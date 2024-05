Väter-Auszeit des Bundesverband Herzrkanke Kinder e.V.

Der BVHK rundet die Familien-Unterstützung mit einer Väter-Auszeit abFamilien mit herzkranken Kindern sind extrem gefordertNeben den gesundheitlichen Aspekten und der Sorge um das kranke Kind kommt manchmal die Familie zu kurz. Das belastet die Geschwisterkinder aber auch die Beziehung und die mentale Gesundheit der Eltern.Daher bietet der Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. ein umfassendes Programm an, um den Familien Unterstützung zu geben.Neben den etablierten Reha-Zeiten in speziellen Einrichtungen für die ganze Familie, gibt es Mütterwochenenden und -Coachings, Geschwister Coaching und tolle Freizeitangebote für die herzkranken Kinder.Dieses Jahr startet der BVHK mit einem neuen Konzept: Eine Väter-Auszeit in der Natur. Und rundet damit die Familienunterstützung ab.Am 31. Mai 2024 findet die erste Väter-Auszeit in der Natur für Väter von Kindern mit angeborenem Herzfehler stattDas Leben mit einem herzkranken Kind stellt hohe Anforderungen an die ganze Familie und bringt diese oft an ihre Belastungsgrenzen. Auch Väter müssen lernen, mit ihren Ängsten umzugehen. Oft fühlen sie sich hin- und hergerissen zwischen den Ansprüchen, gleichzeitig den Partner und die Kinder unterstützen zu müssen.Der BVHK will zeigen, wie sich Väter vor Überforderung schützen, den Alltag bewältigen und Kraft und Energie tanken können.Sie lernen die Verantwortung im Alltag für Beruf und Familie einmal mit einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Diese Auszeit in der freien Natur soll dabei helfen, die Batterien wieder aufzuladen und Hilfreiches für sich zu lernen.In der Natur lassen sich Menschen besser auf Neues ein. Die Väter sollen ihren Gefühlen und Bedürfnissen näherkommen und den Umgang mit belastenden Situationen trainieren.Für diese Väter-Auszeit konnte der BVHK den erfahrenen Coach Gunter Beetz mit seinem Team gewinnen. Inmitten der Natur wird das Team gemeinsam Spaß, magische Momente, Lagerfeuer und mit neuen Methoden ein unterhaltsames, bereicherndes Seminar bieten.Die Väter-Auszeit findet komplett im Wald statt! Ohne störende Einflüsse von außen werden alle Teilnehmer in Zelten übernachten und draußen kochen.Die Inhalte werden individuell an die Bedürfnisse der Gruppe und der einzelnen Teilnehmer angepasst. Ob beim 1:1 Coaching, beim „therapeutischen Holzhacken“, Schnitzen oder beim Entspannen…Die Erfahrungen in der Natur sollen die Väter in ihrem Alltag stärken und die eigene Selbstreflexion, Wachstum als Vater und Mensch unterstützen.Das Wochenende in Nordkirchen bei Münster beginnt am Freitag, 31.05. und endet am Sonntag, 02.06.2024Alle weiteren Informationen und Anmeldemöglichkeit findet man unter:Bildquellen: Gunter Beetz