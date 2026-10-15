Gemeinsam mehr Gewicht für die Schweinebranche

Die Zeitschrift „SUS – Schweinezucht und Schweinemast“ wird als unabhängiges, fachlich fundiertes und reichweitenstarkes Branchen- und Leitmedium weiterentwickelt, um die Schweinehalter in Deutschland künftig noch kompetenter und umfassender zu informieren und deren Interessen gegenüber Politik und Öffentlichkeit noch klarer und fokussierter zu vertreten. Dazu holen sich der Bundesverband Rind und Schwein (BRS: Eigentümer der SUS) und der Landwirtschaftsverlag Münster (LV: Herausgeber der SUS) mit der Interessengemeinschaft der Schweinhalter Deutschlands (ISN) einen starken Kooperationspartner an Bord.



Der BRS, die ISN und der Landwirtschaftsverlag Münster werden die Zeitschrift „SUS – Schweinezucht und Schweinemast“ gemeinsam als unabhängiges, fachlich fundiertes und reichweitenstarkes Branchenmedium stärken und weiterentwickeln. Die Kooperation trägt dazu bei, die fachliche Kompetenz und die Anliegen der Schweinebranche in der SUS noch sichtbarer zu machen und ihre mediale Präsenz zu stärken. Dazu stimmen sich die Partner strategisch und fachlich ab, um zusätzlich zu ihren eigenen Aktivitäten über die SUS eine qualitativ hochwertige und aktuelle Berichterstattung zu ermöglichen und damit die Bedeutung der SUS als das maßgebliche Leitmedium für die Schweinehalter Deutschlands zu stärken.



„Die SUS ist unser Verbandsorgan, das seit vielen Jahren sehr erfolgreich vom Landwirtschaftsverlag Münster herausgegeben wird. Mit der ISN kommt nun ein weiterer starker Partner hinzu. Durch den engeren fachlichen Austausch können wir wichtige Themen und Trends schneller identifizieren, unterschiedliche Kompetenzen zusammenbringen und der Schweinebranche insgesamt mehr Gewicht verleihen“, erläutert Stephan Schneider, stellvertretender Geschäftsführer des BRS.



Dr. Torsten Staack, Geschäftsführer der ISN ergänzt: „Die Interessen der Schweinehalter brauchen Gehör – in der Branche ebenso wie in Berlin, Brüssel und in der breiten Öffentlichkeit. Die SUS ist als Fachzeitschrift für den Schweinesektor im deutschsprachigen Raum hoch anerkannt. Sie vermittelt mit großer fachlicher Tiefe Inhalte in verständlicher Form. Durch das Verknüpfen unserer Kompetenzen insbesondere im Bereich Markt und Strukturentwicklung mit der redaktionellen Expertise der SUS, verstärken wir auch die Reichweite der zentralen Themen der Schweinehaltung. Gleichzeitig bringen wir unsere Perspektive und die Expertise der Schweinehalter noch gezielter in die fachliche Diskussion ein.“



„Wir freuen uns sehr, dass nun gilt: Gemeinsam sind wir stärker. Gerade in Zeiten großer Veränderungen braucht die Schweinebranche verlässliche Informationen, fachliche Einordnung und starke Stimmen. Über die SUS verzahnen wir Branchenexpertise und unabhängigen Fachjournalismus noch enger. Die SUS ist dafür eine exzellente Plattform, die den Schweinehaltern in Deutschland Orientierung für die Zukunft gibt“, freut sich Dr. Ludger Schulze Pals, Geschäftsführer des Landwirtschaftsverlages.



Die neue Kooperation wird offiziell auf dem Titel und im Impressum der SUS ausgeflaggt – erstmalig in der aktuell erschienenen EuroTier-Ausgabe. Erste gemeinsame Veranstaltungen sind in Vorbereitung.

(lifePR) (