Der Weg zur Zertifizierung



Die Entscheidung, sich von Certified prüfen zu lassen, war für Sebastian Lange und sein Team ein bewusster Schritt. „Wir wollten sicherstellen, dass wir die Anforderungen von Tagungsplanern und Geschäftsreisenden nicht nur erfüllen, sondern übertreffen,“ so Lange. Dabei haben vor allem die strengen Kriterien von Certified eine Schlüsselrolle gespielt. „Mit der Zertifizierung geben wir unseren Kunden ein klares Versprechen: Veranstaltungen und Geschäftsreisen in unserem Haus sind bestens aufgehoben.“



Die Kooperation mit Certified besteht nicht erst seit Kurzem. Sebastian Lange kennt Certified-Gründer Till Runte bereits aus vorherigen Projekten. „Certified ist ein Gütesiegel, das Vertrauen schafft. Es hilft unseren Gästen und Veranstaltungsplanern, auf einen Blick zu erkennen, dass wir ein verlässlicher Partner sind,“ betont Lange im Gespräch.



Ein Haus mit vielfältigen Möglichkeiten



Das JUFA Hotel Hamburg HafenCity besticht durch ein breites Angebot, das sich ideal an die unterschiedlichen Bedürfnisse seiner Gäste anpasst. Während unter der Woche Geschäftsreisende und Tagungsgruppen das Hotel frequentieren, zieht es am Wochenende vor allem Familien und Freizeitgäste an. „Die verschiedenen Gästetypen ergänzen sich ideal. Familien reisen zu anderen Zeiten als Geschäftsreisende, und während im Sommer Kinder und Eltern das Haus beleben, ist der Winter eine Hochsaison für Konferenzen und Events,“ erklärt Lange.



Der Erfolg des Tagungsgeschäfts wird durch die Planung eines neuen Tagungsraums unterstrichen, der speziell auf Coaching und Teambuilding ausgerichtet sein wird. „Sobald dieser Raum fertiggestellt ist, werden wir ihn natürlich auch nachzertifizieren lassen,“ kündigt Lange an.



Hamburg als wachsender Hotelmarkt



Die HafenCity ist nicht nur einer der modernsten Stadtteile Hamburgs, sondern auch ein wachsender Markt für die Hotellerie. Lange erklärt im Podcast, dass Hamburg als Destination gut aufgestellt ist: „Wir sehen eine steigende Nachfrage, besonders durch das neue Kongresszentrum. Gleichzeitig wächst der Hotelmarkt, was die Konkurrenz belebt.“ Mit der strategischen Lage des JUFA Hotels direkt an der Elbe ist das Haus optimal für nationale und internationale Gäste positioniert.



Neue Projekte: Ein Hauch von Österreich in Hamburg



Ein weiteres Highlight, das im Podcast angekündigt wird, ist die Eröffnung eines neuen Restaurants im JUFA Hotel, das sich ganz der österreichischen Küche widmet. „Das wird die Seele unserer österreichischen Heimat direkt nach Hamburg bringen,“ verrät Lange stolz. Neben dem Buffetrestaurant und der Bar wird dieses À-la-carte-Angebot das gastronomische Portfolio des Hotels bereichern.



Herausforderungen der modernen Hotellerie



Wie viele Hotels steht auch das JUFA Hotel vor Herausforderungen, die sich durch die Entwicklungen der letzten Jahre ergeben haben. Laut Lange sind Kostenmanagement, Personalgewinnung und die Integration neuer Technologien zentrale Themen. „Wir setzen auf nachhaltige Lösungen und investieren in die Digitalisierung, um unseren Gästen und Mitarbeitern ein optimales Erlebnis zu bieten,“ betont er. Dabei spielt die Ausbildung und Entwicklung der Mitarbeiter eine wichtige Rolle. „Unser Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem sowohl Gäste als auch Mitarbeitende sich wohlfühlen.“



Certified: Ein Siegel für Vertrauen und Qualität



Certified ist eine unabhängige Prüfinstitution, die sich auf die Zertifizierung von Hotels spezialisiert hat. Mit den Kategorien Business Hotel, Conference Hotel und weiteren Standards wie Green Hotel bietet Certified klare Orientierung für Geschäftsreisende und Veranstaltungsplaner. Sebastian Lange hebt im Podcast hervor, warum diese Zertifizierung für das JUFA Hotel Hamburg HafenCity so wichtig ist: „Es ist nicht nur ein Qualitätssiegel, sondern ein klarer Wettbewerbsvorteil in einem stark umkämpften Markt.“



Ein Blick in die Zukunft



Das JUFA Hotel Hamburg HafenCity ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein modernes Hotel unterschiedliche Zielgruppen erfolgreich anspricht und dabei höchste Standards erfüllt. Mit der neuen Zertifizierung als Certified Business und Conference Hotel setzt das Haus ein klares Statement: Qualität und Kundenzufriedenheit stehen an erster Stelle. Dank der innovativen Ansätze, wie der Planung neuer Tagungsräume und der Erweiterung des gastronomischen Angebots, ist das Hotel bestens gerüstet für die Zukunft.



Certified Spotlight Podcast



Die Episode mit Sebastian Lange ist Teil des erfolgreichen Certified Spotlight Podcasts, der spannende Einblicke in die Welt der Hotellerie, des Reisens und des Business Travel bietet. Seit dem Start im Jahr 2023 wurden bereits über 25 Folgen veröffentlicht. Der Podcast erscheint zweimal im Monat und ist auf der Certified Webseite, Spotify, Apple Music und YouTube Podcasts verfügbar.

