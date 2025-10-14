Mitarbeitendenbindung in der Pflege: PKM launcht digitale Benefit-Plattform für Pflegeeinrichtungen
Entwickelt von bundesweit.digital, getragen von PKM: Der BrandShop für die Pflege geht an den Start – kostenlos im Setup, fair im Modell.
Vorteil: Keine Einstiegskosten, einfache Nutzung
Das Einrichten eines eigenen BrandShops ist für Einrichtungen kostenlos. PKM und bundesweit.digital erhalten lediglich eine kleine Provision auf verkaufte Produkte. Die Plattform funktioniert komplett automatisiert: Online-Gutscheine und On-Demand-Merchandise lassen sich direkt über das System an Mitarbeitende ausspielen. Die Abwicklung erfolgt ohne Lagerhaltung, einfach und DSGVO-konform.
Konzipiert für Teams ab 30 Mitarbeitende
Besonders wirtschaftlich ist der Einsatz der Plattform ab einer Teamgröße von ca. 30 Personen. Die Plattform lässt sich flexibel an bestehende HR-Systeme anbinden und kann für Anlässe wie Geburtstage, Jubiläen oder zur Begrüßung neuer Mitarbeitender genutzt werden. Die Einrichtung ist intuitiv, der Shop kann individuell gebrandet werden.
Du möchtest den BrandSH
hop kostenlos testen und für dein Pflegeunternehmen entwickeln lassen? Dann melde dich unter marketing@bundesweit.digital