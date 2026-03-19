Gemeinsam laut und stark: Kinder-Lebens-Lauf 2026 startet in Berlin

Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft von Elke Büdenbender. Erwartet werden zudem Jürgen Dusel und Raúl Krauthausen. Durch den Nachmittag führt Moderatorin Jess Schöne. Auch betroffene Kinder und ihre Familien werden vor Ort sein und dem Anliegen des Kinder-Lebens-Lauf eine persönliche Stimme geben.„Dass so viele engagierte Persönlichkeiten zu unserem Startevent zusammenkommen, ist für uns eine große Ehre. Einige begleiten die Kinderhospizarbeit schon seit vielen Jahren, andere setzen nun erstmals gemeinsam mit uns ein Zeichen für betroffene Familien. Dieser Auftakt zeigt, wie stark das Netzwerk rund um den Kinder-Lebens-Lauf inzwischen ist“, sagt Franziska Kopitzsch, Geschäftsführerin des Bundesverband Kinderhospiz e.V.Der Kinder-Lebens-Lauf findet alle zwei Jahre statt. Entlang der Route beteiligen sich stationäre Kinderhospize, ambulante Kinderhospizdienste, Vereine, Initiativen und Unterstützerinnen und Unterstützern mit eigenen Aktionen. 2026 führt der Lauf nicht nur durch Deutschland, sondern erstmals auch durch Österreich, die Schweiz und Luxemburg.Zum Abschluss der Veranstaltung wird die symbolische Fackel des Kinder-Lebens-Lauf am Brandenburger Tor auf ihre Reise geschickt. Sie begleitet die Kampagne auf ihrem Weg durch zahlreiche Städte und Regionen und steht für Zusammenhalt, Sichtbarkeit und Unterstützung für betroffene Familien.Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen, sich für das Startevent zu akkreditieren und darüber zu berichten. Wir bitten um Akkreditierung bis spätestens 13. April 2026 per E-Mail an [email=presse@bundesverband-kinderhospiz.de.]presse@bundesverband-kinderhospiz.de. [/email]Startevent Kinder-Lebens-Lauf 202616. April 2026 | 14:00–17:00 UhrAXICA BerlinPariser Platz 310117 Berlin