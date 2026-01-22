Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1048992

Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. Vaalser Str. 108 52074 Aachen, Deutschland https://bvhk.de/
Ansprechpartner:in Herr Sebastian Kahnt 024198094815
Logo der Firma Bundesverband Herzkranke Kinder e.V.

Digitale Lösungen gegen den Pflegekräftemangel: Dialogveranstaltung zur Kinderintensivpflege am 20. Februar 2026

Jetzt anmelden – Teilnahme kostenfrei möglich bis 13. Februar 2026

(lifePR) (Aachen, )
Der demografische Wandel und der anhaltende Pflegekräftemangel stellen die Kinderintensivpflege in Deutschland vor große Herausforderungen. Besonders in Kinderherzkliniken führt der Mangel an qualifiziertem Personal dazu, dass Eingriffe verschoben oder Betreuungszeiten ausgedünnt werden müssen. Vor diesem Hintergrund setzt der Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. (BVHK) auf einen intensiven Austausch über digitale Lösungswege, die Pflegekräfte entlasten und die Versorgung betroffener Familien stärken können.

Die Veranstaltung „Roboter mit Herz? – Digitale Lösungen für die Kinderintensivpflege“ findet am 20. Februar 2026 von 14:00–18:00 Uhr im GS1 Germany Knowledge Center in Köln statt. Anmeldungen sind noch möglich – eine Teilnahme ist kostenfrei.

Darum geht es – mit Ihrer Perspektive

Zentrale Diskussionsfragen der Veranstaltung lauten:
  • Können digitale Technologien und Künstliche Intelligenz den Pflegealltag entlasten?
  • Wie lassen sich Eltern stärker in den Pflegeprozess einbinden?
  • Welche innovativen digitalen Ansätze können die Kinderintensivpflege unterstützen?
Die Veranstaltung bietet ein interaktives Programm mit fachlichen Impulsen, Podiumsdiskussion und einem partizipativen World-Café-Format, bei dem Elternerfahrungen und Perspektiven aller Teilnehmenden aktiv eingebracht werden.

Programm und Expert:innen

Teilnehmende erhalten Impulse von Expertinnen und Experten wie:
  • Prof. Dr. med. Gerhard Hindricks (Charité Berlin) – Das digitale Krankenhaus: Vision und Realität
  • Prof. Dr. Wolfgang C. G. von Meißner (Baiersbronn) – KI-Einsatz in der Praxis
  • Dr. Maximilian Tschochohei (Google Deutschland) – Digitale Unterstützungsangebote für Intensivpflege
Im Anschluss diskutieren Teilnehmende gemeinsam mit den Referent:innen Chancen und Herausforderungen digitaler Ansätze für den Pflegealltag.

Anmeldung – so bleiben Sie dabei

Die Teilnahme ist kostenlos, aber eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich.
Anmeldeschluss ist der 13. Februar 2026.
Per E-Mail an: info@bvhk.de
Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihren Namen und eine kurze Information über Ihre Funktion an (z. B. Elternteil, Pflegekraft, Mediziner:in etc.).

Nutzen Sie die verbleibende Anmeldezeit, um aktiv an dieser wichtigen Diskussion mitzuwirken – Ihre Erfahrungen und Perspektiven sind gefragt!

Website Promotion

Website Promotion

Bundesverband Herzkranke Kinder e.V.

Zahlreiche Menschen in Deutschland – Erwachsene und Kinder – sind von Herzfehlern betroffen.

Wir unterstützen, informieren und klären sie, ihre Angehörigen und ihr Umfeld unterstützend auf.

Etwa jedes 100. Kind kommt mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt.

Davon brauchen ungefähr 4.500 mindestens eine, häufig aber mehrere Operationen am offenen Herzen.

In Deutschland leben zurzeit mehr als 300.000 Menschen mit angeborenem Herzfehler.

Der Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. (BVHK) schließt sich aus 29 Elterninitiativen und Verbänden zusammen.

Unsere Arbeit lebt überwiegend vom ehrenamtlichen Engagement.

Wir kümmern uns um Menschen jeden Alters, die mit angeborenem Herzfehler leben: https://bvhk.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.