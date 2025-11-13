Stephanie Moßbacher zieht sich aus Byodo Geschäftsführung zurück

Nach zehn Jahren im Unternehmen, davon fünf in der Geschäftsführung, zieht sich Gründertochter Stephanie Moßbacher aus dem operativen Geschäft zurück. Als Gesellschafterin bleibt sie dem Familienunternehmen weiterhin eng verbunden und wird die zukünftige Entwicklung aktiv begleiten. Bernd Hochstädter leitet die Geschicke des Unternehmens weiter.



Zum Jahresende 2025 verabschiedet sich Stephanie Moßbacher aus der Geschäftsführung und folgt so ihrem Vater Michael Moßbacher und Andrea Sonnberger in die aktive Gesellschafterrolle. Byodo bleibt somit ein Familienunternehmen. In der weiteren Entwicklung wirken die drei Familiengesellschafter bei strategischen, wegweisenden Entscheidungen mit, auch wenn sie nicht mehr aktiv im Tagesgeschäft sind.



Als Geschäftsführerin hat Stephanie Moßbacher die Firma Byodo erfolgreich für die Zukunft ausgerichtet. Zahlreiche richtungsweisende Projekte in den Bereichen Digitalisierung, moderne Führungskultur und Nachhaltigkeit hat sie auf den Weg gebracht. Durch ihr Engagement und Wirken wurden wichtige Meilensteine, wie die erste IFS-Zertifizierung „Higher Level“, die erfolgreiche ZNU-Nachhaltigkeits-zertifizierung sowie die Top-Arbeitgeber-Bewertung für Mitarbeiterzufriedenheit auf Kununu, erreicht.



„Wie wir die Herausforderungen der letzten Jahre als Team gemeistert und dabei wichtige Weichen für die Zukunft gestellt haben, macht mich stolz“, so die scheidende Geschäftsführerin.



Ganz im Sinne des Firmennamens, dem gemeinsamen Weg, führt Bernd Hochstädter, der 2024 als Geschäftsführer für Vertrieb und Einkauf eingestiegen ist, das operative Geschäft mit einem kompetenten Führungsteam weiter.



„Byodo ist sehr solide aufgestellt und bereit für die kommenden Jahre“, lautet sein Resümee mit Blick auf die Zahlen. „Unser Unternehmen hat durch seine vielseitigen Geschäftsfelder, wie die Marke Byodo für den Handel, die CateringLine für die Gemeinschaftsverpflegung, Rohware, Private Label und den eigenen Bio-Vollsortimenter Feinsinn sowie der Genussküche ein großes Wachstumspotential für die Zukunft“, so der Betriebswirt.



Der jüngste Bereich des Unternehmens, die Catering-Verpflegung für Kitas, Schulen und Betriebe, hat sich seit der Erweiterung im Jahr 2024 von 600 auf 1700 Essen pro Tag fast verdreifacht. Hier strebt das Unternehmen ein weiteres Wachstum von über 50% an. „Wir wissen, wie man gesundes und genussvolles Essen zubereitet. Diese Story ist unschlagbar – das belegen die Zahlen unserer jüngsten, zufriedenen Kunden“, schmunzelt der gesundheitsbewusste Geschäftsführer und lädt ein „Wer das erleben will, kann sich jederzeit in unserer Genussküche an unserem Standort in Mühldorf am Inn davon überzeugen.“



Neben den Mitarbeitenden von Byodo wird der vielseitige Bio-Mittagstisch auch rege von Gästen aus dem Umland genutzt.



Bernd Hochstädter freut sich, dass ihm seine bisherige Geschäftsführerkollegin als Gesellschafterin erhalten bleibt. Er und das gesamte Byodo Team danken Stephanie Moßbacher für ihre Leidenschaft, Hingabe und tatkräftigen Einsatz für Byodo in den letzten 10 Jahren.

