Digitale Lösungen gegen den Pflegekräftemangel: Dialogveranstaltung zur Kinderintensivpflege am 20. Februar 2026

Die Veranstaltung „Roboter mit Herz? – Digitale Lösungen für die Kinderintensivpflege“ findet am 20. Februar 2026 von 14:00–18:00 Uhr im GS1 Germany Knowledge Center in Köln statt. Anmeldungen sind noch möglich – eine Teilnahme ist kostenfrei.
Darum geht es – mit Ihrer Perspektive
Zentrale Diskussionsfragen der Veranstaltung lauten:
- Können digitale Technologien und Künstliche Intelligenz den Pflegealltag entlasten?
- Wie lassen sich Eltern stärker in den Pflegeprozess einbinden?
- Welche innovativen digitalen Ansätze können die Kinderintensivpflege unterstützen?
Programm und Expert:innen
Teilnehmende erhalten Impulse von Expertinnen und Experten wie:
- Prof. Dr. med. Gerhard Hindricks (Charité Berlin) – Das digitale Krankenhaus: Vision und Realität
- Prof. Dr. Wolfgang C. G. von Meißner (Baiersbronn) – KI-Einsatz in der Praxis
- Dr. Maximilian Tschochohei (Google Deutschland) – Digitale Unterstützungsangebote für Intensivpflege
Anmeldung – so bleiben Sie dabei
Die Teilnahme ist kostenlos, aber eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich.
Anmeldeschluss ist der 13. Februar 2026.
Per E-Mail an: info@bvhk.de
Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihren Namen und eine kurze Information über Ihre Funktion an (z. B. Elternteil, Pflegekraft, Mediziner:in etc.).
Nutzen Sie die verbleibende Anmeldezeit, um aktiv an dieser wichtigen Diskussion mitzuwirken – Ihre Erfahrungen und Perspektiven sind gefragt!