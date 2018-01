Schmidt: "Ein konstruktives, lösungsorientiertes Miteinander"

Anlässlich der Internationalen Grünen Woche hat Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt Vertreter der Initiative „Wir haben es satt“ und der Aktion „Wir machen Euch satt“ zu einem gemeinsamen Gespräch mit dem Thema „Die Zukunft der europäischen Agrarpolitik: Gemeinsamer Gedankenaustausch vor der IGW"“ eingeladen.



Hierzu erklärt Bundesminister Christian Schmidt:



„Wie auch in den vergangenen Jahren habe ich im Vorfeld der Internationalen Grünen Woche Vertreter von Verbänden, Organisationen und Initiativen in mein Haus eingeladen, um über die Zukunft der Land- und Ernährungswirtschaft zu diskutieren. Die zentrale Frage ist in diesem Jahr die Zukunft der europäischen Agrarpolitik.



Wir müssen uns den Herausforderungen gemeinsam stellen. Bei allen Fragen geht es mit um einen sachlichen, lösungsorientierten Dialog und dabei müssen unsere Landwirte eine wichtige Rolle spielen: Nicht über unsere Landwirte urteilen, sondern mit ihnen im Dialog bleiben und gemeinsam Lösungen erarbeiten.“

