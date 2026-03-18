Entspannt verreisen mit stationsbasiertem CarSharing

Frühling und Sommer sind ideal für Urlaub und längere Ausflüge – doch nicht jeder braucht dafür ein eigenes Auto. Stationsbasiertes CarSharing bietet eine flexible Möglichkeit, für Wochenendtrips, Urlaubsreisen oder Familienbesuche ein Fahrzeug zu nutzen, ohne es dauerhaft besitzen zu müssen. Gerade für längere Fahrten kann das Modell eine praktische und zugleich umweltschonende Alternative sein.



Beim stationsbasierten CarSharing vom Anbieter cambio stehen Fahrzeuge unterschiedlicher Größe an festen Stationen im Stadtgebiet bereit und werden vorab reserviert. Start- und Endpunkt der Fahrt ist dieselbe Station. Dieses System eignet sich besonders gut für planbare Fahrten wie Urlaube oder längere Ausflüge.



Für viele Menschen ist das eine bequeme Alternative zum eigenen Auto oder zum klassischen Mietwagen: Fahrzeuge stehen meist in Wohnnähe, können spontan oder auch weit im Voraus gebucht werden und müssen nicht erst an einem Flughafen oder in einer Innenstadtfiliale abgeholt werden. Gleichzeitig sind die Tarife transparent und stabil – unabhängig von Ferienzeiten oder hoher Nachfrage.



Auch aus Umweltperspektive kann CarSharing Vorteile haben. Weil sich viele Menschen eine Fahrzeugflotte teilen, werden Autos effizienter genutzt. Beim Anbieter cambio zeigte eine aktuelle Kundenbefragung, dass ein CarSharing-Auto durchschnittlich elf private Pkw ersetzt. Weniger Fahrzeuge bedeuten weniger Parkdruck und mehr Platz im öffentlichen Raum. Für seine besonders umweltschonende Verkehrsdienstleistung wurde cambio in 2026 erneut mit dem staatlichen Umweltzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnet, das nur an Angebote vergeben wird, die strenge Umweltanforderungen erfüllen.



Service: 5 Tipps für den Urlaub mit CarSharing



1. Rechtzeitig reservieren – besonders in den Ferien



Stationsbasierte Fahrzeuge lassen sich oft schon Wochen oder Monate im Voraus buchen. Gerade für längere Urlaubsfahrten lohnt es sich, das Auto frühzeitig zu reservieren.



2. Das passende Fahrzeug für die Reise wählen



Ein Vorteil von stationsbasiertem CarSharing ist die große Fahrzeugauswahl – vom Kleinwagen bis zum Kombi oder Transporter. Für Urlaubsfahrten mit viel Gepäck lohnt sich ein geräumiges Modell.



3. Preise bleiben transparent und planbar



Im Gegensatz zu vielen Mietwagenangeboten schwanken die Preise nicht stark je nach Saison oder Nachfrage. Bei CarSharing sind Tarife meist klar kalkulierbar, da Zeit und gefahrene Kilometer getrennt berechnet werden.



4. Fahrzeug bequem in der Nähe abholen



Während klassische Mietwagen oft an Flughäfen oder zentralen Stationen abgeholt werden müssen, stehen CarSharing-Autos häufig in Wohn- oder Stadtvierteln bereit. So beginnt die Reise quasi direkt vor der Haustür und ohne bürokratisches Prozedere.



5. Rückgabe und Planung berücksichtigen



Da stationsbasierte Fahrzeuge nach der Fahrt wieder an ihrer Station abgestellt werden, sollte die Rückgabezeit eingeplant werden. Für Urlaubsreisen ist das jedoch meist kein Problem, da solche Fahrten ohnehin im Voraus geplant werden.



Vorteile – und kleine Unterschiede zum eigenen Auto



CarSharing verbindet mehrere Vorteile: Nutzerinnen und Nutzer zahlen nur für die tatsächliche Nutzung, sparen Anschaffungskosten, Versicherung und Wartung und müssen sich nicht um Reparaturen oder TÜV kümmern. Für viele Haushalte ist das besonders dann attraktiv, wenn sie nur gelegentlich ein Auto benötigen.



Ein Unterschied zum eigenen Pkw bleibt: Das Fahrzeug gehört nicht dauerhaft einem selbst und sollte für längere Fahrten rechtzeitig gebucht werden. Wer jedoch etwas plant, kann mit stationsbasiertem CarSharing flexibel, komfortabel und vergleichsweise umweltfreundlich reisen.

(lifePR) (