Neue Schaukel, Tischtennisplatten und Sitzbänke: Mehr Raum für Bewegung und Begegnung in der Nachsorgeklinik am Straussee dank Spende des BVHK e.V.

Eine große Doppelschaukel, zwei Tischtennisplatten und fünf neue Sitzbänke bereichern künftig das Außengelände der Nachsorgeklinik am Straussee. Möglich gemacht hat dies eine Spende des Bundesverbandes Herzkranke Kinder e.V. (BVHK) in Höhe von 50.000 Euro. Am Freitag wurden die neuen Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten gemeinsam mit Familien der Klinik offiziell übergeben und natürlich auch direkt ausprobiert.



Sebastian Kahnt, Geschäftsführer des BVHK, und Sandra Hollmann, Vorstandsmitglied des BVHK, waren dafür nach Strausberg gekommen. Gemeinsam mit Familien und Mitarbeitenden nahmen sie das neue Angebot in Augenschein und ließen es sich natürlich nicht nehmen, Schaukel und Tischtennisplatten selbst einzuweihen.



Rehabilitation bedeutet für Kinder und Jugendliche mehr als Therapie und medizinische Versorgung. Gerade für Familien, deren Alltag durch die Erkrankung ihres Kindes geprägt ist, ist die Zeit jenseits von Behandlungsplan und Therapieeinheit wichtig: miteinander spielen, sich bewegen, ins Gespräch kommen oder einfach einmal eine Pause machen.



„Gerade das ganz Normale ist für unsere Familien wertvoll“, sagt Karsta Dietrich, Geschäftsführerin der Nachsorgeklinik am Straussee. „Auf einer Schaukel sitzen, eine Runde Tischtennis spielen oder gemeinsam auf einer Bank den Nachmittag genießen – das gehört für uns zu einer guten familienorientierten Rehabilitation dazu. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir mit der Spende des BVHK unser Außengelände weiter ausbauen konnten.“



Auch für den BVHK ist die Unterstützung der Nachsorgeklinik ein wichtiges Zeichen für das gemeinsame Engagement für herzkranke Kinder und ihre Familien. Sebastian Kahnt, (Geschäftsführer des BVHK) sagt „Als Bundesverband Herzkranke Kinder wissen wir, wie wichtig ein Ort ist, an dem Therapie, Spiel und Familienzeit zusammenkommen. Die Nachsorgeklinik am Straussee leistet hier großartige Arbeit. Mit den neuen Bewegungs- und Begegnungsangeboten stärken wir gemeinsam die Kinder – und ihre Eltern gleich mit. Diese Partnerschaft ist ein starkes Signal für herzkranke Familien in ganz Deutschland.“



Über die Nachsorgeklinik am Straussee gGmbH



Die Nachsorgeklinik am Straussee in Strausberg (Brandenburg) ist eine hochspezialisierte Rehabilitationseinrichtung für herzkranke Kinder, Jugendliche und deren Angehörige. Als bundesweit eine von nur fünf Einrichtungen für Familienorientierte Rehabilitation (FOR) – und eine von drei Kliniken mit kardiologischem Schwerpunkt deutschlandweit – bezieht sie die gesamte Kernfamilie aktiv in den vierwöchigen Therapieprozess ein. Die im April 2026 eröffnete Fachklinik verfügt über insgesamt 164 Betten und verbindet Interdisziplinarität aus Medizin, Therapie und Pädagogik. Perspektivisch ist der Aufbau einer Abteilung für Kinderonkologie geplant. Die gemeinnützige Einrichtung ist eine Tochtergesellschaft der milaa gGmbH in Berlin, die ein Tochterunternehmen des Evangelischen Diakonievereins Berlin-Zehlendorf e.V. ist.

(lifePR) (