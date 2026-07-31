Rustikales Echtholz trifft flexible Klappfunktion: Klappmoebel.de präsentiert den Klapptisch Loft
Der 180 × 90 Zentimeter große Klapptisch verbindet eine massive Holzoptik mit einem modernen schwarzen Metallgestell
Die gebürstete, gebeizte und lackierte Oberfläche hebt die natürliche Maserung des Holzes hervor und verleiht jedem Tisch eine rustikale Ausstrahlung. Das schwarze Metallgestell setzt dazu einen klaren optischen Kontrast.
Großzügige Tischfläche für vielseitige Nutzung
Mit einer Länge von 180 Zentimetern, einer Breite von 90 Zentimetern und einer Höhe von 75 Zentimetern bietet der Klapptisch Loft eine großzügige Arbeits- und Nutzfläche. Dadurch eignet sich das Modell beispielsweise als Esstisch, Besprechungstisch, Schreibtisch oder zusätzliche Arbeitsfläche.
Auch in Gastronomiebetrieben, Veranstaltungsräumen, Unternehmen und anderen gewerblich genutzten Bereichen kann der Tisch eingesetzt werden, wenn eine hochwertige Optik mit flexibler Raumnutzung verbunden werden soll.
Schnell aufgestellt und platzsparend gelagert
Die breiten U-Gestelle sind mit einem Klappmechanismus und Schnäppern ausgestattet. Dadurch kann der Tisch bei Bedarf schnell aufgestellt und nach der Nutzung wieder platzsparend eingelagert werden.
„Viele Kunden wünschen sich flexible Möbel, die nicht ausschließlich funktional aussehen“, erklärt Robert Lönne, Geschäftsführer der Carl Lönne & Sohn GmbH. „Der Klapptisch Loft verbindet die natürliche Wirkung einer Echtholzplatte mit einem modernen Gestell und den praktischen Vorteilen eines Klapptisches.“
Mit einem Gewicht von rund 40 Kilogramm ist das Modell stabil ausgeführt und für den wiederkehrenden Einsatz vorgesehen. Die Kombination aus Holzplatte, Metallgestell und Klappfunktion macht den Tisch zu einer Alternative für Bereiche, in denen klassische Veranstaltungstische optisch nicht zum gewünschten Raumkonzept passen.
Natürliches Material und moderner Industrial-Look
Die dreischichtige Tischplatte besteht aus Tanne und Fichte. Durch das Bürsten und Beizen erhält die Oberfläche ihre markante Struktur. Die anschließende Lackierung schützt die Tischplatte und unterstreicht zugleich die natürliche Holzoptik.
Das geradlinige schwarze U-Gestell greift den aktuellen Industrial-Look auf. Dadurch lässt sich der Tisch sowohl mit modernen Einrichtungen als auch mit rustikalen Raumkonzepten kombinieren.