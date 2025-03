25 Jahre erfolgreiches CarSharing unter der Marke cambio

Die CarSharing-Marke cambio feiert 25-jähriges Bestehen.

Senatorin Ünsal und IHK gratulieren cambio zum Jubiläum.

Kurs auf Zukunft: seit 2020 durchschnittlich elf Prozent mehr Kund*innen pro Jahr.

Die Marke cambio CarSharing wird 25 Jahre alt. Im Jahr 2000 war cambio in fünf Städten mit knapp 200 Fahrzeugen aktiv, heute fahren über 5.500 CarSharing-Fahrzeuge mit dem cambio-Logo in knapp 50 deutschen und mehr als 130 belgischen Städten. Die Zahl der Kund*innen stieg von 4.500 Personen im Gründungsjahr auf über 220.000 Personen in 2025.Im Jahr 1990 wurden mit „StadtteilAuto Aachen“ und „StadtAuto Bremen“ zwei der ersten CarSharing-Anbieter in Deutschland gegründet. 1992 folgte „STATTAUTO Köln“. Im März 2000 schlossen sich die drei CarSharing-Anbieter aus Aachen, Bremen und Köln unter der Marke cambio zusammen. Unter dem Dach der Marke bietet cambio seither ein einheitliches CarSharing-Angebot und ist mittlerweile in bundesweit 48 Städten aktiv. Das Unternehmen blickt auf 25 Jahre Geschichte zurück: „Wir betreiben CarSharing jetzt schon seit einem Vierteljahrhundert erfolgreich unter der Marke cambio. Im Laufe der Jahre haben wir viele Anbieter kommen und gehen sehen“, erläutert Norbert Jagemann, Geschäftsführer der cambio-Gruppe.Auch cambio hat gute und weniger gute Jahre hinter sich. Während der Corona-Pandemie gingen die Umsätze beispielsweise drastisch zurück. Schwierige Zeiten hat das Unternehmen aber immer gut überstanden. Jagemann führt aus: „Unsere 25 Jahre als unabhängiger Mobilitätsanbieter zeigen, wie CarSharing wirtschaftlich nachhaltig betrieben werden kann.“Die Muttergesellschaft der cambio-Gruppe hat ihren Sitz in Bremen und die Geschichte nahm in Bremen ihren Anfang. Özlem Ünsal, Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung der Freien Hansestadt Bremen, gratuliert zum Jubiläum: „CarSharing ist mehr als nur eine Alternative zum eigenen Auto – es ist ein bedeutender Baustein zur nachhaltigen Stadtentwicklung. Seit 25 Jahren trägt die Marke cambio dazu bei, Mobilität platzsparender und nachhaltiger zu gestalten. Ich möchte cambio herzlich zu diesem Jubiläum und der Erfolgsgeschichte, die in Bremen vor 25 Jahren ihren Anfang fand, gratulieren!“Die Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaven verleiht cambio eine Urkunde zum 25-jährigen Bestehen. Olaf Orb, Geschäftsführer für den Bereich Standortpolitik, Häfen und Verkehr bei der Handelskammer, sagt: „Ein solches Unternehmensjubiläum ist immer ein Grund zum Feiern und ein guter Anlass für eine stolze Rückschau. cambio ist eine Erfolgsgeschichte und prägt die Mobilität vieler Menschen und Unternehmen in Bremen und vielen weiteren Städten. Als fester Bestandteil der smarten urbanen Mobilität ist das CarSharing-Angebot aus unseren Städten nicht mehr wegzudenken.“ Auch die IHK nutzt CarSharing für Dienstfahrten.Während die Dienstleistung des CarSharing-Unternehmens sich über die Jahre immer weiterentwickelt hat, ist das Leitbild von vor 25 Jahren auch heute noch unverändert. „CarSharing wurde mit der Idee ins Leben gerufen, in den Städten mehr Platz für Menschen zu schaffen. Das ist heute genauso aktuell wie in unseren Gründungstagen“, erzählt Norbert Jagemann und betont: „Wir merken auch, dass mehr und mehr Menschen die Kosten ihres Autos überschlagen und nach Alternativen suchen. Wenn die Versicherungsbeiträge steigen oder eine größere Reparatur ansteht, entscheiden sich zunehmend mehr Menschen, CarSharing zu nutzen.“Seit 2020 wuchs die Kundschaft des CarSharing-Anbieters jährlich um durchschnittlich gut elf Prozent. Für die Zukunft plant cambio, den Anteil an E-Autos in der Flotte nach und nach zu erhöhen. Außerdem will das Unternehmen weiterhin deutlich in die Weiterentwicklung und Modernisierung seiner digitalen Architektur investieren, um das CarSharing-Angebot noch nutzerfreundlicher zu machen.