Festgeld-Treppenstrategie: 3,24 Prozent Durchschnittszins bei jährlicher Verfügbarkeit — Capitalo-Analyse mit Zinstreppen-Planer

Beispiel: 000 Euro, aufgeteilt in 5 Tranchen à 10.000 Euro auf 1 bis 5 Jahre

000 Euro, aufgeteilt in 5 Tranchen à 10.000 Euro auf 1 bis 5 Jahre Beste Konditionen je Laufzeit im Capitalo-Vergleich: 1 Jahr 3,10 % (HoistSpar) · 2 Jahre 3,20 % (J&T Direktbank) · 3 Jahre 3,25 % (Crédit Agricole Savings) · 4 Jahre 3,20 % (J&T Direktbank) · 5 Jahre 3,30 % (pbb direkt)

1 Jahr 3,10 % (HoistSpar) · 2 Jahre 3,20 % (J&T Direktbank) · 3 Jahre 3,25 % (Crédit Agricole Savings) · 4 Jahre 3,20 % (J&T Direktbank) · 5 Jahre 3,30 % (pbb direkt) Gesamtertrag über die Laufzeiten: 855 Euro · laufzeitgewichteter Durchschnittszins: 3,24 % p.a.

855 Euro · laufzeitgewichteter Durchschnittszins: 3,24 % p.a. Jedes Jahr wird eine Tranche von 10.000 Euro frei — für Wiederanlage zu dann aktuellen Konditionen oder andere Zwecke

Einlagensicherung: gesetzlich bis 100.000 Euro pro Kunde und Bank (EU-weit harmonisiert)

gesetzlich bis 100.000 Euro pro Kunde und Bank (EU-weit harmonisiert) Interaktiv durchrechnen: https://www.capitalo.de/... (Zinstreppen-Planer mit tagesaktuellen Zinsen)

Geld langfristig für hohe Zinsen binden oder kurzfristig verfügbar halten? Vor diesem Dilemma stehen Sparer besonders in Phasen unsicherer Zinsentwicklung — der nächste EZB-Zinsentscheid steht am 23. Juli 2026 an, nachdem die Notenbank im Juni erstmals seit 2023 erhöht hatte. Einen bewährten Mittelweg bietet die Festgeld-Treppenstrategie (auch Leiterstrategie): Laut dem Festgeld-Vergleich von Capitalo Finanzservices bringt sie aktuell einen laufzeitgewichteten Durchschnittszins von 3,24 Prozent — bei jährlich frei werdenden Tranchen.Statt die gesamte Summe in ein einziges Festgeld zu legen, wird der Betrag auf mehrere Konten mit gestaffelten Laufzeiten verteilt. Das kombiniert die festen Zinssätze des Festgelds mit einem Stück Tagesgeld-Flexibilität: Nach Ablauf des ersten Jahres wird die erste Tranche frei und kann — falls nicht benötigt — erneut zur längsten Laufzeit angelegt werden. So entsteht ein rollierendes System, bei dem jedes Jahr Geld verfügbar wird und das Zinsänderungsrisiko sinkt: Steigen die Zinsen, profitiert die nächste Wiederanlage; fallen sie, sichern die längeren Tranchen das heutige Niveau.Bemerkenswert ist die aktuell flache Zinskurve: Laut Capitalo Finanzservices liegen die Bestzinsen für 1 Jahr (3,10 Prozent) und 5 Jahre (3,30 Prozent) nur 0,20 Prozentpunkte auseinander. Wer die Treppe baut, verzichtet gegenüber der vollen Fünf-Jahres-Bindung also auf kaum Rendite, gewinnt aber jedes Jahr Liquidität und die Chance, auf veränderte Zinsen zu reagieren. Zum Vergleich: Die komplette Anlage von 50.000 Euro für fünf Jahre zum Spitzenzins brächte 8.250 Euro Zinsen — allerdings ohne jede Verfügbarkeit über die gesamte Laufzeit.Die Treppe lässt sich an Anlagesumme und Zeithorizont anpassen. Wer sich nicht fünf Jahre binden will, baut sie mit drei Stufen — laut Capitalo-Analyse mit kaum geringerem Durchschnittszins:30.000 € (3 × 10.000 €) / 50.000 € (5 × 10.000 €)1 bis 3 Jahre / 1 bis 5 Jahre3,10 / 3,20 / 3,25 % / 3,10 / 3,20 / 3,25 / 3,20 / 3,30 %3,21 % p.a. / 3,24 % p.a.1.925 € / 4.855 €10.000 € / 10.000 €Juli 2029 / Juli 2031Der Unterschied im Durchschnittszins beträgt gerade 0,03 Prozentpunkte — die kürzere Treppe kostet also fast nichts, endet aber zwei Jahre früher. Beide Berechnungen basieren auf den aktuell besten Zinssätzen; künftige Zinsentwicklungen und Wiederanlagekonditionen sind nicht berücksichtigt.Vor dem Start gehört der Notgroschen aufs Tagesgeldkonto: Die Verbraucherzentrale empfiehlt zwei bis drei Nettomonatsgehälter als jederzeit verfügbare Reserve. Bei der Treppe selbst gilt: Kündigungsfristen im Blick behalten und automatische Prolongationen vermeiden, sonst verlängert sich eine frei werdende Tranche ungewollt zu womöglich schlechteren Konditionen. Und da die Spitzenkonditionen häufig von Banken mit Einlagensicherung anderer EU-Länder stammen, sollten Sparer das Sicherungsland je Anbieter prüfen — im Festgeld-Vergleich von Capitalo ist es zu jedem Angebot ausgewiesen.