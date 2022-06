Einführung Office 365 für alle Campus Berlin Schülerinnen und Schüler

Kostenfreie Nutzung während der Campus Schulzugehörigkeit

Mit dem heutigen Datum haben alle Auszubildende, Schülerinnen und Schüler von Campus Berufsbildung e.V. für die Dauer ihrer Ausbildung bzw. Zugehörigkeit Zugang zu Microsoft Office 365 zur schulischen und privaten Nutzung.



Bestandteil des Ausstattungspakets des freien Berliner Schulträgers ist ein eigener persönlicher Office-E-Mail-Account und die kostenfreie Nutzung der Office-Programme von Microsoft zur Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentation (Word, Excel und PowerPoint). Perspektivisch wird mit diesem Angebot auch die Kollaborationsplattform Teams für Videochat, Online-Meetings und Telefonie möglich.



„Die kostenfreie Nutzung verbessert die Lernsituation deutlich“, erläutert Detlev Hoffmeister, Vorstand der Campus Berufsbildung e. V. „Der routinierte Umgang mit den Office-Programmen ist damit fester Bestandteil der Ausbildung und erleichtert den Einstieg in das Berufsleben. Auch verbessern wir dadurch den Datenschutz, da private E-Mail-Adressen für die Dauer der Schulzugehörigkeit durch eine Office-E-Mail-Adresse ersetzt werden." Verlässt ein*e Schüler*in oder Auszubildende Campus, wird nach einer entsprechenden Frist, diese E-Mail-Adresse gelöscht.



Bereits seit 2017, und damit lange vor dem Digitalisierungsschub durch Corona, wurde an den drei Campus Schulstandorten mit der Lernplattform Moodle gearbeitet. Die speziell für Bildungseinrichtungen entwickelte Software stellt virtuelle Kurs- oder Klassenräume zur Verfügung. Hier werden von den Dozenten Arbeitsmaterialien, Texte, Links und Dateien zum Download bereitgestellt und via E-Mail Informationen versendet. Für den Zugang ist eine E-Mail-Adresse in Kombination mit einem Passwort notwendig. Die hinterlegte E-Mail-Adresse ist für alle im Klassenraum zugelassenen Personen einsehbar, welches den Datenschutz erschwerte.



Microsoft 365 ist eine Cloudlösung. Der Zugriff erfolgt ortsunabhängig, nur ein Internetanschluss ist notwendig. Die private Single Lösung kostet aktuell um 69,00 € pro Jahr. „Bei Bedarf wird zusätzlich auch ein Laptop zur Verfügung gestellt.“, ergänzt Rudi Kirchner, Mitgründer von Campus Berufsbildung.