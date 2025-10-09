Kontakt
Campus Berlin nimmt am Planspiel Börse der Sparkasse teil

Mit virtuellem Kapital echte Erfahrungen sammeln – Schüler*innen von Campus Berlin entdecken die Welt der Finanzen

Eine Abiturklasse von Campus Berlin nimmt in diesem Schuljahr am Planspiel Börse der Sparkasse teil. Im Rahmen des Wirtschaftsunterrichts erhalten die Schüler*innen die Möglichkeit, wirtschaftliche Zusammenhänge praxisnah zu erleben und ihr Wissen im Bereich Finanzen und Geldanlage zu vertiefen.

Das Planspiel Börse ist ein europaweiter Online-Wettbewerb, bei dem Schüler*innen mit einem virtuellen Startkapital an der Börse handeln. Ziel ist es, den Depotwert durch den geschickten Kauf und Verkauf von Wertpapieren zu steigern – ganz wie im echten Börsenalltag, aber ohne reales Risiko. Dabei lernen die Teilnehmer*innen nicht nur wirtschaftliche Grundbegriffe und Strategien kennen, sondern auch, wie Märkte funktionieren und welche Faktoren wirtschaftliche Entscheidungen beeinflussen.

„Uns ist es wichtig, dass unsere Schüler*innen wirtschaftliche Zusammenhänge nicht nur theoretisch verstehen, sondern sie auch aktiv erleben“, sagt Patrizia Pesce, Fachlehrerin für Wirtschaft. „Das Planspiel Börse bietet dafür die ideale Gelegenheit, denn es verbindet spielerisches Lernen mit realitätsnaher Entscheidungsfindung.“

Mit der Teilnahme am Planspiel möchte Campus Berlin seine Schüler*innen gezielt auf verantwortungsbewusstes wirtschaftliches Handeln im Alltag vorbereiten. Denn wirtschaftliche Bildung ist heute wichtiger denn je – sei es bei Konsumentscheidungen, in der Berufswahl oder beim Verständnis globaler Entwicklungen.

Das Planspiel läuft bis zum 26. Januar 2026. Dann wird sich zeigen, welche Teams die erfolgreichsten Anlagestrategien entwickelt haben.

Campus Berufsbildung e.V. - Standort Friedrichstraße

Campus Berlin besteht aus dem Verbund Campus Berufsbildung e. V., Campus Health GmbH und Campus & More GmbH. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 durch Rudi Kirchner und Detlev Hoffmeister, hat sich Campus Berlin zu drei innovativen Trägern schulischer Bildung und medizinischer und kaufmännischer Aus- und Weiterbildungen mit drei Schulstandorten in Berlin entwickelt. Insgesamt lernen hier mehr als 1.400 Schüler/-innen und Auszubildende täglich und werden dabei von 130 Mitarbeiter/-innen unterstützt.

Zum Campus Berufsbildung e.V. gehören die Standorte Friedrichstraße (als privates Oberstufenzentrum), der Standort Wilmersdorfer Straße (als anerkannte Ersatzschule im kaufmännischen Bereich) und der Standort Südkreuz mit dem Schwerpunkt Ausbildung im sozialen und pflegerischen Bereich.

