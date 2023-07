Eine nachhaltige Intensivierung der Nutztierhaltung ist essenziell für die globale Ernährungssicherheit

Ederer Peer ,Leroy, Frédéric: The societal role of meat—what the science says, Oxford Press, April 2023, Vol. 13, No. 2, https://doi.org/... Willett, Walter et al. 2019. Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. The Lancet, Volume 393, Issue 10170, 447 – 492. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31788-4 Beal, Ty et al. 2023. Estimated micronutrient shortfalls of the EAT–Lancet planetary health diet. The Lancet Planetary Health, Volume 7, Issue 3, e233 - e237 Mente, Andre et al. 2023. Diet, cardiovascular disease, and mortality in 80 countries, European Heart Journal, ehad269, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad269 The Nutrire CoLab 2020. Anthropologists Respond to The Lancet EAT Commission. Bionatura, Ibero American Journal of Biotechnology and Life Sciences. http://dx.doi.org/10.21931/RB/2020.05.01.2 Johnston, C., et al. . 2019. Unprocessed red meat and processed meat consumption: dietary guideline recommendations from the Nutritional Recommendations (NutriRECS) consortium. Ann. Intern. Med. 171:756–764. doi:10.7326/M19-1621 Lescinsky, H., et al. 2022, Health effects associated with consumption of unprocessed red meat: a Burden of Proof study. Nat Med 28, 2075–2082 (2022). https://doi.org/10.1038/s41591-022-01968-z

Die große Bedeutung von Fleisch und Nutztierhaltung auf globaler Ebene wissenschaftlich fundiert belegen

Eine auf Fakten basierende Diskussion statt Ideologie und politischen Meinungen. Tierhaltung ist zu wertvoll für die Gesellschaft, um Opfer von Vereinfachung, Reduktionismus oder Eifer zu werden

Die Weiterentwicklung der Tierhaltung auf der Grundlage höchster wissenschaftlicher Standards, weil die Lebensmittelsicherheit in vielen Teilen der Welt nicht gewährleistet werden kann

Nutztiere sind für die Aufrechterhaltung des Nährstoffkreislaufs in der Landwirtschaft unersetzlich. Sie verwandeln große Mengen an ungenießbarer und minderwertiger Pflanzenmasse in hochwertige Nahrung. Es sind knapp 80 % Nebenprodukte, die während der Erzeugung und Verarbeitung pflanzlicher Lebensmittel anfallen. Als Nutztierfutter können diese Produkte dennoch verwertet werden, was zu einer bestmöglichen Nutzung landwirtschaftlicher Flächen für die Nahrungsmittelproduktion beiträgt. Insbesondere Wiederkäuer sind in der Lage, Grenzertragsstandorte oder Wiesen und Weiden als Ressource zu nutzen, die sonst nicht direkt für die menschliche Nahrungsproduktion geeignet sind.Auf diese und weitere Zusammenhänge macht der Mitinitiator der Dubliner Deklaration [1] , Prof. Peer Ederer aufmerksam. Mehr als 1.100 Wissenschaftler haben diese Deklaration bereits unterzeichnet, u.a. um Kritikern zu begegnen, die auf der Basis von ideologisierten Narrativen eine Abschaffung der Tierhaltung und eine Reduzierung des Fleischverzehrs fordern. Dafür werden Argumente bemüht, die einer differenzierteren wissenschaftlichen Überprüfung nicht Stand halten, ist Ederer, Direktor des von ihm geführten Forschungsinstitut GOALSciences in der Schweiz, überzeugt.Die Agrarwissenschaftler haben erkannt, welche Probleme sich für Ressourcen und Umwelt durch eine steigende Nachfrage nach tierischen Nahrungsmitteln ergeben werden. Die steigende Nachfrage entsteht vor allem in den 60-70% der Bevölkerung der Welt, die zurzeit zwar genügend Kalorien auf dem Teller haben, aber vermutlich nicht genügend Proteine und Mikronährstoffe. Es ist dieselbe Bevölkerungsgruppe, die in den nächsten 25 Jahren voraussichtlich um weitere 2 Milliarden Menschen wachsen wird. „“, macht Ederer deutlich. Anders als die Befürworter einer Ernährungsumstellung fordern Ederer und seine wissenschaftlichen Kollegen daher eine nachhaltige Intensivierung und Optimierung der Nutztierhaltung sowie eine bessere Ausschöpfung der großen Vielfalt an Produktionsformen, die Nutztiere bieten. Tierische Lebensmittel enthalten als besonders nährstoffreiche Produkte alle lebenswichtigen Nährstoffe. Zum Beispiel können Tiere das ganze Jahr über frische Milch, Eier und Fleisch liefern, oft ohne, dass es dafür eine Kühlkette braucht. Das kann eine pflanzliche Ernährung, die an die natürlichen Jahreszeiten gebunden ist, nicht leisten.Ederer warnt vor Argumenten, für die es keine wissenschaftliche Evidenz gibt. So würde immer wieder behauptet, dass viele Menschen mit aktuell hohem Fleischkonsum gesundheitlich profitieren würden, wenn sie in ihrer Ernährung Fleisch durch pflanzliche Lebensmittel ersetzen. Insbesondere die sog. „EAT Lancet Planetary Health Studie“ (Willett 2019) habe es nach Meinung von Ederer zu einem traurigen Ruhm gebracht. Bei dieser „Studie“ handele es sich weder um eine Erhebung wissenschaftlicher Primärdaten, noch um eine objektive Übersicht über solche Erhebungen. Hingegen sei der Diätempfehlung bereits mehrfach eine mangelnde Umsetzbarkeit, verbunden mit gesundheitlichen Risiken durch Mangelernährung und Kulturimperialismus bescheinigt worden (Beal 2023, Mente 2023, The Nutri CoLab 2020). Nach aktuellem Wissensstand (Johnston 2019, Lescinsky 2022) muss davon ausgegangen werden, dass es keinen zu hohen Fleischkonsum mit Gesundheitsrisiken gäbe, auch nicht in Europa oder Amerika.Ungeachtet der fehlenden Evidenz wird die Meinung, dass der Fleischkonsum reduziert werden solle, häufig wiederholt. Sie wird sogar in aktuellen Politikvorgaben und Ernährungsempfehlungen durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft oder die Deutsche Gesellschaft für Ernährung berücksichtigt. Aber „“ fasst Ederer zusammen.Quellen: