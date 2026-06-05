Key Facts
- Depotkunden mit mindestens einem ETF (ING): rund 1,8 Millionen, verdoppelt von 922.000 (2022)
- Aktive ETF-Anleger (Käufe Januar bis März): von 629.000 auf 1,3 Millionen gestiegen — ebenfalls mehr als verdoppelt
- Anlegerinnen unter den aktiven Anlegern: plus 137 Prozent (von 245.000 auf 581.000)
- Minderjährige (unter 18 Jahren): plus 302 Prozent (von 55.000 auf 221.000), durchschnittliche Sparrate 87 Euro pro Monat
- Marktweit: rund 9,5 Millionen ausgeführte ETF-Sparpläne pro Monat (extraETF, Ende 2024), für 2026 werden 20 Millionen erwartet
- Einstieg: ETF-Sparpläne bei mehreren Anbietern ab 1 Euro pro Monat, gebührenfrei
- Mehr Anbieter im Vergleich: de/depot/etf-sparplan
Der Trend zeigt sich nicht nur bei einem Anbieter, sondern im gesamten Markt. Im Depot-Vergleich von Capitalo erreichen mehrere auf ETF-Sparpläne spezialisierte Direktbanken und Neobroker das Spitzenfeld. Entscheidend für die Bewertung sind kostenfreie Depotführung, gebührenfreie Sparplanausführungen und ein breites Angebot sparplanfähiger ETFs (Capitalo Score, Stand: Juni 2026):
Anbieter | Capitalo Score | Note | ETF-Sparplan
ING Direkt-Depot | 4,5 / 5 | Sehr gut | gebührenfrei
Trade Republic | 4,5 / 5 | Sehr gut | gebührenfrei
Consorsbank | 4,5 / 5 | Sehr gut | gebührenfrei
comdirect | 4,0 / 5 | Gut / gebührenfrei (Aktions- und Pure-Depot-ETFs)
Im Depot-Vergleich von Capitalo liegt das ING Direkt-Depot mit 4,5 von 5 Sternen damit im oberen Feld — neben Anbietern wie Trade Republic und der Consorsbank, die ebenfalls die Bestnote „Sehr gut" erreichen. Allerdings unterscheiden sich die Anbieter im Detail deutlich: Wer einzelne ETF-Orders außerhalb von Sparplänen aufgibt oder spezielle Fonds sucht, sollte die jeweiligen Ordergebühren und das sparplanfähige ETF-Angebot genau prüfen.
Was den Trend zusätzlich antreibt
Ein wesentlicher Treiber für das wachsende Interesse an Kinderdepots ist die geplante Frühstartrente, eine kapitalmarktbasierte Altersvorsorge für Kinder. Stand heute sind allerdings nur die Eckpunkte beschlossen (Bundeskabinett, Dezember 2025), das Gesetz steht noch aus. Vorgesehen ist eine staatliche Zahlung von 10 Euro im Monat pro Kind zwischen 6 und 18 Jahren, über maximal zwölf Jahre also bis zu 1.440 Euro. Der tatsächliche Start wird voraussichtlich 2027 erfolgen, beginnend mit dem Geburtsjahrgang 2020. Es bleibt abzuwarten, wie die Förderung konkret ausgestaltet wird.
Klar ist hingegen: Das Thema Vorsorge für die nächste Generation gewinnt an Aufmerksamkeit. Für den langfristigen Vermögensaufbau spielt der Zinseszinseffekt eine zentrale Rolle, da reinvestierte Erträge selbst wieder Rendite erwirtschaften. Über lange Zeiträume kann ein früher Start damit einen spürbaren Unterschied machen. Anleger sollten jedoch beachten, dass Aktien-ETFs im Wert schwanken und sich gerade wegen des langen Zeithorizonts für die Altersvorsorge oder das Kinderdepot eignen — eine Renditezusage ist damit nicht verbunden.
Worauf Anleger bei der Depotwahl achten sollten
Da sich die Konditionen im Wettbewerb laufend verändern, lohnt sich vor der Eröffnung ein Vergleich mehrerer Anbieter. Maßgeblich sind drei Faktoren: die Kosten der Depotführung, die Gebühren für Sparplanausführungen und einmalige ETF-Orders sowie die Auswahl sparplanfähiger Fonds. Schon kleine Gebührenunterschiede summieren sich über lange Laufzeiten zu erheblichen Beträgen. Wer regelmäßig und automatisiert investieren möchte, fährt mit einem kostenfreien Depot und gebührenfreien Sparplänen in der Regel am günstigsten.
Experten-Einschätzung
„Der ETF-Boom ist breiter geworden: Dass Anlegerinnen und junge Sparer so stark aufholen, ist ein positives Signal für die finanzielle Selbstbestimmung in Deutschland", sagt Alexander Senger, Geschäftsführer der Capitalo Finanzservices GmbH. „Entscheidend ist der Blick auf die Kosten: Wer langfristig investiert, sollte ein Depot mit kostenfreier Führung und gebührenfreien Sparplänen wählen und vor der Eröffnung mehrere Anbieter vergleichen, statt sich von einer einzelnen Aktion leiten zu lassen."
Hinweis: Markteinordnung, keine Anlageberatung. Wertpapiere und ETFs unterliegen Kursschwankungen bis zum möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals. Konditionen und Bewertungen Stand Juni 2026; Bewertung: Capitalo Score v2.0. Marktdaten: ING Deutschland (Mai 2026), extraETF, Deutsches Aktieninstitut (2025). Angaben zur Frühstartrente nach Eckpunktebeschluss des Bundeskabinetts vom Dezember 2025, Gesetzgebung noch nicht abgeschlossen.