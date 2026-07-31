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Carl Lönne & Sohn GmbH Am Landhagen 24 59302 Oelde, Deutschland http://klappmoebel.de
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Klappmoebel.de präsentiert umfassendes Sortiment für Veranstaltungen, Gastronomie und Gewerbe

Klappstühle, Klapptische, Stehtische und Bierzeltgarnituren mit besonderem Fokus auf langlebige Qualität und Made in Germany

(lifePR) (Oelde, )
Klappmoebel.de präsentiert sein umfassendes Sortiment an mobilen und platzsparenden Möbeln für den professionellen und privaten Einsatz. Das Angebot reicht von klassischen Klappstühlen und Klapptischen über Bankett-, Bistro- und Stehtische bis hin zu Bierzeltgarnituren sowie passendem Zubehör und Ersatzteilen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf hochwertigen Produkten aus deutscher Fertigung. Zahlreiche Klappmöbel werden nach bewährten Konstruktionsprinzipien hergestellt und sind für eine lange Nutzungsdauer ausgelegt. Damit richtet sich das Sortiment insbesondere an Veranstalter, Gastronomiebetriebe, Vereine, Kirchen, Gemeinden, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen.

Klappmöbel für unterschiedliche Einsatzbereiche

Klappmöbel müssen im täglichen Einsatz mehrere Anforderungen erfüllen: Sie sollen stabil, leicht zu transportieren, platzsparend zu lagern und schnell aufzustellen sein. Klappmoebel.de bietet dafür unterschiedliche Ausführungen, Größen, Materialien und Gestellvarianten an.

Zum Sortiment gehören unter anderem:

- Holz- und Kunststoffklappstühle
- Bankett- und Stapelstühle
- Klapptische in verschiedenen Größen und Formen
- Bankett- und Prüfungstische
- klappbare Stehtische und Säulenstehtische
- Bistrotische
- Bierzelt- und Festzeltgarnituren
- Transport-, Schutz- und Lagerlösungen
- Zubehör und Ersatzteile

Dadurch können sowohl kleinere Räume als auch große Säle, Festzelte, Veranstaltungsflächen und gastronomische Bereiche flexibel ausgestattet werden.

Qualität und Ersatzteilversorgung im Mittelpunkt

Neben einer stabilen Konstruktion spielt die langfristige Nutzbarkeit eine wichtige Rolle. Für zahlreiche Modelle sind passende Ersatzteile und Zubehörkomponenten erhältlich. Beschädigte oder verschlissene Einzelteile können dadurch ausgetauscht werden, ohne dass das komplette Möbelstück ersetzt werden muss.

„Professionelle Anwender benötigen Möbel, die nicht nur bei der ersten Veranstaltung funktionieren, sondern über viele Jahre zuverlässig eingesetzt werden können“, erklärt Robert Lönne, Geschäftsführer der Carl Lönne & Sohn GmbH. „Deshalb setzen wir bei unserem Sortiment auf bewährte Konstruktionen, eine hohe Belastbarkeit und eine möglichst langfristige Ersatzteilversorgung.“

Made in Germany als wichtiger Bestandteil des Sortiments

Ein wesentlicher Bestandteil des Angebots sind Klappmöbel aus deutscher Produktion. Dazu gehören insbesondere ausgewählte Holzklappstühle und weitere Möbelserien für den regelmäßigen professionellen Einsatz.

Die Fertigung in Deutschland ermöglicht kurze Abstimmungswege, eine gleichbleibende Produktqualität und die langfristige Verfügbarkeit verschiedener Komponenten. Gleichzeitig können Kunden zwischen unterschiedlichen Ausführungen, Farben, Materialien und Abmessungen wählen.

Beratung für individuelle Anforderungen

Da die Anforderungen je nach Veranstaltungsort und Nutzung unterschiedlich sind, unterstützt Klappmoebel.de Kunden bei der Auswahl geeigneter Modelle. Dabei werden unter anderem die benötigte Stückzahl, die Art der Nutzung, die verfügbare Lagerfläche, der Transport und die gewünschte Optik berücksichtigt.

Das vollständige Sortiment ist unter www.klappmoebel.de erhältlich.

Website Promotion

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Klappmöbel Hersteller in Deutschland

Carl Lönne & Sohn GmbH

Die Carl Lönne & Sohn GmbH mit Sitz in Oelde ist auf Klappmöbel und flexible Möblierungslösungen spezialisiert. Über den Onlineshop Klappmoebel.de bietet das Unternehmen Klappstühle, Klapptische, Stehtische, Bankettmöbel, Bierzeltgarnituren sowie Zubehör und Ersatzteile für Veranstaltungen, Gastronomie, Gewerbe, Vereine und öffentliche Einrichtungen an.

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