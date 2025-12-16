Kontakt
Roboter mit Herz? – Digitale Lösungen für die Kinderintensivpflege

Bundesverband Herzkranke Kinder lädt zu innovativer Dialogveranstaltung am 20. Februar 2026 in Köln ein

Jeden Tag müssen Kinderherzkliniken in Deutschland entscheiden, welches Kind operiert wird und welches warten muss. Der Grund: Pflegekräftemangel. Rund 6.800 Kinder kommen jährlich mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt – doch nicht alle können zeitnah behandelt werden, obwohl jeder Tag zählt. Der Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. (BVHK) geht nun neue Wege und lädt zu einer zukunftsweisenden Veranstaltung ein.

Unter dem Titel „Roboter mit Herz? – Gemeinsam neue Blickwinkel in der Kinderintensivpflege entdecken" findet am 20. Februar 2026 von 14:00 bis 18:00 Uhr im GS1 Germany Knowledge Center in Köln eine Dialogveranstaltung statt, die Betroffene, Fachleute und Innovatoren zusammenbringt. Im Vorfeld der Herzmedizin 2026 sollen digitale Technologien und Künstliche Intelligenz als mögliche Unterstützung im Pflegealltag diskutiert werden.

Neue Lösungen für eine drängende Herausforderung

Die Situation ist alarmierend: Operationstermine werden verschoben, Betten bleiben leer – nicht aus Mangel an Bedarf, sondern weil qualifiziertes Pflegepersonal fehlt. "Wir können nicht länger nur auf das Problem hinweisen und hoffen, dass andere Lösungen finden", erklärt der BVHK. "Wir wollen gemeinsam mit allen Beteiligten – Eltern, Pflegekräften, Ärzten und Technologie-Experten – tragfähige Ansätze entwickeln."

Die Veranstaltung beleuchtet, wie digitale Technologien Pflegekräfte von Dokumentationsaufgaben entlasten, wie Eltern stärker in den Pflegeprozess eingebunden werden können und welche innovativen Möglichkeiten die Digitalisierung bietet. Drei hochkarätige Referenten geben Impulse: Prof. Dr. med. Gerhard Hindricks (Charité) spricht über das digitale Krankenhaus, Prof. Dr. Wolfgang C. G. von Meißner (Baiersbronn) berichtet über KI-Einsatz in Arztpraxen, und Dr. Maximilian Tschochohei (Google Deutschland) zeigt erste Ideen für digitale Unterstützungsangebote auf.

Partizipation und Dialog im Mittelpunkt

Besonders innovativ: Nach den Fachvorträgen und einer Diskussionsrunde werden in einem World-Café-Format Elternerfahrungen gesammelt und digitale Möglichkeiten für alle Phasen – vor, während und nach dem Krankenhausaufenthalt – gemeinsam erarbeitet. "Wir wollen nicht über die Betroffenen reden, sondern mit ihnen", betont der BVHK.

Aufruf zur Teilnahme

Die kostenlose Veranstaltung richtet sich an Eltern herzkranker Kinder, Vertreter der Kinderherzchirurgie, Pflegekräfte und alle Interessierten, die sich für die Zukunft der Kinderintensivpflege engagieren möchten. Anmeldungen werden bis zum 13. Februar 2026 per E-Mail an info@bvhk.de erbeten.

Der demografische Wandel, die Digitalisierung und der Fachkräftemangel erfordern ein Umdenken. Der BVHK setzt auf strategische Partnerschaften und den Dialog zwischen Generationen: "Wer heute keine Rücksicht auf nachfolgende Generationen nimmt, darf später von ihnen keine Nachsicht erwarten", so eine zentrale Botschaft des Verbandes.

Veranstaltungsdetails:
• Datum: 20. Februar 2026, 14:00 – 18:00 Uhr
• Ort: GS1 Germany Knowledge Center, Stolberger Str. 108a, Köln
• Anmeldung: info@bvhk.de (bis 13.02.2026)
• Teilnahme: kostenlos

Zahlreiche Menschen in Deutschland – Erwachsene und Kinder – sind von Herzfehlern betroffen.

Wir unterstützen, informieren und klären sie, ihre Angehörigen und ihr Umfeld unterstützend auf.

Etwa jedes 100. Kind kommt mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt.

Davon brauchen ungefähr 4.500 mindestens eine, häufig aber mehrere Operationen am offenen Herzen.

In Deutschland leben zurzeit mehr als 300.000 Menschen mit angeborenem Herzfehler.

Der Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. (BVHK) schließt sich aus 29 Elterninitiativen und Verbänden zusammen.

Unsere Arbeit lebt überwiegend vom ehrenamtlichen Engagement.

Wir kümmern uns um Menschen jeden Alters, die mit angeborenem Herzfehler leben: https://bvhk.de

