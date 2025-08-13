Die neue Farbgabe der Bierzeltgarnituren
Der Trend lässt sich klar beobachten: Die Platten, die Sitzfläche und die Tische bilden, wandern in Richtung Naturholz- oder sandige, naturfarbene Töne. Braun- und Beigetöne dominieren, gelegentlich mit einer leicht lasierten Oberfläche, die die Maserung sichtbar lässt. Die Platte wirkt dadurch nicht nur pflegeleichter, sondern auch vielseitiger: Sie lässt sich sowohl in rustikalen Biergärten als auch in modernen Veranstaltungsumgebungen einsetzen, ohne zu dominieren.
Bei den Gestellen setzen die Händler auf tiefes Schwarz. Die Metallrahmen erhalten eine mattschwarze Beschichtung, die weniger auffällt als früher glänzende Oberflächen. Das Ergebnis ist ein Kontrast, der weniger laut ist, aber eine klare, zeitlose Linie zieht. Aus Kundensicht bedeutet das: Die Garnitur fügt sich besser in verschiedene Umgebungen ein, ohne sich selbst in den Vordergrund zu drängen.
Weniger Orange, weniger Grün – der Wunsch nach Individualität
Die Orangetöne, einst das Symbol für fröhliche Feststimmung, verlieren einen Marktanteil. Kunden scheinen sich von der markanten Signalfarbe zu lösen und greifen seltener zu Platten in sattem Orange. Auch Grün, einst beliebt bei Gestellen, wird weniger häufig gewählt. Was bleibt, ist der Wunsch, sich nicht in einen Farbschublade drücken zu lassen: Käufer wollen eher einzelne Akzente setzen – durch Textilien, Accessoires oder dezentes Branding – statt durch die Garnitur selbst.
Anbieter berichten, dass mehr Bestellungen mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten kombiniert werden. Wer Farben wählt, entscheidet sich meist für neutrale Töne und ergänzt sie durch farbige Details wie Picknick-Decken oder farbige Auflagen. Die Botschaft ist klar: Die Möbel sind praktische Begleiter, aber die Persönlichkeit soll dennoch durchscheinen – ohne die Hopfen- und Malzfarben des Vorgängers zu übernehmen.
Warum Natur und Schwarz funktionieren
Die Kombination aus naturfarbenen Platten und schwarzen Gestellen hat mehrere Vorteile, die sich in der Praxis bewähren:
- Vielseitigkeit: Naturtöne passen zu fast jedem Thema – vom Familienfest über das Betriebskantinen-Event bis hin zum Open-Air-Konzert. Das Schwarz der Gestelle wirkt zeitlos und lässt die Umgebung strahlen, statt zu konkurrieren.
- Langlebigkeit und Pflege: Hellere Naturtöne zeigen Staub- und Gebrauchsspuren tendenziell weniger stark als sehr helle Oberflächen, während Schwarz als Pausenfenster weniger sichtbare Kratzer offenbart. Insgesamt erscheinen die Garnituren gepflegter, auch bei häufigem Auf- und Abbau.
- Stilbewusstsein: Die neue Farbwelt signalisiert eine klare Haltung. Weniger laut, aber eleganter – so, wie viele Veranstalter und Mestehändler heute ihr Portfolio in Szene setzen möchten.
- Vorteile: Mit neutralen Basistönen lassen sich Logos, Sponsorenbanner oder Motivfolien leichter integrieren, ohne mit der Grundoptik zu kollidieren.
Für Mieter von Eventflächen oder Vereinen ist die Farbwahl oft auch eine Frage nach Sichtbarkeit und Wiedererkennungswert. Wer darauf bedacht ist, sich von der Masse abzusetzen, greift vermehrt zu individuell gestaltbaren Elementen – ohne die komplette Garnitur zu individualisieren. Die Naturplatte bietet eine neutrale Leinwand, auf der Abzeichen, Schriftzüge oder Vereinsfarben dezent wirken können, während das schwarze Gestell als erdige Stabilität dient.
Was bedeutet das für Händler und Hersteller?
- Fokus auf modulare Lösungen: Kunden wünschen sich Systeme, die einfach zu transportieren, aufzubauen und zu pflegen sind. Naturfarbene Platten in langlebigen Laminaten oder maschinenveredelten Holzoptiken gehen hier gute Wege.
- Oberflächen- und Beschichtungstechnik: Die mattschwarze Beschichtung der Gestelle ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sie schützt auch vor Kratzern und Rost. Die Hersteller investieren verstärkt in langlebige Pulverbeschichtungen, die auch bei intensiverer Nutzung standhalten.
- Individualisierung im Kleinen: Offene Optionen für Segmentfolien, kleine Sponsorenlogos oder dezente Farbakzente über Auflagen, Bandierungen oder Hussen. So bleiben die Garnituren flexibel, während sie sich optisch anpassen lassen.
Der Trend zur Naturplatte und schwarzen Gestellen scheint sich fortzusetzen – mit einer zunehmenden Feingliedrigkeit in der Farbwelt. Kalte, elegante Töne treffen auf warme, natürliche Oberflächen und ermöglichen eine Balance zwischen Feststimmung und Stilbewusstsein. Und während Orangetöne vorerst weniger gefragt bleiben, bleibt die Tür offen für kreative, subtile Akzente, die eine Veranstaltung prägen, ohne das Möbelstück in den Mittelpunkt zu stellen.
Fazit, so lässt sich der Trend zusammenfassen: Bierzeltgarnituren werden zunehmend zu stilvollen, funktionalen Begleitern moderner Events. Die Naturfarben an den Platten verleihen Wärme und Kombinierbarkeit, während die schwarze Gestelle Ruhe und Bodenständigkeit vermittelt. Wer heute eine Garnitur kauft, wählt damit nicht nur eine Sitzgelegenheit, sondern ein flexibles Möbelstück, das sich harmonisch in unterschiedlichste Atmosphären einfügt – und doch genug Spielraum für persönliche Highlights lässt.