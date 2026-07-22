Nach dem Event ist vor dem Event
Klappmöbel lassen sich effizient transportieren und lagern
Klappmöbel sind praktisch und funktional
Klappmöbel gehören zu den Gegenständen, über die sich die wenigsten Menschen Gedanken machen – bis zu dem Moment, in dem sie sie brauchen. Klappmöbel sind im wahrsten Sinne des Wortes praktische Gebrauchsgegenstände, und für diesen Gebrauch sind sie geschaffen.
Marktführer für Klappmöbel in Deutschland ist die Carl Lönne & Sohn GmbH aus Oelde. Geschäftsführer Robert Lönne weiß, warum seine Produkte so gefragt sind: „Neben dem Gebrauch bei Festen, Partys, Festivals, bei Firmenempfängen oder in Biergärten ist den Kunden natürlich die platzsparende Lager- und Transportmöglichkeit wichtig.“ Wer sie nicht aus professionellen Gründen besitzt, kennt bestimmt jemanden, der eine Bierzeltgarnitur oder Klapptische oder Stapelstühle hat und verleiht. Der einfache Transport von A nach B, der flotte Aufbau ohne Bedienungsanleitung und die idealerweise robuste Verarbeitung gewährleisten, dass auch der nächste Nutzer das Möbelstück im gleichen Zustand übernehmen kann.
Hochwertige Hingucker ergänzen die praktische Vielfalt
Pure Funktionalität ist also eigentlich Trumpf. Inzwischen gibt es aber selbst in diesem Möbelbereich Hingucker. Moderne Klappstühle und Klapptische sind in vielen unterschiedlichen Designs und für viele verschiedene Anlässe erhältlich. Hochwertige Klappstühle und Klapptische von Lönne sind außerdem bequem und bieten Ihren Gästen jede Menge Sitzkomfort.
Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Bierzeltgarnituren, Stehtischen, Stühlen – und hier oft wieder Unterkategorien wie Klappstühle, Barhocker, Stapelstühle, Liegestühle und viele mehr. Die Welt der Klappmöbel ist vielfältiger, als der Laie ahnt, aber meist gilt: Funktionalität und Qualität gehen über Schönheit.
Einfache Lagerung und Transport sind Hauptmerkmale
Robert Lönne kann aus eigener langjähriger Erfahrung den wichtigen Tipp an alle Käufer geben: „Nur mit dem Original ist man wirklich auf der sicheren Seite.“ Die guten Hölzer, die seine Firma verwendet, die ordentlich geschweißten Metallteile und die fachgerechte Verschraubung gewährleisten, dass die Nutzer – auch mal mehrere auf einer Bank – sicher sitzen bleiben und nicht mit Billigimitaten zusammenbrechen.
„Es macht im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt, genauer hinzusehen und die Qualitätsmerkmale zu erkennen“, erklärt Lönne. Nur so lohnt sich das Klappen und Stapeln und Transportieren. Und nur so kann das jeweilige Möbelstück dann auch wirklich ganz oft wiederverwendet werden. Schließlich kommt das nächste Event bestimmt, bei dem Klappmöbel dringend gebraucht werden.
Weitere Infos: www.klappmoebel.de