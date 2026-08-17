Girokonto-Wechselprämien: Bis zu 250 Euro bis Monatsende — Capitalo-Analyse zeigt, wann die Kontoführung die Prämie aufzehrt

Höchste Einzelprämie: 250 Euro für das BestGiro der Openbank (vormals Santander Consumer Bank), Online-Eröffnung bis 31. August 2026, Kontoführung dauerhaft 0,00 Euro pro Monat ohne Mindestgeldeingang

250 Euro für das BestGiro der Openbank (vormals Santander Consumer Bank), Online-Eröffnung bis 31. August 2026, Kontoführung dauerhaft 0,00 Euro pro Monat ohne Mindestgeldeingang Höchste Kombinationsprämie: 300 Euro bei der ING — 200 Euro für das Girokonto plus 100 Euro Wunschgutschein für das Direkt-Depot

300 Euro bei der ING — 200 Euro für das Girokonto plus 100 Euro Wunschgutschein für das Direkt-Depot Zwei Fristenwellen: August 2026 (Openbank, 1822direkt, comdirect) und 14./15. September 2026 (Postbank, ING-Depot, comdirect-Depot)

August 2026 (Openbank, 1822direkt, comdirect) und 14./15. September 2026 (Postbank, ING-Depot, comdirect-Depot) Gebührenkopplung: Bei fünf der sechs prämienstärksten Girokonten ist die Kontoführung an einen Mindestgeldeingang zwischen 500 und 1.000 Euro gekoppelt

Bei fünf der sechs prämienstärksten Girokonten ist die Kontoführung an einen Mindestgeldeingang zwischen 500 und 1.000 Euro gekoppelt Einzige Ausnahme: Das BestGiro der Openbank ist ohne Mindestgeldeingang dauerhaft gebührenfrei

Das BestGiro der Openbank ist ohne Mindestgeldeingang dauerhaft gebührenfrei Rechenbeispiel Postbank Giro pur: 150 Euro Prämie ab 500 Euro Geldeingang, Gebührenfreiheit erst ab 900 Euro — bei einem Geldeingang dazwischen bleiben nach zwölf Monaten 79,20 Euro

150 Euro Prämie ab 500 Euro Geldeingang, Gebührenfreiheit erst ab 900 Euro — bei einem Geldeingang dazwischen bleiben nach zwölf Monaten 79,20 Euro Neu zum 17. August 2026: Die Commerzbank hat das Startguthaben für das GiroKonto von 50 auf 100 Euro erhöht, nach Anbieterangaben befristet bis 31. Oktober 2026. Die beworbenen „bis zu 200 Euro“ enthalten zusätzlich eine Empfehlungsprämie von 100 Euro für den werbenden Bestandskunden

Die Commerzbank hat das Startguthaben für das GiroKonto von 50 auf 100 Euro erhöht, nach Anbieterangaben befristet bis 31. Oktober 2026. Die beworbenen „bis zu 200 Euro“ enthalten zusätzlich eine Empfehlungsprämie von 100 Euro für den werbenden Bestandskunden Einlagensicherung: Alle genannten Institute unterliegen der gesetzlichen Einlagensicherung von 100.000 Euro je Kunde und Institut

Alle genannten Institute unterliegen der gesetzlichen Einlagensicherung von 100.000 Euro je Kunde und Institut Mehr im Vergleich: de/girokonto und capitalo.de/depot

Zwei Schwellen vergleichen: Prämienbedingung und Schwelle für kostenlose Kontoführung sind unterschiedliche Größen. Liegt der eigene Geldeingang dazwischen, zehrt die Gebühr an der Prämie.

Prämienbedingung und Schwelle für kostenlose Kontoführung sind unterschiedliche Größen. Liegt der eigene Geldeingang dazwischen, zehrt die Gebühr an der Prämie. Geldeingang: Die ING verlangt ab 28 Jahren zwei Geldeingänge von je mindestens 1.000 Euro, darunter je 700 Euro. Die 1822direkt fordert zweimal mindestens 700 Euro, die Postbank mindestens 500 Euro im ersten vollen Kalendermonat.

Die ING verlangt ab 28 Jahren zwei Geldeingänge von je mindestens 1.000 Euro, darunter je 700 Euro. Die 1822direkt fordert zweimal mindestens 700 Euro, die Postbank mindestens 500 Euro im ersten vollen Kalendermonat. Produktbündel: Die Prämie der norisbank gilt nur zusammen mit dem Top-Zinskonto, die 300-Euro-Kombination der ING nur mit laufendem Wertpapiersparplan.

Die Prämie der norisbank gilt nur zusammen mit dem Top-Zinskonto, die 300-Euro-Kombination der ING nur mit laufendem Wertpapiersparplan. Werbeeinwilligung: Bei ING, comdirect und dem comdirect Online-Depot ist eine Einwilligung in Werbekontakte Voraussetzung; beim Depot darf sie bis zur Auszahlung nicht widerrufen werden.

Bei ING, comdirect und dem comdirect Online-Depot ist eine Einwilligung in Werbekontakte Voraussetzung; beim Depot darf sie bis zur Auszahlung nicht widerrufen werden. Mindestlaufzeit: Die Postbank bindet die Prämie an zwölf Monate Kontoführung.

Deutsche Banken werben derzeit auffällig breit mit Wechselprämien für Girokonten, und zwei Aktionswellen laufen in den kommenden vier Wochen aus. Laut dem Girokonto-Vergleich von Capitalo Finanzservices reicht das aktuelle Prämienfeld bis 250 Euro; in Kombination mit einer Depoteröffnung sind bis zu 300 Euro erreichbar. Entscheidend für den tatsächlichen Vorteil ist jedoch nicht die beworbene Prämienhöhe, sondern die Frage, ob der eigene Geldeingang auch die Schwelle für die kostenlose Kontoführung erreicht. Bei fünf der sechs prämienstärksten Konten ist das der Fall — bei einem nicht.Im Girokonto-Vergleich von Capitalo führt derzeit das BestGiro der Openbank die Prämienliste an. Die 250 Euro sind an den digitalen Kontowechselservice gebunden: Neukunden müssen binnen drei Monaten mindestens vier Zahlungspartner umziehen, die Auszahlung folgt drei Monate nach Abschluss des Wechsels. Die Aktion läuft bis zum 31. August 2026. Das Konto ist das einzige der sechs prämienstärksten Angebote, das ohne Bedingung dauerhaft gebührenfrei ist.Dahinter folgt die ING mit 200 Euro für das Girokonto und das Girokonto Future, befristet auf Eröffnungen bis zum 30. September 2026. Auf Rang drei liegt das GiroDirekt der 1822direkt mit 170 Euro, Antragsfrist 31. August 2026. Weitere aktive Angebote im oberen Feld: die Postbank mit 150 Euro für das Konto Giro pur (Aktionszeitraum 3. August bis 14. September 2026), comdirect mit 150 Euro für das Girokonto Extra (Antragsfrist 31. August 2026) und die norisbank mit 120 Euro für das Top-Girokonto, das zwingend zusammen mit dem Top-Zinskonto eröffnet werden muss.Nahezu alle Anbieter verlangen für die kostenlose Kontoführung einen monatlichen Mindestgeldeingang. Laut Capitalo Finanzservices ist dieser Schwellenwert bei fünf der sechs Angebote so gesetzt, dass er von der Prämienbedingung ohnehin miterfüllt wird:250,00 € - 0,00 €/Monat - dauerhaft, ohne Bedingung - Kontowechselservice, mind. 4 Zahlungspartner200,00 € - 4,90 €/Monat - 1.000 € Geldeingang oder unter 28 J. - 2 Geldeingänge, ab 28 J. je 1.000 €170,00 € - 4,90 €/Monat - 700 € Geldeingang oder unter 30 J. - 2 × mind. 700 € Geldeingang150,00 € - 5,90 €/Monat - 900 € Geldeingang plus digitale Nutzung - mind. 500 € Geldeingang im 1. vollen Monat150,00 € - 2,90 €/Monat - 12 Monate frei, danach ab 700 € Geldeingang - in 2 von 4 Monaten je mind. 700 €120,00 € - 3,90 €/Monat - 500 € Geldeingang oder unter 30 J. - Wechsel mit 3 Zahlungspartnern plus Top-ZinskontoBei ING, 1822direkt, comdirect und norisbank deckt die Prämienbedingung die Gebührenschwelle ab oder übersteigt sie: Wer die Prämie erhält, zahlt in der Regel keine Kontoführungsgebühr. Beim BestGiro der Openbank entfällt die Frage vollständig.Nur die Postbank weicht ab. Für die 150 Euro genügen 500 Euro Geldeingang im ersten vollen Kalendermonat; gebührenfrei wird das Konto Giro pur dagegen erst ab 900 Euro monatlichem Geldeingang in Verbindung mit digitaler Kontonutzung. Wer die Prämienbedingung erfüllt, aber dauerhaft unter 900 Euro Geldeingang bleibt, zahlt 5,90 Euro monatlich und damit 70,80 Euro im Jahr — von der Prämie verbleiben unter dieser Annahme 79,20 Euro. Da die Postbank eine Mindestlaufzeit von zwölf Monaten verlangt, lässt sich der Effekt nicht durch eine frühere Kündigung vermeiden.Ein zeitversetzter Effekt greift beim comdirect Girokonto Extra: Die ersten zwölf Monate sind beitragsfrei, danach fallen 2,90 Euro monatlich an, sofern nicht 700 Euro Geldeingang oder eine der Alternativbedingungen erfüllt werden.Auch im Depot-Vergleich von Capitalo laufen mehrere Aktionen. Das comdirect Online-Depot zahlt bis zu 150 Euro: 100 Euro werden für die Depoteröffnung gutgeschrieben, weitere 50 Euro als Early-Bird-Prämie, wenn nach dessen Einführung Anfang 2027 bis zum 31. März 2027 ein staatlich gefördertes Altersvorsorgedepot eröffnet wird — entfällt die geplante Einführung, entfällt auch dieser Teil. Depotanträge müssen bis zum 15. September 2026 eingehen. Voraussetzung ist eine Einwilligung in E-Mail-Werbung, die bis zur Auszahlung nicht widerrufen werden darf.Die ING vergibt einen Wunschgutschein über 100 Euro, wenn zwischen dem 1. August und dem 15. September 2026 erstmals Girokonto und Direkt-Depot eröffnet und ein Wertpapiersparplan ab 100 Euro monatlich mit mindestens drei Ausführungen bis zum 15. Dezember 2026 eingerichtet wird. Zusammen mit der Girokonto-Prämie ergibt das die genannten 300 Euro. Das comdirect JuniorDepot zahlt 100 Euro Sparplanzuschuss bei Eröffnung bis zum 31. August 2026, das 1822direkt Wertpapierdepot bis zu 100 Euro in Form zweier Gutscheine, das Online-Depot von Traders Place 60 Euro in ETF-Anteilen.Wichtig für die Einordnung: Bei mehreren dieser Angebote wird die Prämie nicht in Bargeld ausgezahlt, sondern in Wertpapieranteilen gutgeschrieben und unterliegt damit Marktschwankungen.Die Auswertung der Aktionsbedingungen zeigt fünf wiederkehrende Muster:Hinzu kommt die steuerliche Seite: Prämien für einen Kontowechsel gelten in der Regel als sonstige Einkünfte oder — bei Kopplung an eine Kapitalanlage — als Kapitalertrag und können steuerpflichtig sein. Für die Einordnung des Einzelfalls ist eine steuerliche Beratung maßgeblich.