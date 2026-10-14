Flexible Veranstaltungsräume: Klappbare Banketttische erleichtern wechselnde Raumkonzepte
Hotels, Gastronomie und Veranstalter benötigen Möbel, die sich schnell unterschiedlichen Bestuhlungs- und Nutzungssituationen anpassen lassen
Klappbare Banketttische sind deshalb insbesondere für Hotels, Gastronomiebetriebe, Veranstaltungszentren, Vereine und Bildungseinrichtungen interessant.
Die Carl Lönne & Sohn GmbH bietet über klappmoebel.de unterschiedliche Banketttische in verschiedenen Größen, Tischplatten- und Gestellausführungen an.
Unterschiedliche Tischordnungen mit demselben Mobiliar
Ein klappbarer Banketttisch kann je nach Raum und Anlass unterschiedlich eingesetzt werden. Mehrere Tische lassen sich beispielsweise für Tagungen oder Seminare in Reihen anordnen. Für Feiern und Bankette können andere Tischgruppen zusammengestellt werden.
Nach der Nutzung werden die Gestelle eingeklappt. Dadurch benötigen die Tische bei der Lagerung wesentlich weniger Raum als dauerhaft aufgestellte Möbel.
Besonders bei Objekten mit begrenzter Lagerfläche kann dieser Punkt bereits bei der Planung der Einrichtung entscheidend sein.
Tischplatten und Gestelle passend zum Einsatz auswählen
Neben den Abmessungen spielen bei Banketttischen auch Tischplatte und Untergestell eine wichtige Rolle. Je nach Modell stehen verschiedene Dekore, Größen und klappbare Gestellkonstruktionen zur Verfügung.
Dadurch lassen sich Tische sowohl für sachliche Seminar- und Schulungsräume als auch für festlich eingerichtete Veranstaltungsbereiche einsetzen.
Passende Bankettstühle ergänzen die Ausstattung. Auch hier kann eine stapelbare Konstruktion dazu beitragen, die benötigte Lagerfläche nach einer Veranstaltung zu reduzieren.
Lagerung gehört zur Veranstaltungsplanung
Bei der Beschaffung von Veranstaltungsmöbeln sollte deshalb nicht allein betrachtet werden, wie die Möbel aufgebaut aussehen. Ebenso wichtig ist die Frage, was mit ihnen geschieht, wenn sie gerade nicht benötigt werden.
Abmessungen im geklappten Zustand, Stapelbarkeit und geeignete Transportwagen können bei größeren Stückzahlen erheblichen Einfluss auf die praktische Handhabung haben.