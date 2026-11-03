Wohnideen treffen Erlebnisse: Events bei buss in Oldenburg und Wiesmoor
Mit thematisch inszenierten Veranstaltungen schafft buss neue Besuchsanlässe und entwickelt seine Möbelhäuser zu regionalen Erlebnisorten weiter.
In seinen Möbelhäusern in Oldenburg und Wiesmoor setzt buss dafür auf unterschiedliche Formate. Märkte mit begleitendem verkaufsoffenem Sonntag sprechen einen breiten Besucherkreis an. Exklusive Shopping-Abende richten sich an Stammkunden, während thematische Samstagsevents den regulären Einkauf um besondere Aktivitäten ergänzen. Die Veranstaltungen erfüllen damit unterschiedliche Aufgaben innerhalb der Kundenansprache.
Hollandmarkt und verkaufsoffener Sonntag bei buss in Wiesmoor
Beim Hollandmarkt in Wiesmoor bilden niederländische Spezialitäten, Blumen und vielfältige Marktstände den Anlass für einen Sonntagsausflug. Der begleitende verkaufsoffene Sonntag ermöglicht es, den Marktbummel mit einem Besuch im Einrichtungshaus zu verbinden. So entsteht auch für Menschen ein Besuchsanlass, die aktuell keinen konkreten Einrichtungsbedarf haben oder buss bislang noch nicht kennen.
Das holländische Motto wird auch im Haus aufgegriffen. Gestaltung, kulinarische Angebote und Mitmachaktionen führen das Thema weiter und verbinden das Marktgeschehen mit den Wohnwelten.
„Wir möchten, dass unsere Gäste ein Thema im ganzen Haus entdecken können. Deshalb stimmen wir die Gestaltung und die Aktionen aufeinander ab. Beim Hollandmarkt gehört das niederländische Spiel Sjoelen genauso dazu wie passende kulinarische Angebote. Diese Details machen für uns einen stimmigen Veranstaltungstag aus“, erklärt Laura Cording, Teamleitung Marketing.
Exklusives Late Night Shopping für Stammkunden bei buss
Ein Möbelkauf kann der Beginn einer langjährigen Kundenbeziehung sein. Damit der persönliche Kontakt auch nach Lieferung und Montage bestehen bleibt, lädt buss Stammkundinnen und Stammkunden zum exklusiven Late Night Shopping ein.
Live-Musik und Showkochen begleiten den Abend. Die Gäste können neue Wohnwelten entdecken und mit dem Team ins Gespräch kommen, ohne dass ein konkretes Einrichtungsvorhaben im Mittelpunkt stehen muss. Für buss schafft das Format Gelegenheit, an bestehende Kontakte anzuknüpfen und sich für die Kundentreue zu bedanken.
„Viele unserer Stammkunden kennen unser Haus und unser Team schon seit Jahren. Beim Late Night Shopping möchten wir uns für diese Verbundenheit bedanken. Gemeinsam etwas genießen und Zeit für persönliche Gespräche haben – das macht diese Abende auch für uns besonders“, sagt Hausleiter Michael Lichterfeld.
Thematisch inszenierte Samstagsevents bei buss schaffen regelmäßige Besuchsanlässe
Während größere Möbelanschaffungen in längeren Abständen erfolgen, bieten regelmäßige Samstagsevents immer wieder einen aktuellen Anlass, bei buss vorbeizuschauen. Die Veranstaltungen finden während der regulären Öffnungszeiten statt und verbinden den Besuch mit einer gemeinsamen Aktivität.
Bei „Bella Italia“ gehörte beispielsweise der Workshop „Sip & Paint“ zum Programm. Bei einem Getränk konnten die Teilnehmenden gemeinsam malen und eigene Ideen auf die Leinwand bringen. Das kreative Angebot bot damit einen eigenständigen Grund für einen Besuch – etwa für Menschen, die sich zu einer gemeinsamen Unternehmung verabreden wollten.
Zugleich blieb die Verbindung zur Einrichtung erhalten: Farben kombinieren, Gestaltungsmöglichkeiten ausprobieren und den eigenen Stil finden gehören zum Malen ebenso wie zum Wohnen. So kann buss auch zwischen zwei Anschaffungen als Ideengeber präsent bleiben.
Persönliche Verbindung über den Möbelkauf hinaus
Für buss sind Veranstaltungen ein Baustein, um langfristige Kundenbeziehungen zu gestalten. Sie schaffen Raum für Begegnungen und bieten die Möglichkeit, auch zwischen größeren Anschaffungen im persönlichen Kontakt zu bleiben. Gleichzeitig entwickeln sich die Standorte in Oldenburg und Wiesmoor zu regionalen Erlebnisorten, die Wohninspiration mit gemeinsamen Aktivitäten verbinden. Beim nächsten Einrichtungswunsch kann das Unternehmen so an einen bereits bestehenden persönlichen Kontakt anknüpfen.
Aktuelle Veranstaltungen bei buss in Oldenburg und Wiesmoor finden Interessierte im Veranstaltungskalender.