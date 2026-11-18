Ein Beispiel aus dem Onlinehandel
Wer im Onlineshop Kleidung für 120 Euro bestellt und an der Kasse wählt, in 30 Tagen über einen Zahlungsdienstleister zu bezahlen, schließt ab dem 20. November einen Verbraucherkreditvertrag ab. Der Zahlungsdienstleister muss vorher die Kreditwürdigkeit prüfen und über Kosten, Laufzeit und Risiken informieren. Der Käufer kann den Vertrag innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Stundet dagegen der Händler selbst den Kaufpreis, ohne Zinsen und Gebühren und mit kurzer Zahlungsfrist, bleibt es beim Kauf auf Rechnung ohne Kreditvertrag.
Die Änderungen im Überblick
- Neu erfasst: Kredite unter 200 Euro, zins- und gebührenfreie Kredite, Laufzeiten bis zu drei Monaten, „Buy now, pay later“-Angebote über Zahlungsdienstleister
- Bonitätsprüfung: vor Vertragsschluss, unabhängig von der Kreditsumme
- Widerruf: gesetzliches Widerrufsrecht von 14 Tagen
- Ablehnung: Anspruch auf Erklärung der Gründe, auch bei automatisierten Entscheidungen
- Ausnahme Rechnungskauf: Händler stundet selbst, kostenlos, Zahlungsfrist höchstens 50 Tage, bei großen Unternehmen 14 Tage
- Vertragsform: Textform statt Schriftform
Für Käufer ist an der Kasse vor allem eine Frage entscheidend: Bezahlt man später beim Händler oder bei einem Zahlungsdienstleister? Laut Capitalo Finanzservices lässt sich das meist an der Bezeichnung der Zahlungsart und an den verlinkten Bedingungen erkennen. Steht dort ein Zahlungsdienstleister als Vertragspartner, kommt in der Regel ein Kreditvertrag zustande, mit Bonitätsprüfung, vorvertraglicher Information und Widerrufsrecht. Die Ausnahme für den Kauf auf Rechnung greift nur, wenn kein Dritter finanziert, keine Zinsen oder Gebühren anfallen und die Zahlungsfrist kurz ist: höchstens 50 Tage nach Lieferung, bei großen Unternehmen höchstens 14 Tage.
Was ändert sich bei der Bonitätsprüfung?
Kreditgeber müssen vor Vertragsschluss prüfen, ob die Rückzahlung wahrscheinlich ist, und zwar unabhängig von der Kreditsumme. Das betrifft Banken bei Ratenkrediten ebenso wie Zahlungsdienstleister im Onlinehandel. Wird ein Antrag abgelehnt, können Verbraucher nachvollziehen lassen, welche Daten und Kriterien zu der Entscheidung geführt haben. Das gilt auch dann, wenn die Entscheidung automatisiert fällt, etwa wenn eine Zahlungsoption an der Kasse nicht angeboten wird. Kreditverträge können künftig in Textform geschlossen werden, also vollständig per App oder Website. Kreditwerbung darf nicht irreführend sein.
Was Verbraucher jetzt tun sollten
Laut Capitalo Finanzservices sollten Käufer offene Ratenkäufe und „Buy now, pay later“-Zahlungen im Blick behalten. Versäumte Zahlungen können als Zahlungsverzug an Auskunfteien wie die Schufa gemeldet werden und die Bonität belasten, auch bei späteren größeren Finanzierungen. Wer mehrere solcher Zahlungen parallel offen hat, sollte sie kennen, bevor er einen Ratenkredit beantragt.
„An der Kasse lohnt ein Blick darauf, wer den Zahlungsaufschub gewährt: der Händler selbst oder ein Zahlungsdienstleister“, sagt Alexander Senger, Diplom-Finanzfachwirt (FH) und Geschäftsführer der Capitalo Finanzservices GmbH. „Im zweiten Fall schließen Käufer ab dem 20. November in der Regel einen Kreditvertrag. Sie haben dann 14 Tage Widerrufsrecht und bei einer Ablehnung Anspruch auf eine Begründung.“
Wer statt vieler kleiner Ratenkäufe eine größere Anschaffung finanzieren möchte, kann Ratenkredite im Kredit-Vergleich von Capitalo gegenüberstellen: https://www.capitalo.de/....