Tierhaltungskennzeichnungsgesetz: Verbrauchertäuschung mit dem Potenzial eine Branche zu zerschlagen

Bestehende, gut etablierte Label werden verdrängt. Hier werden Milliardeninvestitionen zunichte gemacht.

Verbraucher werden getäuscht, wenn nur ein kleines Marktsegment gekennzeichnet werden muss und die Systemgastronomie und Gemeinschaftsverpflegung außen vor bleibt.

Weiterhin werden Verbraucher getäuscht, wenn das Kennzeichen erst ab dem Haltungsabschnitt Mastschwein gelten soll und die Ferkelerzeugung, die Schlachtung und der Transport nicht berücksichtigt werden.

Die im Entwurf definierten Platzanforderungen für Auslauf- / Freilandsysteme gehen deutlich über die bisherigen Anforderungen hinaus und bestrafen somit die Betriebe, die bereits in diese Haltungsformen investiert haben.

Die Verantwortung über den erheblichen bürokratischen Mehraufwand wird in die Länder delegiert, Veterinärbehörden noch weiter überlastet und sogar nationale Wettbewerbsverzerrung provoziert. Die Einbeziehung von in der Wirtschaft etablierten Kontrollsysteme, wie die ITW oder QS sparen den Ländern Kosten und ermöglichen die Kontrolle ausländischer Mitbewerber. Es ist absolut unverständlich warum diese nicht einbezogen und genutzt werden.

Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft befasste sich am Montag, 16. Januar 2023, mit einem Gesetzentwurf der Bundesregierung für eine verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung. Geladen waren sieben Experten, darunter die Geschäftsführerin des Bundesverbandes Rind und Schwein e.V., Dr. Nora Hammer, die die Anhörung so bewertet:Der Ausschuss wird sich nun im Weiteren in einer nicht-öffentlichen Sitzung über die Ausführungen der heute gehörten Experten beraten und in den kommenden Wochen eine Empfehlung für das weitere Vorgehen aussprechen.Die Anhörung steht in der Mediathek des Bundestages zur Verfügung zur Verfügung.