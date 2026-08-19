Mariella Ahrens wird CAVI EXO Markenbotschafterin
Die bekannte deutsche Schauspielerin repräsentiert die weltweit ersten Kaviar-Exosomen-Skincare-Linie
Mariella Ahrens gehört seit mehr als drei Jahrzehnten zu den präsenten Gesichtern der deutschen Medienlandschaft. Geboren am 2. April 1969, ausgebildet an der renommierten Fritz-Kirchhoff-Schauspielschule in Berlin, begann ihre Fernsehkarriere unmittelbar nach dem Abschluss ihrer Ausbildung mit einer Hauptrolle in der RTL-Serie „Westerdeich". Es folgten Rollen in Produktionen wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten", wo sie 1995 debütierte und 2024 ihr viel beachtetes Serien-Comeback feierte, sowie mehrere Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen, „Der Bergdoktor", „Im Namen des Gesetzes", „Polizeiruf 110" und die Serie „Ein Fall von Liebe", aktuell zudem in „Die Landarztpraxis". Neben dem Fernsehen hat sie seit Jahren auch Theaterengagements in München, Berlin, Düsseldorf, Essen und Köln. Auch Eventmoderationen und Lesungen gehören zu ihrer Vita.
Ahrens steht für eine Haltung, die dem Markenkern von CAVI EXO inhaltlich nahekommt: Vitalität und Ausstrahlung als Ergebnis bewusster Selbstpflege, nicht als Konzession an ein bestimmtes Alter. Diesen Anspruch verkörpert sie auch öffentlich.
„Ich pflege meine Haut seit Jahren sehr bewusst, aber ich bin ehrlich gesagt skeptisch gegenüber allem, was nur schön klingt. Bei CAVI EXO war das anders. Die Technologie dahinter ist real, die Ergebnisse sind spürbar, und der Ansatz, Hautpflege auf Zellebene zu denken, hat mich sofort überzeugt. Ich stehe mit 57 Jahren gerne für diese Marke, weil sie nicht verspricht, das Altern zu verstecken, sondern dafür sorgt, dass Haut wirklich gesund und vital bleibt. Das ist ein Unterschied, der für mich zählt."
Mariella Ahrens, Markenbotschafterin CAVI EXO
Neben ihrer künstlerischen Arbeit engagiert sich Ahrens seit zwei Jahrzehnten ehrenamtlich. Vor rund 20 Jahren gründete sie den gemeinnützigen Verein Lebensherbst e.V., der sich bundesweit für ältere Menschen in Pflegeheimen einsetzt. Das soziale Engagement steht exemplarisch für eine Persönlichkeit, die Verantwortung nicht nur auf der Bühne, sondern auch im gesellschaftlichen Raum übernimmt.
„Mariella Ahrens ist für uns keine Wahl, die wir aus einer Liste getroffen haben. Sie ist jemand, der Haltung und Präsenz ausstrahlt, und das glaubwürdig, nicht inszeniert. Genau das ist der Anspruch, mit dem wir CAVI EXO entwickelt haben: keine Oberfläche, keine leeren Versprechen, sondern Substanz, die man sieht und spürt. Wir freuen uns sehr auf diese Zusammenarbeit."
Tolga Er, Geschäftsführer CAVI EXO
Das wissenschaftliche Fundament, das CAVI EXO dieser Kooperation zugrunde legt, ist außergewöhnlich. Im August 2023 gelang der Herstellerfirma COSRIUM aus Seoul als erstem Unternehmen weltweit die Registrierung von Kaviar-Exosomen beim Personal Care Products Council (PCPC) in den USA. Seitdem sind sie unter dem Namen COSRIUM CAVI EXO in der internationalen INCI-Liste geführt. Das patentierte MetaOil™ Caviar(K) wurde zusätzlich exklusiv von CAVI EXO gesichert. Die Formulierungen der Linie basieren auf einem Dreiklang aus Kaviar-Exosomen, hochkonzentriertem Kaviarextrakt und probiotischen Exosomen aus kontrollierten Fermentationsprozessen. Diese mikroskopisch kleinen Vesikel sind der menschlichen Haut strukturell verwandt, werden von ihr unmittelbar aufgenommen und transportieren Wirkstoffe gezielt in die tiefen, aktiven Hautschichten, ein Wirkprinzip, das klassische Liposomen-Technologien hinter sich lässt.
Das Kernangebot der Linie umfasst sechs aufeinander abgestimmte Produkte für ein vollständiges Pflegeprogramm: vom schonenden Caviar Veil Foaming Cleanser über den Aura Revitalizing Essence Toner und das Hydra Infini Serum bis hin zur Lifting + Rejuvenating Eye & Lip Cream und dem patentierten MetaOil™ Caviar. Im Mittelpunkt steht die Timeless Replenishing Cream als zentrales Produkt der Linie: Sie enthält rund 150 Millionen Kaviar-Exosomen sowie durch das integrierte MetaOil™ Caviar einen Kaviarextrakt-Gehalt von bis zu 19.990 ppm, eine Kombination, die bislang kein vergleichbares kosmetisches Präparat erreicht. Klinische Wirksamkeitstests belegen unter anderem eine sofortige Verbesserung der Hautelastizität sowie eine nachhaltig verstärkte Feuchtigkeitsbindung. Alle Produkte entsprechen den europäischen Kosmetikrichtlinien, sind frei von GMO, PEG, Parabenen und Cyclo-Silikonen und wurden nicht an Tieren getestet.
Sämtliche Produkte der CAVI EXO-Linie sind ausschließlich über den firmeneigenen Online-Shop erhältlich und werden innerhalb Deutschlands versandkostenfrei geliefert. Weitere Informationen zur Marke, zur Technologie und zur neuen Kooperation finden sich unter www.caviexo.de.