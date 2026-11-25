Veranstaltungsmöbel effizient lagern: Der Transport beginnt bereits bei der Möbelplanung
Transportwagen und Transportgestelle können Auf- und Abbau bei Veranstaltungen deutlich vereinfachen
Gerade bei regelmäßig wechselnder Bestuhlung ist eine passende Transport- und Lagerlösung ein wichtiger Teil der Möbelplanung.
Die Carl Lönne & Sohn GmbH bietet deshalb neben Klapptischen, Klappstühlen und Stehtischen verschiedene Transportwagen, Transportgestelle und Transportkisten für Veranstaltungsmöbel an.
Nicht jeder Wagen passt zu jedem Möbel
Transportwagen unterscheiden sich je nach Möbelart erheblich. Ein Wagen für Klappstühle ist anders konstruiert als eine Lösung für runde Tische, Stehtische oder komplette Bierzeltgarnituren.
Vor der Auswahl sollten deshalb Möbelmodell, Abmessungen und benötigte Stückzahl bekannt sein. Auch die äußeren Abmessungen des beladenen Wagens spielen eine Rolle.
Gerade in Hotels, Veranstaltungshallen oder Gastronomiebetrieben müssen Transportlösungen durch vorhandene Türen, Aufzüge und Lagergänge passen.
Vom Lager direkt zum Veranstaltungsraum
Ein sinnvoll ausgewählter Transportwagen kann mehrere Arbeitsschritte miteinander verbinden. Möbel werden im Lager geordnet aufgenommen, gemeinsam zum Veranstaltungsbereich bewegt und nach Ende der Veranstaltung wieder zurückgebracht.
Damit wird der Wagen nicht nur zum Transportmittel, sondern gleichzeitig Teil des Lagerkonzepts.
Für verschiedene Klapptische, Stapel- und Klappstühle, Stehtische sowie Bierzeltgarnituren stehen unterschiedliche Lösungen zur Verfügung. Einige Transportwagen sind speziell auf einzelne Möbelserien oder Abmessungen abgestimmt.
Stückzahlen bereits bei der Beschaffung berücksichtigen
Besonders bei größeren Objekt- oder Veranstaltungsbestellungen empfiehlt es sich deshalb, Transport und Lagerung bereits gemeinsam mit den Möbeln zu planen.
Wer beispielsweise mehrere Dutzend identische Tische beschafft, sollte bereits vor der Lieferung wissen, wie sie gestapelt, bewegt und eingelagert werden sollen.
Das kann Arbeitsabläufe vereinfachen und verhindert, dass später eine Transportlösung gesucht werden muss, die möglicherweise nicht optimal zu den vorhandenen Möbeln passt.