Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1054794

cambio CarSharing Service GmbH Humboldtstraße 131-137 28203 Bremen, Deutschland http://www.cambio-CarSharing.de
Ansprechpartner:in Frau Bianca Frenzer +49 170 1531465
Logo der Firma cambio CarSharing Service GmbH

Entspannt verreisen mit stationsbasiertem CarSharing

Ausflug und Urlaub ohne eigenes Auto

(lifePR) (Bremen, )
Frühling und Sommer sind ideal für Urlaub und längere Ausflüge – doch nicht jeder braucht dafür ein eigenes Auto. Stationsbasiertes CarSharing bietet eine flexible Möglichkeit, für Wochenendtrips, Urlaubsreisen oder Familienbesuche ein Fahrzeug zu nutzen, ohne es dauerhaft besitzen zu müssen. Gerade für längere Fahrten kann das Modell eine praktische und zugleich umweltschonende Alternative sein.

Beim stationsbasierten CarSharing vom Anbieter cambio stehen Fahrzeuge unterschiedlicher Größe an festen Stationen im Stadtgebiet bereit und werden vorab reserviert. Start- und Endpunkt der Fahrt ist dieselbe Station. Dieses System eignet sich besonders gut für planbare Fahrten wie Urlaube oder längere Ausflüge.

Für viele Menschen ist das eine bequeme Alternative zum eigenen Auto oder zum klassischen Mietwagen: Fahrzeuge stehen meist in Wohnnähe, können spontan oder auch weit im Voraus gebucht werden und müssen nicht erst an einem Flughafen oder in einer Innenstadtfiliale abgeholt werden. Gleichzeitig sind die Tarife transparent und stabil – unabhängig von Ferienzeiten oder hoher Nachfrage.

Auch aus Umweltperspektive kann CarSharing Vorteile haben. Weil sich viele Menschen eine Fahrzeugflotte teilen, werden Autos effizienter genutzt. Beim Anbieter cambio zeigte eine aktuelle Kundenbefragung, dass ein CarSharing-Auto durchschnittlich elf private Pkw ersetzt. Weniger Fahrzeuge bedeuten weniger Parkdruck und mehr Platz im öffentlichen Raum. Für seine besonders umweltschonende Verkehrsdienstleistung wurde cambio in 2026 erneut mit dem staatlichen Umweltzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnet, das nur an Angebote vergeben wird, die strenge Umweltanforderungen erfüllen.

Service: 5 Tipps für den Urlaub mit CarSharing

1. Rechtzeitig reservieren – besonders in den Ferien

Stationsbasierte Fahrzeuge lassen sich oft schon Wochen oder Monate im Voraus buchen. Gerade für längere Urlaubsfahrten lohnt es sich, das Auto frühzeitig zu reservieren.

2. Das passende Fahrzeug für die Reise wählen

Ein Vorteil von stationsbasiertem CarSharing ist die große Fahrzeugauswahl – vom Kleinwagen bis zum Kombi oder Transporter. Für Urlaubsfahrten mit viel Gepäck lohnt sich ein geräumiges Modell.

3. Preise bleiben transparent und planbar

Im Gegensatz zu vielen Mietwagenangeboten schwanken die Preise nicht stark je nach Saison oder Nachfrage. Bei CarSharing sind Tarife meist klar kalkulierbar, da Zeit und gefahrene Kilometer getrennt berechnet werden.

4. Fahrzeug bequem in der Nähe abholen

Während klassische Mietwagen oft an Flughäfen oder zentralen Stationen abgeholt werden müssen, stehen CarSharing-Autos häufig in Wohn- oder Stadtvierteln bereit. So beginnt die Reise quasi direkt vor der Haustür und ohne bürokratisches Prozedere.

5. Rückgabe und Planung berücksichtigen

Da stationsbasierte Fahrzeuge nach der Fahrt wieder an ihrer Station abgestellt werden, sollte die Rückgabezeit eingeplant werden. Für Urlaubsreisen ist das jedoch meist kein Problem, da solche Fahrten ohnehin im Voraus geplant werden.

Vorteile – und kleine Unterschiede zum eigenen Auto

CarSharing verbindet mehrere Vorteile: Nutzerinnen und Nutzer zahlen nur für die tatsächliche Nutzung, sparen Anschaffungskosten, Versicherung und Wartung und müssen sich nicht um Reparaturen oder TÜV kümmern. Für viele Haushalte ist das besonders dann attraktiv, wenn sie nur gelegentlich ein Auto benötigen.

Ein Unterschied zum eigenen Pkw bleibt: Das Fahrzeug gehört nicht dauerhaft einem selbst und sollte für längere Fahrten rechtzeitig gebucht werden. Wer jedoch etwas plant, kann mit stationsbasiertem CarSharing flexibel, komfortabel und vergleichsweise umweltfreundlich reisen.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.