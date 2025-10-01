CANNABY führt Vollspektrum CBD Öl ein – Launch im Oktober 2025
„Wir bringen Vollspektrum dort ins Sortiment, wo es sinnvoll ist: präzise gefertigt, transparent ausgezeichnet und in der Qualität, die unsere Kund*innen kennen“, sagt Markus Templ, Gründer von CANNABY. „THC ≤0,05% ist dabei klar ausgewiesen und je Charge laborgeprüft. Wer eine möglichst unveränderte Abbildung der Hanfpflanze sucht, bekommt damit eine stimmige Wahl neben unserer bewährten Breitspektrum-Linie.“
Zwei Linien – eine klare Orientierung
Vollspektrum CBD Öl: bildet das natürliche Cannabinoid- und Terpenprofil ab; THC ≤0,05% (analytisch bestätigt).
Breitspektrum CBD Öl: wie bisher THC-frei*, für alle, die auf THC verzichten möchten und dennoch ein breites Profil nutzen wollen.
Beide Linien folgen demselben Qualitätsrahmen: Schweizer Rohware aus zertifiziertem Anbau, sorgfältige Extraktion, dokumentierte Prozesse und unabhängige Laborkontrollen. So bleibt die Konzentration verlässlich, die Kennzeichnung klar und die Anwendung im Alltag unkompliziert.
Schweizer Premium-Qualität – vom Feld bis zur Pipette
CANNABY arbeitet mit Partnern, die in der Schweiz nach anerkannten Standards anbauen. Wo möglich, kommen Bio-zertifizierte Betriebe zum Einsatz; Produktionsschritte orientieren sich an Good Agricultural and Collection Practice (GACP). Jede Charge wird durch unabhängige Labore geprüft – einschließlich THC-Analytik mit Grenzwert ≤0,05% für die Vollspektrum-Linie. Diese konsequente Qualitätssicherung sorgt dafür, dass Nutzer*innen dieselbe Konsistenz erhalten, die sie von CANNABY gewohnt sind.
Die Öle werden in dunklen Glasflaschen mit präziser Pipette abgefüllt. Etiketten und Produktseiten liefern strukturierte Informationen, inklusive Konzentration, Chargenangaben und Hinweisen zur Aufbewahrung. Ziel ist eine geordnete, stressfreie Produkterfahrung – ohne unnötige Komplexität.
Sechs bewährte Stärken – eine klare Auswahl
Zum Start deckt CANNABY mit CBD Öl 5%, 10%, 15%, 20%, 30% und 50% das Spektrum ab, das sich im Alltag bewährt hat. Einsteigerinnen finden mit 5% oder 10% einen leichten Einstieg, während erfahrene Anwenderinnen bei 20% bis 50% eine entsprechend konzentrierte Option wählen können. Die Auswahl spiegelt die Nachfrage in der Community wider und erleichtert die Entscheidung ohne Umwege.
Warum Vollspektrum – und warum jetzt?
Viele Kund*innen schätzen an Vollspektrum die Nähe zur natürlichen Pflanze. Gleichzeitig wünschen sie klare, belastbare Angaben zur THC-Konzentration. Die neue Linie antwortet genau darauf: THC ≤0,05%, transparent gekennzeichnet und chargenbezogen laborgeprüft. Wer weiterhin vollständig auf THC verzichten möchte, bleibt bei Breitspektrum (THC-frei*) – nahtlos im selben Look & Feel und mit identischem Qualitätsanspruch.
„Wir haben uns Zeit genommen, damit Vollspektrum bei CANNABY nicht nur ein Etikett ist, sondern ein stimmiges Gesamtpaket“, so Templ. „Das beginnt bei der Rohware aus der Schweiz, setzt sich in der sorgfältigen Verarbeitung fort und endet bei einer klaren Kennzeichnung: THC ≤0,05% – nicht ‚circa‘, sondern analytisch bestätigt je Charge.“
Verfügbarkeit & Vertrieb
Die Vollspektrum CBD Öle erscheinen noch im Oktober 2025 auf mycannaby.de und bei ausgewählten Handelspartnern. Zum Marktstart sind alle sechs Konzentrationen verfügbar: CBD Öl 5%, CBD Öl 10%, CBD Öl 15%, CBD Öl 20%, CBD Öl 30% und CBD Öl 50%. CANNABY setzt auf verlässlichen Versand, schlichte Verpackungen mit hochwertiger Haptik und eine aufgeräumte Produktkommunikation.