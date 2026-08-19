Kinderdepot-Vergleich zur Frühstartrente: 10 von 36 Depots führen ein Junior-Depot — Sparplanausführung meist kostenlos

Laut dem Depot-Vergleich von Capitalo Finanzservices führen derzeit 10 von 36 in Deutschland verfügbaren Wertpapierdepots ein eigenes Kinder- beziehungsweise Junior-Depot — jenes Produkt, mit dem Eltern die staatliche Förderung um eigene Sparbeiträge ergänzen können.
Frühstartrenten-Depot und Kinderdepot sind zwei verschiedene Produkte
Wichtig für die Einordnung: Die staatlichen Beiträge fließen laut Regierungsentwurf in ein zertifiziertes, kapitalgedecktes Altersvorsorgedepot mit strenger Zweckbindung — Auszahlungen sind grundsätzlich nicht vor dem 65. Lebensjahr vorgesehen. Ein klassisches Kinderdepot läuft ebenfalls auf den Namen des Kindes, bleibt aber frei verfügbar; Eltern verwalten es treuhänderisch, mit Volljährigkeit geht die Verfügungsgewalt auf das Kind über. Welche Anbieter die Frühstartrente technisch abwickeln werden, ist bislang nicht benannt.
Key Facts
- Depots im Vergleich (Deutschland): 36 · davon mit Kinder-/Junior-Depot: 10
- Depotführungsgebühr: 0,00 Euro bei allen 10 Kinderdepots
- Sparplanausführung: bei 8 von 10 Anbietern kostenlos — comdirect berechnet 1,50 Prozent je Ausführung, die DKB 1,50 Euro
- Kostenwirkung über 18 Jahre (Sparrate 25 Euro monatlich, 216 Ausführungen): 324 Euro bei der DKB, 81 Euro bei comdirect, 0 Euro bei den übrigen acht Anbietern
- Einlagensicherung: 000 Euro bei allen 10 Kinderdepots; bei acht Anbietern über das deutsche EdB, bei der Consorsbank über das französische FGDR (BNP-Paribas-Niederlassung Deutschland, freiwillig zusätzlich BdB), beim S Broker über die Institutssicherung der Sparkassen-Finanzgruppe
Einordnung im Depot-Vergleich von Capitalo
Im Depot-Vergleich von Capitalo unterscheiden sich die zehn Kinderdepots nicht bei der Depotführung — die ist überall kostenlos —, sondern bei den Sparplankosten, den Einstiegshürden und den Voraussetzungen an die Eltern.
Acht der zehn Anbieter führen ETF-Sparpläne ohne Ausführungsgebühr aus und stellen ihr komplettes Sparplan-Sortiment kostenlos zur Verfügung. Bei zwei Anbietern gilt das nur für ein Teilsortiment: Die comdirect verlangt außerhalb ihrer rund 600 Top-Preis-ETFs 1,50 Prozent der Sparrate, die DKB berechnet außerhalb ihrer gut 500 Aktions-ETFs 1,50 Euro je Ausführung. Beide führen jeweils über 2.000 ETFs im Sparplan.
Laut Capitalo Finanzservices ergibt sich daraus über eine typische Ansparphase ein bezifferbarer Unterschied: Bei einer Sparrate von 25 Euro monatlich über 18 Jahre — 216 Ausführungen — fallen bei der DKB 324 Euro und bei der comdirect 81 Euro an Ausführungsgebühren an, bei den acht übrigen Anbietern null Euro. Der S Broker führt Sparpläne erst seit dem 15. Juni 2026 durchgängig kostenlos aus; zuvor waren nur ausgewählte Top-Preis-ETFs gebührenfrei.
Eltern-Hürden im Detail
Bei vier Anbietern ist die Eröffnung des Kinderdepots an ein Elterndepot beim gleichen Anbieter geknüpft. Bei Trade Republic, Scalable Capital und finanzen.net zero müssen beide sorgeberechtigten Elternteile ein eigenes, legitimiertes Depot beim jeweiligen Anbieter führen, damit sie digital in die Depoteröffnung fürs Kind einwilligen können. Bei Traders Place gilt das gleiche Prinzip. Wer keinen zweiten Sorgeberechtigten hat oder nicht beide zum Anbieterwechsel bewegen kann, ist bei diesen vier Anbietern faktisch ausgeschlossen.
Drei weitere Anbieter koppeln die dauerhaft kostenlose Kontoführung an eigene Zusatzbedingungen: Die comdirect verlangt nach den ersten sechs Monaten mindestens zwei Trades je Quartal, eine Sparplanausführung je Quartal oder ein comdirect-Girokonto. Die DKB setzt ein Girokonto u18 für das Kind sowie ein DKB-Girokonto bei mindestens einem Elternteil voraus. Bei Scalable Capital genügt für Eltern das kostenfreie FREE-Broker-Depot. flatex weist zusätzlich eine mögliche Verwahrgebühr für Xetra-Gold sowie ADRs und GDRs aus.
Einlagensicherung: nicht überall deutsch
Die gesetzliche Einlagensicherung schützt Guthaben auf den Verrechnungskonten aller zehn Kinderdepots mit 100.000 Euro; Wertpapiere selbst sind als Sondervermögen unabhängig davon geschützt. Die zuständige Einrichtung ist aber nicht überall das deutsche EdB: Die Consorsbank operiert als Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland — hier greift die gesetzliche Einlagensicherung des französischen FGDR, ergänzt um eine freiwillige Mitgliedschaft im deutschen Einlagensicherungsfonds des BdB. Beim S Broker greift die Institutssicherung der Sparkassen-Finanzgruppe. Im Gesamtmarkt der 36 verglichenen Depots sind mehrere Anbieter mit einer abweichenden oder niedrigeren Absicherung zwischen 20.000 und 85.000 Euro vertreten, teils über ausländische Entschädigungseinrichtungen — im engeren Kreis der zehn Kinderdepots erreichen jedoch alle die 100.000-Euro-Marke.
Was das für Eltern bedeutet
Die Depotgebühr taugt als Unterscheidungsmerkmal nicht mehr, weil sie bei allen zehn Kinderdepots entfällt. Entscheidend sind die Sparplankosten über die Laufzeit, die Mindestsparrate — sie liegt bei fünf Anbietern bei 1,00 Euro und damit unterhalb des staatlichen Frühstartrenten-Beitrags von 10 Euro, bei DKB und flatex dagegen bei 25,00 Euro — und die Frage, ob das Angebot an ein Elterndepot oder ein Girokonto gekoppelt ist. Eltern sollten die Konditionen vor der Depoteröffnung vergleichen, da sich Sparplan- und Ordergebühren mehrfach im Jahr ändern.
Experten-Zitat
„Dass alle zehn Kinderdepots im Vergleich ohne Depotführungsgebühr auskommen, verschiebt die eigentliche Kostenfrage auf die Sparplanausführung — und dort liegen über achtzehn Jahre mehrere hundert Euro Unterschied", sagt Alexander Senger, Diplom-Finanzfachwirt (FH) und Geschäftsführer der Capitalo Finanzservices GmbH. „Eltern sollten vor der Eröffnung prüfen, ob das kostenlose Depot an ein Elterndepot oder ein Girokonto gebunden ist. Und sie sollten die Frühstartrente nicht mit einem frei verfügbaren Kinderdepot verwechseln: Das staatliche Vorsorgedepot ist bis zum Rentenalter gebunden, das Kinderdepot nicht."