Kraken verpflichtet Lukas Podolski als Markenbotschafter für Deutschland

Die wichtigsten Fakten im Überblick
- Markenbotschafter: Lukas Podolski, Weltmeister von 2014, wirbt künftig für Kraken in Deutschland
- Kampagnenstart: Mai 2026, bundesweit über TV, Außenwerbung, Social Media und Podcasts
- Claim: „Krypto in Einfach" – der Auftritt zeigt Podolski in Kölner Alltagsszenen
- Timing: parallel zur FIFA-WM 2026 und einer Netflix-Doku über Podolski (ab 4. Juni 2026)
- Sonderaktion: 30 Euro in Bitcoin für verifizierte Neukunden, die mindestens 100 Euro einzahlen und für mindestens 100 Euro über die Kraken-Consumer-App handeln (Code PODOLSKI30)
- Aktionszeitraum: Mai bis 19. Juli 2026, für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland (die Aktion gilt zusätzlich in Österreich)
Krypto hat in Deutschland weiterhin ein Vertrauensproblem. Viele Menschen verbinden Bitcoin und Co. mit Spekulation, Hacks und Unübersichtlichkeit – und halten sich deshalb fern. Genau hier setzt die Kampagne an: Ein vertrautes, sympathisches Gesicht soll die Hemmschwelle senken und Krypto alltagstauglich wirken lassen. Der Claim „Krypto in Einfach" zielt klar auf Einsteiger.
Das ist ein bekanntes Muster. Auch andere Anbieter setzen auf Prominente, um Reichweite und Glaubwürdigkeit aufzubauen. Für Sie als mögliche Nutzerin oder möglichen Nutzer ändert sich am Produkt selbst zunächst nichts: Gebühren, Sicherheit und Handelsangebot bleiben dieselben – mit oder ohne Podolski auf dem Plakat.
Einordnung: Ein bekanntes Gesicht ersetzt keine Prüfung der Konditionen
Grundsätzlich gilt: Ob sich eine Krypto-Börse lohnt, entscheidet sich an den Konditionen, nicht am Werbegesicht. Im Capitalo Score erreicht Kraken 105 von 120 Punkten und damit die Note „Sehr gut" (Stand: Mai 2026). Die Kampagne wirbt also nicht für ein schwaches Produkt – das ist die faire Seite der Geschichte.
Allerdings gibt es auch Schwächen: Kraken bietet keine automatischen Sparpläne, die Verifizierung kann bis zu 24 Stunden dauern, und die Oberfläche gilt für Einsteiger als eher komplex. Letzteres steht in einem gewissen Kontrast zum Kampagnen-Versprechen „Krypto in Einfach".
Was das für Sie bedeutet
Wenn Sie ohnehin mit dem Gedanken spielen, bei Kraken zu starten, kann die Aktion ein netter Nebeneffekt sein – allerdings mit Bedingungen. Laut den Aktionsbedingungen gibt es die 30 Euro in Bitcoin nur für verifizierte Neukunden, die in der Kraken-Consumer-App mindestens 100 Euro einzahlen und für mindestens 100 Euro handeln. Der Bonus wird innerhalb von 30 Tagen gutgeschrieben, ist auf eine Prämie pro Konto begrenzt und nicht in Bargeld auszahlbar. Die Aktion läuft bis zum 19. Juli 2026. Wichtig zu wissen: Die Prämie setzt eine echte Einzahlung und einen echten Handel von jeweils mindestens 100 Euro voraus, nicht nur eine Kontoeröffnung – und Kryptowährungen schwanken stark im Wert.
Ein zweiter Punkt ist wichtiger als jede Werbeaktion. Ab dem 1. Juli 2026 gilt in Deutschland die volle MiCAR-Lizenzpflicht für Krypto-Dienstleister; nicht lizenzierte Plattformen müssen ihr Geschäft einstellen. Kraken verfügt über eine EU-Lizenz und ist auf den Stichtag vorbereitet. Achten Sie bei jeder Plattform – nicht nur bei Kraken – darauf, dass sie reguliert ist, bevor Sie Geld einzahlen. Das ist der Faktor, der über Ihre Sicherheit entscheidet, nicht der Promi im Werbespot.
Fazit
Die Podolski-Kampagne macht Kraken sichtbarer, ändert aber nichts an der Substanz des Angebots. Die gute Nachricht: Diese Substanz stimmt weitgehend – Kraken schneidet im Capitalo Score mit 105 von 120 Punkten „Sehr gut" ab und ist MiCAR-reguliert. Ein bekanntes Gesicht bleibt trotzdem ein Werbemittel, kein Qualitätssiegel. Wer einsteigen will, sollte Gebühren, Sicherheit und Regulierung vergleichen – und sich des Verlustrisikos bei Krypto bewusst sein.
Sie überlegen, in Krypto einzusteigen? Im Krypto-Börsen-Vergleich von Capitalo sehen Sie, wie Kraken gegenüber anderen in Deutschland regulierten Plattformen abschneidet. Die vollständige Einordnung finden Sie hier: Kraken-Aktion: Die Podolski-Kampagne im Capitalo-Check.
Hinweis: Dieser Beitrag dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung gemäß § 64 WpHG dar. Investments in Kryptowährungen sind hochspekulativ und unterliegen starken Kursschwankungen bis hin zum Totalverlust.
Stand: Mai 2026. Alle Angaben ohne Gewähr.