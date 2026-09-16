CarSharing für Herbstausflug und Weihnachtsbesuch

Der Herbst lockt mit Kurztrips in andere Städte und spätestens zu Weihnachten steht für viele die Fahrt zur Familie an – oft mit der Bahn, weil das gemeinsame Auto fehlt oder die Strecke mit dem eigenen Wagen zu anstrengend wäre., bietet seinen Kundinnen und Kunden dafür eine praktische Lösung: Wer am Zielort trotzdem flexibel sein möchte, muss nicht auf ein Auto verzichten. Über den CarSharing-Verbund – den Zusammenschluss mehrerer Anbieter – können cambio-Kundinnen und -Kunden auch in Städten ohne cambio-Angebot auf Fahrzeuge von Partnern, wie zum Beispiel teilAuto oder stattauto, zugreifen.Das Prinzip ist einfach: Einmal bei cambio angemeldet, lassen sich auch die Fahrzeuge anderer Anbieter in zahlreichen weiteren Städten buchen – ganz bequem über das Kundenportal „my cambio". Dort wählen Nutzer*innen „Neue Buchung", geben ihre Zieladresse ein und lassen sich unter „Alle Angebote" auch die Partnerangebote anzeigen. Wichtig ist dabei, das Häkchen bei „inklusive Partnerangebote" zu setzen, damit alle verfügbaren Fahrzeuge sichtbar werden. Eine Ausnahme bildet Stadtteilauto Münster, das ausschließlich über die cambio-App buchbar ist.Besonders praktisch für die Reisezeit: Auch bei der Nutzung eines Partnerfahrzeugs gilt der gewohnte cambio-Tarif – ähnlich wie beim Roaming im Mobilfunkvertrag. Bei Fragen rund um die konkrete Buchung ist die jeweilige Partnerorganisation vor Ort direkt ansprechbar. Eine Übersicht der Partnerunternehmen und -Städte findet sich auf der cambio-Website.Wichtig für alle, die ihre Weihnachtsfahrt schon jetzt planen: Die Nutzung von Fahrzeugen im CarSharing-Verbund ist erst vier Wochen nach der cambio-Anmeldung möglich. Wer sich also erst kurz vor dem Fest anmeldet, sollte diese Frist einkalkulieren – wer bereits cambio-Kund*in ist, kann sofort loslegen.Für alle, die Bahn und Auto kombinieren möchten, lohnt sich zudem ein Blick auf die cambio-Stationen: Viele befinden sich in Bahnhofsnähe, sodass der Umstieg vom Zug ins Carsharing-Auto ganz ohne Umwege gelingt – ideal für die dunkle Jahreszeit mit Gepäck und Geschenken.Weiteres Bildmaterial finden Sie im Pressebereich auf der Website von cambio.