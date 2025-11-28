Kontakt
Klappmöbel und Nachhaltigkeit gehen Hand in Hand

Bei der Firma Lönne stimmen nicht nur die Tische und Bänke sondern auch die Firmenphilosophie

Wer Feste feiert, der will Spaß haben, und sich nicht auch noch um die Umwelt sorgen? Falsch! Denn das eine schließt das andere nicht aus. Und wie vorzüglich Nachhaltigkeit und erstklassige Partymöbel zusammenpassen, das beweist die Firma Lönne aus Oelde. Der Marktführer für Klappmöbel beweist mit verantwortungsbewusstem Wirtschaften, dass Freizeitgestaltung und Umweltbewusstsein sehr gut Hand in Hand gehen können.

Stabile Tische und Holzklappstühle aus zertifiziertem Holz

„Das beginnt schon damit, dass all unsere Tische und Holzklappstühle aus zertifiziertem Holz in Deutschland hergestellten werden“, erläutern die beiden Geschäftsführer Werner und Robert Lönne im Hauptsitz ihres Unternehmens. „Diese Zertifizierung garantiert Nachhaltigkeitsstandards bei der Waldbewirtschaftung – und damit gehen Verbraucher beim Kauf unserer Holzprodukte sicher, dass diese umwelt- und sozialverträglich hergestellt wurden.“

Gleichzeitig weisen alle Möbel aus dem Hause Lönne eine nachweislich erstklassige Stabilität auf. Dieses Kriterium wird häufig unterschätzt bei Klappmöbeln – es ist aber enorm wichtig, denn die robuste und hochwertige Verarbeitung gewährleisten, „dass häufiges Auf- und Abbauen keinen Einfluss auf die Standsicherheit und die Stabilität haben“, betonen die Firmenchefs.

Nachhaltigkeit durch CO2-Neutralität

Aber zurück zur Nachhaltigkeit, die sich das Unternehmen schon seit vielen Jahren auf die Fahnen geschrieben hat. „Wir arbeiten fast CO2-neutral“, sagt Werner Lönne. „Das schaffen wir zum einen durch eine eigene Photovoltaikanlage. Zum anderen benötigen wir keine fossilen Brennstoffe für das Wärmen unserer Hallen, da wir die Holzreste für das Heizen unseres Werkes verwenden können.“ Anfang dieses Jahres konnte die Firma die neue, besonders effiziente Heizung in Betrieb nehmen.

Im Zuge der ökologischen Umstellungen hat das Unternehmen auch die Mehrzahl seiner Fahrzeuge ausgetauscht: „Wir nutzen inzwischen ausschließlich Elektrostapler, und auch unsere Firmenwagen sind elektrisch“, erläutert Robert Lönne.

Ökologisierung des Unternehmens durch modere Robotertechnik

Ein weiterer Baustein bei der Ökologisierung des Unternehmens ist modere Robotertechnik. „Wir können damit gewährleisten, dass wir unsere Mitarbeiter deutlich entlasten und unterstützen“, berichten Werner und Robert Lönnen.

Denn auch das ist ein Kennzeichen von Nachhaltigkeit, die inzwischen weit mehr als ein „nice to have“ in Firmenphilosophien darstellt: Die Zufriedenheit der Angestellten hängt auch von Unternehmenswerten und der Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft ab. Womit wir vielleicht wieder bei der Party wären: Nachhaltigkeit ist eben doch auch bei solchen Anlässen ein interessantes Thema. Und wenn man sich darüber auf hochwertigen Klappmöbeln unterhält – umso besser!

