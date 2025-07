Ferienangebote für benachteiligte Kinder wirken Armut entgegen

Für viele Kinder bedeuten die Sommerferien Abenteuer, Reisen und unvergessliche Erlebnisse. Doch für Kinder aus armutsbetroffenen Familien sieht die Realität oft ganz anders aus: Sie gehen nicht in den Urlaub, haben keine Freizeitangebote oder Tapetenwechsel. Das hat weitreichende Folgen. Denn wer sich in den Ferien nicht ausprobieren und Neues entdecken kann, startet mit einem emotionalen und sozialen Nachteil ins neue Schuljahr. „Besondere Erlebnisse sind kein Luxus. Sie fördern Selbstvertrauen und Neugier und sind Voraussetzung für eine gesunde und altersgemäße Entwicklung“, erklärt Kim Hartmann, Koordinatorin der Initiative MACH DICH STARK gegen Kinderarmut im Südwesten. Kindern in Armut fehle häufig die Gemeinschaft mit Gleichaltrigen oder auch die Möglichkeit, neue Dinge kennenzulernen. „Monotonie in den Ferien vergrößert die ohnehin bestehende Kluft zu Kindern, die unbeschwert in finanziell gesicherten Familien aufwachsen. Das ist nicht fair – und nicht zukunftsfähig.“Die Caritas Rottenburg-Stuttgart hat die Initiative MACH DICH STARK ins Leben gerufen. Mit ihren Angeboten setzt sich der katholische Wohlfahrtsverband gezielt für anregende Ferien für benachteiligte Kinder ein – als wirksame Maßnahme gegen Armut. Gleichzeitig nimmt sie Politik und Wirtschaft in die Pflicht: Ferien sind Bildungs- und Entwicklungszeit und müssen allen Kindern offenstehen. Die Caritas appelliert daher an Land und Kommunen in Baden-Württemberg, ärmere Kinder stärker zu fördern und ihnen die Teilnahme an Ausflügen und Freizeitangeboten zu ermöglichen.Folgende Aktivitäten, organisiert von der Caritas und ihrer Partner*innen aus dem MACH DICH STARK-Verbund, finden in Württemberg für armutsbetroffene Kinder und Jugendliche statt:Die Quartiersprojekte „Eichbergtreff“ inund „Wenzelstein“ inbieten jeweils ein kostenloses einwöchiges Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche an. Das Programm umfasst viele Aktionen rund um die jeweiligen Quartiere wie Schnitzeljagd, Sportspiele oder Kreativangebote. Neben einer sinnvollen Freizeitgestaltung bieten die Ferienangebote den Kindern auch einen geregelten Tagesablauf mit gesundem Essen und sie können Kontakt zu anderen Kindern in ihrer Umgebung knüpfen. Die Nachfrage an den Ferienangeboten ist sehr groß: Die meisten Kinder und Jugendlichen, die teilnehmen, fahren in den Ferien nicht in den Urlaub – viele ihrer Eltern müssen arbeiten.Die Caritas Schwarzwald-Alb-Donau veranstaltet für Kinder aus dem Raumeine einwöchige Sommerfreizeit unter dem Titel „Pack die Badehose ein“. Durch die finanzielle Unterstützung von (regionalen) Partnern können auch Kinder aus benachteiligten Familien dabei sein. So treffen Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 15 Jahren aus unterschiedlichen Milieus und Lebenswelten – teilweise mit Migrationshintergrund – bei der Sommerfreizeit aufeinander. Chancengleichheit und kulturelle Teilhabe werden großgeschrieben. Mitveranstalter ist das katholische Jugendreferat Balingen.Die Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller veranstaltet zudem an zwei Standorten eine „Findus“-Ferienwoche, welche Naturpädagogik und Sprachförderung verknüpft. In Kleingruppen erleben Kinder ausundgemeinsam die Natur nahe ihres Wohnortes. Sie erhalten dabei einen spielerischen Zugang zur deutschen Bildungssprache und erfahren zugleich eine Wertschätzung ihrer Sprachkenntnisse und gegebenenfalls auch ihrer Muttersprache. Viele Kinder aus benachteiligten Familien machen mit.Kinder aus einkommensschwachen Familien erhalten zum Ferienstart Eintritts-Gutscheine für die Schwimmbäder inund. Zusätzlich veranstaltet der Kinderfonds Hütchen einen Ausflug in den Sommerferien für die ganze Familie. Ziel ist ein Wild- und Freizeitpark, die Teilnahme ist für die Familien kostenlos. Der Kinderfonds Hütchen möchte Chancengleichheit fördern und Kinderarmut immildern.Die Kinderstiftung Esslingen-Nürtingen ermöglicht es Kindern aus einkommensarmen Familien imdank der Unterstützung eines Spenders, am Esslinger Waldheim teilzunehmen.Die Caritas Rottenburg-Stuttgart hat die Initiative MACH DICH STARK ins Leben gerufen mit dem Ziel, Menschen, Organisationen und Institutionen im Kampf gegen Kinderarmut zu vereinen und dafür zu sorgen, dass allen Kindern Entwicklung und Teilhabe ermöglicht wird.Weitere Informationen zu MACH DICH STARK unter