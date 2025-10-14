Kontakt
Mitarbeitendenbindung in der Pflege: PKM launcht digitale Benefit-Plattform für Pflegeeinrichtungen

Entwickelt von bundesweit.digital, getragen von PKM: Der BrandShop für die Pflege geht an den Start – kostenlos im Setup, fair im Modell.

(lifePR) (Hannover, )
Mit dem offiziellen Launch des digitalen BrandShops bringt PKM – Pflegekraft mehr als ein Beruf ein Produkt in die Pflege-Branche, das in Kooperation mit der Agentur bundesweit.digital aus Hannover entwickelt wurde. Ziel ist es, Pflegeeinrichtungen eine unkomplizierte Möglichkeit zur emotionalen Mitarbeitendenbindung bereitzustellen. Erste große Einrichtungen wie die DEUTSCHEFACHPFLEGE nutzen den BrandShop bereits erfolgreich. Jetzt wird das Angebot für alle Träger geöffnet, die ihren Teams mehr als Worte bieten möchten.

Vorteil: Keine Einstiegskosten, einfache Nutzung
Das Einrichten eines eigenen BrandShops ist für Einrichtungen kostenlos. PKM und bundesweit.digital erhalten lediglich eine kleine Provision auf verkaufte Produkte. Die Plattform funktioniert komplett automatisiert: Online-Gutscheine und On-Demand-Merchandise lassen sich direkt über das System an Mitarbeitende ausspielen. Die Abwicklung erfolgt ohne Lagerhaltung, einfach und DSGVO-konform.

Konzipiert für Teams ab 30 Mitarbeitende
Besonders wirtschaftlich ist der Einsatz der Plattform ab einer Teamgröße von ca. 30 Personen. Die Plattform lässt sich flexibel an bestehende HR-Systeme anbinden und kann für Anlässe wie Geburtstage, Jubiläen oder zur Begrüßung neuer Mitarbeitender genutzt werden. Die Einrichtung ist intuitiv, der Shop kann individuell gebrandet werden.

Du möchtest den BrandSH

hop kostenlos testen und für dein Pflegeunternehmen entwickeln lassen? Dann melde dich unter marketing@bundesweit.digital

bundesweit.digital GmbH

bundesweit.digital ist eine Digitalagentur mit Sitz in Hannover, die Unternehmen dabei unterstützt, nachhaltiges Wachstum durch smarte Technologien, datengetriebenes Marketing und moderne Weblösungen zu erzielen. Das Team vereint Expertise aus den Bereichen Strategie, Design, Entwicklung und Performance Marketing – mit einem besonderen Fokus auf den Mittelstand.

Mit der bundesweit.academy hat die Agentur 2025 eine eigene Bildungsmarke gegründet, die praxisnahe Weiterbildungen rund um Künstliche Intelligenz, digitale Tools und neue Arbeitsformen anbietet. Ziel ist es, Unternehmen zukunftssicher aufzustellen und den verantwortungsvollen Umgang mit KI in der Arbeitswelt zu fördern.

