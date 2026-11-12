Tagesgeld Österreich: Zwei von 25 Angeboten im Capitalo-Vergleich zahlen 4,00 Prozent, über zwölf Monate entscheidet der Folgezins

Das Wichtigste in Kürze
- Tagesgeld Österreich: Im Capitalo-Vergleich zahlen zwei von 25 erfassten Angeboten 4,00 Prozent Aktionszins, über zwölf Monate entscheidet aber der Folgezins, der zwischen 0,50 und 2,50 Prozent liegt.
- Trade Republic hat den Neukundenzins in Österreich am 12. November 2026 angehoben, zugleich die Betragsgrenze gesenkt und die Aktion befristet.
- Ein Dauerzins ohne Aktion bringt auf ein Jahr gerechnet mehr als fünf der acht Aktionsangebote im Vergleich.
- Die beiden Spitzenangebote im Vergleich laufen nicht über die österreichische Einlagensicherung.
Key Facts
- Auswertung: 25 im Capitalo-Vergleich erfasste Tagesgeld-Angebote für Privatkunden in Österreich, Stichtag 12. November 2026, keine Vollerhebung des Marktes
- Höchster Aktionszins im Vergleich: 4,00 % p. a. bei Bigbank (4 Monate, bis 250.000 €) und Trade Republic (bis 1. März 2027, bis 20.000 €)
- Aktionszins ab 3,00 %: 8 der 25 erfassten Angebote, Aktionsdauer höchstens vier Monate
- Folgezins dieser acht Angebote: 0,50 % bis 2,50 % p. a.
- Höchster Zins ohne Aktion im Vergleich: 2,60 % p. a. bei Scalable Capital und BluOr Bank
- EZB-Einlagensatz: 2,50 % seit 16. September 2026, nächste Zinsentscheidung am 17. Dezember 2026
- Einlagensicherung: 16 der 25 erfassten Angebote über die Einlagensicherung AUSTRIA (ESA), bis 100.000 € je Kunde
- Mehr im Vergleich: capitalo.at/tagesgeld
Trade Republic zahlt Neukunden in Österreich seit 12. November 2026 4,00 % p. a. auf Guthaben bis 20.000 €. Die Aktion ist bis 1. März 2027 befristet, die Zinsen werden täglich berechnet und monatlich ausgezahlt. Zuvor lag der Neukundenzins bei 3,00 % p. a. auf Guthaben bis 50.000 €, ohne festes Enddatum. Für Beträge über 20.000 € und nach der Aktion gilt der reguläre Zins von 2,50 % p. a., der sich am Einlagensatz der Europäischen Zentralbank (EZB) orientiert.
Bestandskunden erhalten den Aktionszins nur über das Empfehlungsprogramm: Jede erfolgreiche Empfehlung schaltet 4,00 % p. a. für zwei Monate frei, möglich sind bis zu vier Empfehlungen. Nach Angaben des Anbieters gilt das Angebot ausschließlich in Österreich, nicht in Deutschland.
Welches Tagesgeld bringt über zwölf Monate am meisten?
Im Tagesgeld-Vergleich von Capitalo liegt Trade Republic bei einer Anlage von 10.000 € über zwölf Monate mit rund 295 € Zinsen vorn, vor Bigbank mit rund 273 € und Renault Bank direkt mit rund 270 €. Grund ist der Folgezins: Trade Republic zahlt nach der Aktion 2,50 % p. a., Bigbank 2,10 % und Renault Bank direkt 2,30 %. Am unteren Ende stehen Addiko Bank und bank99, deren Zins nach der Aktion auf 0,55 % beziehungsweise 0,50 % p. a. fällt.
Laut Capitalo Finanzservices bringt ein Dauerzins von 2,60 % p. a. auf 10.000 € 260 € im Jahr und damit mehr als fünf der acht Aktionsangebote. Die Rechnung unterstellt eine Kontoeröffnung am 12. November 2026, unveränderte Zinsen und Erträge vor Steuern.
Was bedeutet das für Sparerinnen und Sparer in Österreich?
Drei Punkte entscheiden neben dem Aktionszins über den Ertrag. Erstens die Betragsgrenze: Bei Trade Republic gilt der Aktionszins nur für die ersten 20.000 €, bei Bigbank bis 250.000 €. Zweitens das Enddatum: Die Aktion von Trade Republic endet für alle Neukunden am 1. März 2027, wer später eröffnet, erhält den Aktionszins entsprechend kürzer. Bei den übrigen sieben Anbietern läuft die Aktionsphase drei oder vier Monate ab Kontoeröffnung.
Drittens die Absicherung und die Steuer. Fünf der acht Aktionsangebote laufen über die Einlagensicherung AUSTRIA (ESA), die Einlagen bis 100.000 € je Kunde schützt. Die beiden Spitzenangebote gehören nicht dazu: Bigbank sichert Einlagen über die estnische Einlagensicherung ab, Trade Republic über die Einlagensicherung seiner Partnerbanken. Nach Angaben von Trade Republic stammen die Zinsen von Partnerbanken sowie aus Geldmarktfonds, Anteile an Geldmarktfonds fallen nicht unter die Einlagensicherung. Trade Republic und Renault Bank direkt führen die Kapitalertragsteuer (KESt) von 25 % automatisch ab, bei Bigbank müssen Anleger die Zinsen selbst versteuern.
Anleger sollten das Ende der Aktionsphase vormerken und dann erneut vergleichen. Wer nicht regelmäßig wechseln möchte, findet beim Dauerzins im Vergleich derzeit bis zu 2,60 % p. a.
Alle 25 erfassten Angebote mit Aktionszins, Folgezins und Einlagensicherung zeigt der Tagesgeld-Vergleich für Österreich: https://www.capitalo.at/tagesgeld
Experten-Zitat
„Vier Prozent stehen in der Werbung, aber keiner der 25 Anbieter in unserem Vergleich zahlt sie länger als vier Monate“, sagt Alexander Senger, Diplom-Finanzfachwirt (FH) und Geschäftsführer der Capitalo Finanzservices GmbH. „Entscheidend ist der Blick über die Aktion hinaus: Wer sein Geld nicht alle paar Monate umschichten will, sollte zuerst auf den Folgezins und die Betragsgrenze achten.“