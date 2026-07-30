Kreditkarte im Ausland: 20 von 60 Karten verlangen Fremdwährungsgebühren bis 2,99 Prozent

Mitten in der Sommerreisezeit zahlen viele Deutsche im Urlaub mit Karte — und je nach Kartenwahl fällt die Abrechnung sehr unterschiedlich aus. Laut dem Kreditkarten-Vergleich von Capitalo Finanzservices erheben 20 von 60 in Deutschland erhältlichen Kredit- und Debitkarten eine Fremdwährungsgebühr zwischen 0,47 und 2,99 Prozent auf Zahlungen außerhalb der Eurozone. 40 Karten rechnen ohne Aufschlag ab — 17 davon verlangen zugleich keine Jahresgebühr.
Key Facts
- Marktbreite: 60 aktive Kreditkarten im Kreditkarten-Vergleich von Capitalo (Markt Deutschland, Stand 30.07.2026)
- Ohne Fremdwährungsgebühr: 40 von 60 Karten (0,00 Prozent Aufschlag)
- Mit Fremdwährungsgebühr: 21 Karten, zwischen 0,47 und 2,99 Prozent
- Ohne Fremdwährungs- und ohne Jahresgebühr: 17 Karten
- Bargeldabhebung im Ausland: je nach Karte kostenlos bis 4,00 Prozent (mindestens 5,00 Euro) pro Abhebung — zuzüglich möglicher Entgelte des Automatenbetreibers vor Ort
- Beispielrechnung Urlaub: 000 Euro Kartenumsatz plus 1.000 Euro Bargeld in Fremdwährung → 0 Euro bis knapp 100 Euro Gebühren
- Mehr im Vergleich: https://www.capitalo.de/kreditkarte/reisen
Ohne Aufschlag im Auslandseinsatz sind unter anderem die TF Mastercard Gold der TF Bank, die GenialCard der Hanseatic Bank und die Kreditkarte von Bank Norwegian — alle drei ohne Jahresgebühr und ohne Fremdwährungsgebühr, Bargeldabhebungen im Ausland eingeschlossen. Am oberen Ende der Gebührenskala stehen die Extra Karte und die Florin+ Mastercard der Novum Bank mit jeweils 2,99 Prozent Fremdwährungsgebühr. Verbreitet sind außerdem 1,75 Prozent — etwa bei der ING Visa Card, der ClassicKreditkarte der Commerzbank und der VISA Classic Kreditkarte von 1822direkt — sowie 2,00 Prozent bei den American-Express-Karten.
Kostenposition / Gebührenfreie Karte / Karte am oberen Ende
2.000 € Kartenumsatz (Fremdwährung) / 0,00 € / bis 59,80 € (2,99 %)
4 Bargeldabhebungen à 250 € / 0,00 € / bis 40,00 € (4,00 %, min. 5 €)
Summe pro Urlaub / 0,00 € / bis 99,80 €
Deutliche Unterschiede zeigt der Vergleich auch beim Bargeld: Während mehrere gebührenfreie Karten Abhebungen in Fremdwährung ohne eigenes Entgelt ermöglichen, berechnen andere Anbieter bis zu 4,00 Prozent der Abhebesumme, mindestens 5,00 Euro pro Vorgang. Im Kreditkarten-Vergleich von Capitalo liegen Karten ohne Fremdwährungsgebühr und ohne Abhebeentgelt damit im oberen Feld der Bewertung für Reisende.
Was das für Reisende bedeutet
Laut Capitalo Finanzservices ergibt sich aus den Vergleichsdaten eine einfache Beispielrechnung: Wer im Urlaub außerhalb der Eurozone 2.000 Euro mit Karte zahlt und zusätzlich 1.000 Euro Bargeld in vier Abhebungen holt, zahlt mit einer gebührenfreien Karte 0 Euro an Karten-Auslandsgebühren. Mit einer Karte am oberen Ende der Skala werden für dieselben Umsätze bis zu 59,80 Euro Fremdwährungsgebühr und bis zu 40 Euro Abhebeentgelt fällig — zusammen knapp 100 Euro pro Reise.
Fünf Praxisregeln für den Karteneinsatz außerhalb der Eurozone
Erstens: Am Geldautomaten und Kartenterminal die Abrechnung in Landeswährung wählen. Bei der sogenannten dynamischen Währungsumrechnung (DCC) rechnet der Betreiber zu einem eigenen, in der Regel ungünstigeren Kurs um. Wer Optionen wie „Without Conversion" oder „Continue in Local Currency" wählt, lehnt nur den Wechselkurs des Betreibers ab — nicht die Auszahlung.
Zweitens: Die Betreibergebühr des Geldautomaten prüfen. Sie wird vor der Bestätigung angezeigt und lässt sich vom Kartenanbieter nicht verhindern. Verlangt der Betreiber eine feste Gebühr pro Abhebung, sind wenige größere Abhebungen günstiger als viele kleine — soweit Automatenlimit und Sicherheitslage das zulassen.
Drittens: Die Teilzahlungsfunktion umstellen. Bei mehreren gebührenfreien Karten im Vergleich ist die Teilzahlung bei Ausgabe voreingestellt — laut den Vergleichsdaten von Capitalo mit effektiven Jahreszinsen zwischen 19,92 und 24,40 Prozent. Wer die Kartenrechnung monatlich vollständig ausgleicht, vermeidet diese Zinsen.
Viertens: Auf die Verzinsung von Bargeldabhebungen achten. Einzelne Karten ohne Abhebegebühr verzinsen Barverfügungen bereits ab dem Buchungstag mit effektiven Jahreszinsen von bis zu 25,09 Prozent — gebührenfrei abheben ist damit nicht automatisch zinsfrei.
Fünftens: Mindestens zwei Karten unterschiedlicher Netzwerke — etwa Visa und Mastercard — getrennt voneinander mitführen. Für Mietwagenkautionen und Hotelbuchungen wird teils ausdrücklich eine echte Kreditkarte mit eigenem Verfügungsrahmen verlangt; reine Debitkarten werden dort mitunter abgelehnt.
Wer regelmäßig verreist, sollte die Konditionen vor der Buchung der nächsten Reise vergleichen, da Anbieter ihre Gebührenmodelle im Jahresverlauf anpassen.
„Die Spannweite von null bis knapp 100 Euro Gebühren für denselben Urlaub zeigt, wie stark sich die Kartenwahl im Auslandseinsatz auswirkt", sagt Alexander Senger, Diplom-Finanzfachwirt (FH) und Geschäftsführer der Capitalo Finanzservices GmbH. „Wer außerhalb der Eurozone unterwegs ist, sollte eine Karte ohne Fremdwährungsgebühr wählen und vor Ort konsequent in Landeswährung zahlen. Der Blick lohnt sich besonders auf die 17 Karten, die weder Jahres- noch Fremdwährungsgebühr berechnen."