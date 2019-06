Preiswerte Energie bei CEHATROL Technology eG und einen Genossenschaftsanteil geschenkt

Endlich ist es soweit: in Vorbereitung auf die Vermarktung der eigenerzeugten Energie (Strom und Erdgas) haben wir uns einer der größten Energievertriebsorganisationen angeschlossen. Unser Vertriebsportal ist am 1. Juni 2019 gestartet. Die große und positive Nachfrage hat unsere Erwartungen sogar noch weit übertroffen.Sämtliche Medien sagen uns weiter steigende Energiepreise voraus. Unsere Produkte sind im durchschnittlichen Marktpreis ganz weit unten angesetzt – und da bleiben sie auch – versprochen ist versprochen! Wir richten uns mit diesen besonders preiswerten Angeboten nicht nur an unsere Genossenschaftsmitglieder und die, die es werden wollen. Auch für alle anderen Interessenten (z.B. auch gewerbliche Kunden!), die lieber unabhängig bleiben wollen oder müssen, sind unsere Energiepreise identisch günstig.KLIMASCHUTZ wird bei uns großgeschrieben, deshalb produzieren und vermarkten wir ausschließlich 100% reinen Ökostrom und nur klimaneutrales Erdgas. Das war von Anfang an bei uns nicht anders vorgesehen. Die absolut zwingende Verpflichtung unserer Umwelt gegenüber, die Trends der letzten Wahlen – und nicht zuletzt auch die Aktivitäten unserer Kinder, z.B. “Fridays for Future“ – haben uns in dieser Entscheidung bestätigt.1 Jahr Erstvertragslaufzeit, aber 36 Monate Energiepreisgarantie - bei 100% Ökostrom. Natürlich könnten wir – wie so viele andere Versorger – unsere Kunden mit scheinbar hohen Wechselprämien, oder mit dem “Blender-Gratis-Tablet“ zum Vertragsabschluss verleiten. Machen wir aber nicht. Wer hat es noch nicht erlebt oder davon gehört, dass sich dann die Preise im zweiten Vertragsbindungsjahr umso mehr erhöhen. Wir wissen, unsere Kunden kaufen sich das für Sie richtige Tablet lieber selbst und bevorzugen dafür langfristige Preissicherheit – eben ohne “Knebel“ Verträge.Regelmäßig schreibt die Bundesnetzagentur ein Sonderkündigungsrecht bei Preiserhöhungen vor. Der richtige Zeitpunkt für einen Preisvergleich ist: IMMER! Auch wenn Sie gerade erst einen neuen Vertrag abgeschlossen haben – wir errechnen für Sie kosten- und bedingungslos Ihr Einsparpotenzial. Achten Sie besonders auf (sogenannte versteckte) Preiserhöhungen, z.B. auch in Schreiben von Ihrem Versorger, die auf den ersten Blick scheinbar nur wie Werbebriefe aussehen.JETZT anfragen! www.cehatrol.com Natürlich sind wir eine eingetragene Genossenschaft mit Förderzweck des gemeinschaftlichen Handelns. Im Gegensatz zu anderen Energiegenossenschaften müssen Sie jedoch bei uns eben nicht Mitglied werden. Auch Nicht-Mitglieder erhalten bei uns die identischen und gleichen, günstigen Tarife wie unsere Mitglieder. Nur wenn Sie möchten, erhalten Sie mindestens einen Genossenschaftsanteil im Wert von 110,00 Euro gratis! Bei prognostizierten 6% p.a. genossenschaftlicher Rückvergütung pro Jahr kaufen Sie sich Ihr Wunsch-Tablet lieber selbst, oder?Jetzt Anfragen und Ihren Gratis-Genossenschaftsanteil sichern unter: CEHATROL Technology eG www.cehatrol.com