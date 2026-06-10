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Campus Berlin erweitert das Wirtschaftsabitur um das Fach Psychologie

Ab dem kommenden Schuljahr bietet Campus am beruflichen Gymnasium wissenschaftliche Psychologie an und stärkt damit wichtige Zukunftskompetenzen für Studium, Beruf und Arbeitswelt.

(lifePR) (Berlin, )
Ab dem Schuljahr 2026/27 führt Campus Berlin am beruflichen Gymnasium im Rahmen des Wirtschaftsabiturs für Schüler*innen, die in die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe eintreten, das Fach Psychologie ein.

Mit dieser Neuerung reagiert die Schule auf das wachsende Interesse der Schüler*innen an Fragen des menschlichen Erlebens, Verhaltens und psychischer Gesundheit — und stärkt zugleich wichtige methodische und soziale Kompetenzen für Studium und Beruf.

Psychologie wird bei Campus Berlin als wissenschaftliches Fach unterrichtet. Der Lehrplan grenzt populäre alltagspsychologische Erklärungsansätze, wie sie häufig in sozialen Medien vermittelt werden, von empirisch fundierter Psychologie ab und behandelt zentrale Themenbereiche wie Entwicklungspsychologie, Sozialpsychologie, Kognitionspsychologie und Persönlichkeitstheorien. Der Unterricht vermittelt nicht nur Fachwissen, sondern auch wissenschaftliches Denken, Methodenkompetenz sowie Gesprächsführung und Empathie.

Mit der Verknüpfung von Wirtschaft und Psychologie bietet Campus Berlin ein Abiturprofil, das praxisnah, zukunftsorientiert und für viele Studien- und Berufswege hervorragend geeignet ist, etwa Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Psychologie, Wirtschaftspsychologie, Soziale Arbeit, Lehramt sowie Tätigkeiten in den Bereichen Personalwesen, Marketing und Vertrieb.

Zu den praxisrelevanten Vorteilen der Kombination Wirtschaft + Psychologie zählen unter anderem:
  • Effektivere Teamarbeit und Organisationsentwicklung durch Verständnis von Teamrollen, Konfliktursachen und Kommunikationsprozessen.
  • Besseres Kundenverständnis und zielgerichtetes Marketing durch Analyse von Kaufmotiven, Wahrnehmung und Entscheidungsprozessen.
  • Optimierte Personalführung und Personalgewinnung dank Kenntnissen über Persönlichkeit, Motivation und Gruppendynamik.
Der Schulstart ist am 31. August 2026.

Anmeldungen für das Abitur mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung bei Campus Berlin sind bereits möglich und werden noch bis Ende August 2026 entgegengenommen.

Am 24. Juni 2026 findet von 16:30 bis 17:30 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Abitur bei Campus Berlin statt.

Adresse: Friedrichstraße 231, Haus C, 2. Etage, 10969 Berlin.

Die Anmeldung erfolgt per Mail an: campus-mitte@campus-bb.de.

Campus Berufsbildung e.V.

Campus Berlin besteht aus dem Verbund der Unternehmen Campus Berufsbildung e. V., Campus Health Service GmbH und Campus & More GmbH. Seit seiner Gründung vor mehr als 20 Jahren durch Rudi Kirchner und Detlev Hoffmeister hat sich Campus Berlin zu einem Oberstufenzentrum (OSZ) in freier Trägerschaft für medizinische und kaufmännischer Aus- und Weiterbildungen mit drei Schulstandorten in Berlin entwickelt. Insgesamt lernen hier mehr als 1.400 Studierende, Schüler*innen und Auszubildende und Umschüler*innen täglich und werden dabei von 140 Mitarbeiter*innen unterstützt.

Zum Campus Berufsbildung e.V. gehören die Standorte Friedrichstraße, der Standort Wilmersdorfer Straße und der Standort Südkreuz mit dem Schwerpunkt Ausbildung im sozialen und pflegerischen Bereich.

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