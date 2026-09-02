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Carl Lönne & Sohn GmbH Am Landhagen 24 59302 Oelde, Deutschland http://klappmoebel.de
Ansprechpartner:in Herr Robert Lönne 025224665
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Holzklappstühle Made in Germany: Reparieren statt komplett ersetzen

Ersatzteile und langlebige Konstruktionen werden bei Veranstaltungsmöbeln zunehmend zum wichtigen Beschaffungskriterium

(lifePR) (Oelde, )
Bei Veranstaltungsmöbeln entscheidet nicht nur der Anschaffungspreis darüber, wie wirtschaftlich eine Ausstattung langfristig ist. Gerade bei Stühlen, die über viele Jahre bei Veranstaltungen, in Vereinen, Gemeindehäusern oder gastronomischen Betrieben eingesetzt werden, spielt auch die Möglichkeit eine Rolle, einzelne Bauteile bei Bedarf ersetzen zu können.

Die Carl Lönne & Sohn GmbH aus Oelde fertigt ihre Holzklappstühle seit 1964 in Deutschland. Die Modelle sind für den professionellen und regelmäßigen Einsatz konzipiert und bis 130 Kilogramm belastbar.

Ein besonderer Vorteil liegt in der Ersatzteilversorgung. Je nach Stuhlmodell stehen beispielsweise Sitzleisten, Rückenlehnen, Gleiter, Streben, Rundstäbe und weitere Bauteile zur Verfügung. Ein beschädigtes Einzelteil muss deshalb nicht zwangsläufig bedeuten, dass ein kompletter Stuhl ersetzt werden muss.

Veranstaltungsmöbel über viele Jahre nutzen

Gerade Veranstalter und Vereine beschaffen Stühle häufig nicht einzeln, sondern in größeren Stückzahlen. Werden 50, 100 oder mehr identische Stühle eingesetzt, gewinnt die langfristige Verfügbarkeit passender Ersatzteile an Bedeutung.

Auch unterschiedliche Lager- und Transportmöglichkeiten spielen eine Rolle. Holzklappstühle lassen sich nach der Nutzung zusammenklappen und kompakt lagern. Fast alle Modelle von Lönne verfügen zusätzlich über Stapelrillen. Je nach Modell können größere Stückzahlen auf Paletten oder mit passenden Transportlösungen gelagert und bewegt werden.

Zur Auswahl stehen verschiedene Ausführungen, darunter naturfarbene, farbig lackierte und gepolsterte Holzklappstühle. Dadurch können die Möbel sowohl für klassische Vereinsveranstaltungen als auch für Hochzeiten, Gastronomie oder festlichere Bestuhlungen eingesetzt werden.

Made in Germany als Teil des Produktkonzepts

Für Lönne bedeutet deutsche Fertigung nicht allein den Produktionsstandort. Entscheidend ist auch, Konstruktionen über einen langen Zeitraum nachvollziehbar zu halten und Ersatzteile für verschiedene Modelle anbieten zu können.

Damit richtet sich das Sortiment insbesondere an Kunden, bei denen Veranstaltungsmöbel regelmäßig eingesetzt, auf- und abgebaut, transportiert und eingelagert werden.

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Holzklappstühle von Lönne werden in Deutschland gefertigt.

Carl Lönne & Sohn GmbH

Wir sind Hersteller von Klappmöbeln, für Veranstaltungen und Events und das schon seit 1964. Wir haben unser Programm stetig erweitert und unsere Produkte verbessert.
Wir haben Stabile Holzklappstühle und Holzklapptische von beginn an in unserem Sortiment, hinzugekommen sind im laufe der Jahre eine viel zahl an Klapptische und Klappstühlen für die verschiedensten Bereiche.

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