Mehr als nur Zelten:

Der Trend zum Urlaub in der Natur ist ungebrochen. Immer mehr Menschen sehnen sich nach einer Auszeit im Grünen, ohne dabei auf etwas verzichten zu müssen. Genau diese Sehnsucht nach Erholung und Abenteuer erfüllt der Campingpark Gitzenweiler Hof am Bodensee. Er vereint die Freiheit des Campings mit dem Komfort eines 5 Sterne Resorts und wird so zum perfekten Urlaubsort.



Auszeit in der HeimatDer Gitzenweiler Hof – liebevoll auch einfach „GITZ“ genannt – lädt in der malerischen Vierländerregion über dem bayerischen Lindau zu einer entschleunigenden Auszeit ein.Gelegen zwischen dem Allgäu und dem Bodensee bietet der Campingpark die ideale Kulisse, um den Alltag hinter sich zu lassen, die Freiheiten des Campinglebens zu genießen und neue Energie zu tanken. Egal ob für ein langes Wochenende in der Region, den großen Familienurlaub, einen Trip mit Freunden, zu zweit oder als Solo-Abenteuer – hier findet jeder seinen perfekten Rückzugsort. Die Kombination aus komfortablem Camping, einem herzlichen Team vor Ort und einem abwechslungsreichen Freizeitangebot macht den Aufenthalt für alle Generationen zu einem besonderen Erlebnis, zudem die GITZ Hits je nach Saison Ferienspass mit der Familie oder Aktivprogramm zum Entschleunigen für Campingurlaub zu Zweit oder mit Freunden bietet.



Nachhaltigkeit trifft Lebensfreude Mutig in die Zukunft geht der Gitzenweiler Hof mit dem bewährten Motto „Campe dich glücklich“. Das Konzept verbindet pure Lebensfreude mit einem starken Bewusstsein für Umwelt und Ressourcen. Artenvielfalt und Klimaresistenz stehen dabei fest im Fokus. Auch in Sachen Infrastruktur setzt die Anlage auf grüne Innovationen: Eine neu genehmigte Photovoltaikanlage ergänzt ab 2027 die bestehenden E-Ladestationen. Zudem stammt der Strom bereits seit Jahren zu 100 Prozent aus zertifizierten, kernkraftfreien und erneuerbaren Quellen der lokalen Elektrizitäts-Genossenschaft Schlachters eG (EGS) – überwiegend gewonnen aus regionaler Wasserkraft.



Der Gitzenweiler Hof bleibt seinen Wurzeln CAMPING + NATUR treu, geht veränderungsbereit voran und beweist, dass modernes Camping, Toleranz und gelebter Naturschutz Hand in Hand gehen.



Camping Neulinge haben die Möglickeit in den Varia Homes zu glampen oder einen Wohnwagen vor Ort zu mieten um Campingluft zu schnuppern. Für Radfahrer gibt es die GITZ BikeBox zum Mieten als Schlafdomizil ohne Mindestaufenthalt und das jederzeit online auf gitzenweiler-hof.de.



Der GITZ - ein echtes Stück Urlaubsfreiheit, das darauf wartet, entdeckt zu werden.

(lifePR) (