AGRILL 2026 startet mit bundesweiter Sonderaktion: 100 Höfe öffnen ihre Türen für Dialog und Begegnung

Der Bundesverband Rind und Schwein hat gemeinsam mit weiteren Partnern die Initiative AGRILL 2026 gestartet. Zu den Mitinitiatoren zählen neben dem BRS unter anderem LAND.SCHAFFT.WERTE sowie der Bauernverband Schleswig-Holstein. Ziel der Kampagne ist es, den Dialog zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft zu stärken und Einblicke in die heimische Lebensmittelproduktion zu ermöglichen.Im Jahr 2026 wird das etablierte AGRILL-Format um eine bundesweite Sonderaktion erweitert: 100 landwirtschaftliche Betriebe werden dazu eingeladen, rund um die Erntezeit Gäste auf ihre Höfe einzuladen. Ergänzend zu den klassischen Grillveranstaltungen im Frühjahr entstehen so zusätzliche Begegnungsformate direkt auf den Betrieben.Die Sonderaktion rückt insbesondere die Bedeutung der heimischen Ernte in den Mittelpunkt. Angesichts aktueller globaler Entwicklungen gewinnt die Frage an Relevanz, wie stabil und leistungsfähig die landwirtschaftliche Produktion in Deutschland ist.Die Initiative versteht sich als Plattform für einen offenen und sachlichen Austausch über die Grundlagen unserer Lebensmittelversorgung. Der Bundesverband Rind und Schwein setzt sich dabei für einen Dialog ein, der unterschiedliche Perspektiven einbezieht – unabhängig von individuellen Ernährungsweisen oder -philosophien.Die teilnehmenden Betriebe öffnen ihre Höfe für Veranstaltungen im kleinen Rahmen. Ob gemeinsames Grillen, Gespräche auf Augenhöhe oder Einblicke in die laufende Arbeit – im Zentrum stehen persönliche Begegnungen.Eingeladen sind Nachbarn, Vereine, Familien sowie alle Interessierten. Je nach Zeitpunkt bieten sich zudem Einblicke in den Stand der Ernte 2026 sowie in aktuelle Herausforderungen der landwirtschaftlichen Praxis.Die ausgewählten Höfe erhalten umfassende Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Veranstaltungen. Dazu zählen unter anderem:• Webinare mit organisatorischen Hinweisen• Leitfäden und Kommunikationsvorlagen• Materialien für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit• Online-Coachings• sowie ein begleitendes GrillpaketDie Teilnahme ist kostenfrei. Im Gegenzug dokumentieren die Betriebe ihre Veranstaltungen und geben Einblicke in ihre Arbeit.Mit der Weiterentwicklung von AGRILL setzt die Initiative ein klares Zeichen für Offenheit und Gesprächsbereitschaft. Sie verbindet gemeinschaftliche Erlebnisse mit Information und macht deutlich, welche zentrale Rolle die Landwirtschaft für die Versorgungssicherheit spielt.Weitere Informationen sowie Bewerbungsunterlagen für interessierte Betriebe finden sich unter: